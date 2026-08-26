Por la Fecha 5 del Grupo B de la Copa Centroamericana 2026, Marathón y Real Estelí medirán fuerzas este miércoles 26 de agosto en el Estadio Francisco Morazán. Como se trata de un partido imperdible, descubre a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el Marathón vs. Real Estelí en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Marathón vs. Real Estelí por la Copa Centroamericana 2026 este miércoles 26 de agosto, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 8:30 pm
- Estados Unidos (CT): 7:30 pm
- Estados Unidos (MT): 6:30 pm
- Estados Unidos (PT): 5:30 pm
- México (CDMX): 6:30 pm
- España: 2:30 am del jueves 27 de agosto
- Puerto Rico: 8:30 pm
- Costa Rica: 6:30 pm
- República Dominicana: 8:30 pm
- El Salvador: 6:30 pm
- Guatemala: 6:30 pm
- Honduras: 6:30 pm
- Nicaragua: 6:30 pm
- Panamá: 7:30 pm
- Argentina: 9:30 pm
- Brasil (Brasilia): 9:30 pm
- Uruguay: 9:30 pm
- Chile (Santiago): 8:30 pm
- Paraguay: 9:30 pm
- Bolivia: 8:30 pm
- Venezuela: 8:30 pm
- Ecuador: 7:30 pm
- Perú: 7:30 pm
- Colombia: 7:30 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Marathón vs. Real Estelí?
Este miércoles 26 de agosto se podrá ver el Marathón vs. Real Estelí por la Copa Centroamericana 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: Paramount+
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Brasil: Disney+ Premium Brazil
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Chile: Disney+ Premium Chile
- Bolivia: Disney+ Premium Chile
- Paraguay: Disney+ Premium Argentina
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Venezuela: Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: Disney+ Premium Norte
- El Salvador: Disney+ Premium Norte
- Guatemala: Disney+ Premium Norte
- Honduras: Disney+ Premium Norte
- Panamá: Disney+ Premium Norte