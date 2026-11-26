Este jueves 26 de noviembre, León y Cruz Azul medirán fuerzas en el Estadio León por la ida de los cuartos de final de la Liga MX 2026. Como el duelo es imperdible, conoce a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El partido León vs. Cruz Azul por la ida de los cuartos de final de la Liga MX 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el partido León vs. Cruz Azul en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el partido León vs. Cruz Azul por la ida de los cuartos de final de la Liga MX 2026 este jueves 26 de noviembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el duelo en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 10:10 pm

Estados Unidos (CT): 9:10 pm

Estados Unidos (MT): 8:10 pm

Estados Unidos (PT): 7:10 pm

México (CDMX): 9:10 pm

España: 4:10 am del viernes 27 de noviembre

Puerto Rico: 11:10 pm

Panamá: 10:10 pm

Costa Rica: 9:10 pm

República Dominicana: 11:10 pm

El Salvador: 9:10 pm

Guatemala: 9:10 pm

Honduras: 9:10 pm

Nicaragua: 9:10 pm

Argentina: 12:10 am del viernes 27 de noviembre

Brasil (Brasilia): 12:10 am del viernes 27 de noviembre

Uruguay: 12:10 am del viernes 27 de noviembre

Chile (Santiago): 12:10 am del viernes 27 de noviembre

Paraguay: 12:10 am del viernes 27 de noviembre

Bolivia: 11:10 pm

Venezuela: 11:10 pm

Ecuador: 10:10 pm

Perú: 10:10 pm

Colombia: 10:10 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el partido León vs. Cruz Azul?

Este jueves 26 de noviembre se podrá ver el partido León vs. Cruz Azul por la ida de los cuartos de final de la Liga MX 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran duelo, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX

México: FOX One, FOX+

Puerto Rico: ViX