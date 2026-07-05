México se citará este domingo 5 de julio con una de las noches más importantes de su historia reciente cuando reciba a Inglaterra en el Estadio Azteca por los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026. El encuentro comenzará a las 18:00 horas del Tiempo del Centro de México (8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT) y pondrá frente a frente a una generación mexicana que busca romper la barrera de los octavos ante una de las selecciones más poderosas del fútbol europeo.

La selección dirigida por Javier Aguirre llega impulsada por el respaldo de su público y por una campaña que ha renovado la ilusión de todo el país. Del otro lado estará una Inglaterra liderada por Harry Kane y Jude Bellingham, figuras llamadas a marcar diferencias en los grandes escenarios. El ganador avanzará a los cuartos de final del Mundial 2026 y se enfrentará al vencedor de la llave entre Brasil y Noruega.

Si buscas dónde ver México vs. Inglaterra EN VIVO hoy, aquí encontrarás los canales de televisión, plataformas de streaming y horarios oficiales para seguir el partido desde México, Estados Unidos, España, Centroamérica y el resto de Latinoamérica.

En México, la expectativa es enorme ante la posibilidad de volver a los cuartos de final de una Copa del Mundo. Los aficionados podrán seguir el compromiso mediante Canal 5, Las Estrellas, Azteca 7, TUDN, ViX y Azteca Deportes, señales que ofrecerán cobertura completa de uno de los encuentros más importantes para el Tri en las últimas décadas.

En España, los seguidores del torneo tendrán acceso al partido mediante TVE La 1 HD, RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar Plus+, plataformas que cuentan con los derechos de transmisión de la Copa Mundial FIFA 2026.

Por otro lado, en Estados Unidos la transmisión estará disponible para la audiencia hispana a través de Telemundo y Universo, mientras que FOX Network ofrecerá la señal en inglés. Además, los usuarios podrán acceder al encuentro mediante FOX One, Peacock, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo y la narración de Fútbol de Primera Radio.

En Sudamérica, países como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela contarán con la transmisión de DIRECTV Sports (DSports) y DGO. En Perú, el encuentro podrá verse mediante América Televisión, América TVGO, DSports, DGO y Disney+ Premium.

Para Centroamérica, la distribución de derechos contempla distintas señales nacionales y regionales. Los aficionados de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá y República Dominicana tendrán acceso al encuentro mediante televisión abierta, cable y plataformas digitales autorizadas.

¿En qué canal transmiten México vs. Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026?

País Hora TV Streaming México (CT) 18:00 Canal 5, Las Estrellas, Azteca 7, TUDN ViX, Azteca Deportes Estados Unidos (ET) 20:00 FOX Network, Telemundo, Universo FOX One, Peacock, fuboTV Estados Unidos (PT) 17:00 FOX Network, Telemundo, Universo FOX One, Peacock, fuboTV España 02:00 TVE La 1 HD, Movistar Plus+ RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial Colombia 19:00 DSports DGO Perú 19:00 América TV, DSports América TVGO, Disney+, DGO Ecuador 19:00 DSports DGO Venezuela 20:00 DSports Venezuela DGO Chile 21:00 DSports DGO Argentina 21:00 Telefe, DSports DGO, Flow Uruguay 21:00 DSports Uruguay DGO Paraguay 21:00 Trece, Unicanal — Bolivia 20:00 Unitel, Red Uno Tigo Sports Costa Rica 18:00 Teletica Canal 7 TDMAX Guatemala 18:00 Tigo Sports Guatemala — Honduras 18:00 Tigo Sports Honduras — El Salvador 18:00 Tigo Sports El Salvador — Nicaragua 18:00 Tigo Sports Nicaragua — Panamá 19:00 RPC TV, TVN, TVMax Medcom GO República Dominicana 20:00 CDN Deportes — Puerto Rico 20:00 Telemundo Puerto Rico Peacock

Canales de FOX y Telemundo para ver México vs. Inglaterra EN VIVO en Estados Unidos

Los aficionados en Estados Unidos tendrán múltiples alternativas para seguir el partido entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026. La transmisión en inglés estará a cargo de FOX Network y FOX One, mientras que la audiencia hispana podrá disfrutar del encuentro mediante Telemundo, Universo, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV.

La cobertura incluirá programas previos, análisis, entrevistas, alineaciones confirmadas y el relato completo de un partido que puede marcar el destino de la selección mexicana en la Copa del Mundo.

Canales para ver México vs. Inglaterra EN VIVO en Estados Unidos

Ciudad TV Streaming Nueva York FOX, Telemundo 47 FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes Miami FOX, Telemundo 51 FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes Orlando FOX, Telemundo 31 FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes Tampa FOX, Telemundo 49 FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes Dallas FOX, Telemundo 39 FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes Houston FOX, Telemundo 47 FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes Chicago FOX, Telemundo FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes Atlanta FOX, Telemundo FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes Los Ángeles FOX, Telemundo 52 FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes Phoenix FOX, Telemundo 39 FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes

Horarios en las principales ciudades de Estados Unidos

Ciudad Hora Nueva York 8:00 p.m. ET Miami 8:00 p.m. ET Orlando 8:00 p.m. ET Tampa 8:00 p.m. ET Atlanta 8:00 p.m. ET Dallas 7:00 p.m. CT Houston 7:00 p.m. CT Chicago 7:00 p.m. CT Denver 6:00 p.m. MT Phoenix 5:00 p.m. MST Los Ángeles 5:00 p.m. PT San Francisco 5:00 p.m. PT Seattle 5:00 p.m. PT Las Vegas 5:00 p.m. PT

Horarios para ver México vs. Inglaterra EN VIVO hoy

País Hora México (CT) 18:00 Colombia 19:00 Perú 19:00 Ecuador 19:00 Panamá 19:00 Bolivia 20:00 Venezuela 20:00 Chile 21:00 Argentina 21:00 Uruguay 21:00 Paraguay 21:00 Brasil 21:00 Estados Unidos (ET) 8:00 p.m. Estados Unidos (PT) 5:00 p.m. España 02:00 (lunes 6 de julio)

¿En qué canal transmiten México vs. Inglaterra EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en México?

La selección mexicana afronta uno de los compromisos más importantes de su historia reciente con la posibilidad de regresar a los cuartos de final de una Copa del Mundo. Los aficionados del Tri tendrán acceso a una amplia cobertura televisiva y digital para seguir cada detalle del encuentro frente a Inglaterra desde el Estadio Azteca.

La transmisión oficial estará disponible mediante Canal 5, Las Estrellas, Azteca 7 y TUDN. Además, quienes prefieran seguir el encuentro por internet podrán hacerlo mediante ViX y Azteca Deportes.

Canales para ver México vs. Inglaterra en México

Canal 5

Las Estrellas

Azteca 7

TUDN

Streaming en México

ViX

Azteca Deportes

¿En qué canal transmiten México vs. Inglaterra EN VIVO hoy en Estados Unidos?

La comunidad mexicana e hispana en Estados Unidos tendrá múltiples opciones para seguir el partido desde Ciudad de México. La cobertura en español estará encabezada por Telemundo y Universo, mientras que FOX ofrecerá la transmisión para la audiencia de habla inglesa.

Canales para ver México vs. Inglaterra en Estados Unidos

Telemundo

Universo

FOX Network

FS1

Streaming en Estados Unidos

FOX One

Peacock

fuboTV

Telemundo Deportes En Vivo

Radio

Fútbol de Primera

¿En qué canal transmiten México vs. Inglaterra EN VIVO hoy en España?

Los aficionados que sigan el Mundial 2026 desde España podrán ver el partido mediante las plataformas que cuentan con los derechos oficiales de transmisión de la Copa del Mundo.

Canales para ver México vs. Inglaterra en España

TVE La 1 HD

Movistar Plus+

Streaming en España

RTVE Play

DAZN Mundial

DAZN Spain

¿En qué canal transmiten México vs. Inglaterra EN VIVO hoy en Perú?

Los aficionados peruanos tendrán múltiples alternativas para seguir uno de los partidos más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026.

Canales para ver México vs. Inglaterra en Perú

América Televisión

DIRECTV Sports Perú

Streaming en Perú

América TVGO

Disney+ Premium

DGO

¿En qué canal transmiten México vs. Inglaterra EN VIVO hoy en Colombia?

La audiencia colombiana podrá seguir el compromiso mediante la cobertura de DIRECTV Sports y su plataforma digital oficial.

Canales para ver México vs. Inglaterra en Colombia

DIRECTV Sports Colombia

Streaming en Colombia

DGO

¿En qué canal transmiten México vs. Inglaterra EN VIVO hoy en Chile?

Chile contará con transmisión mediante televisión de paga y plataformas digitales para seguir el compromiso correspondiente a los octavos de final.

Canales para ver México vs. Inglaterra en Chile

DIRECTV Sports Chile

Streaming en Chile

DGO

¿En qué canal transmiten México vs. Inglaterra EN VIVO hoy en Argentina?

Los campeones del mundo también podrán seguir el encuentro mediante señales deportivas y plataformas digitales que cuentan con los derechos del torneo.

Canales para ver México vs. Inglaterra en Argentina

Telefe

DIRECTV Sports Argentina

Streaming en Argentina

DGO

Flow

¿En qué canal transmiten México vs. Inglaterra EN VIVO hoy en Ecuador?

La afición ecuatoriana podrá seguir el encuentro mediante televisión deportiva y plataformas digitales especializadas en la Copa Mundial FIFA 2026.

Canales para ver México vs. Inglaterra en Ecuador

DIRECTV Sports Ecuador

Streaming en Ecuador

DGO

¿En qué canal transmiten México vs. Inglaterra EN VIVO hoy en Uruguay?

Los aficionados uruguayos podrán seguir el encuentro mediante la cobertura de DIRECTV Sports, operador que forma parte de la transmisión oficial del Mundial 2026 en Sudamérica.

Canales para ver México vs. Inglaterra en Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay

Streaming en Uruguay

DGO

¿En qué canal transmiten México vs. Inglaterra EN VIVO hoy en Venezuela?

La audiencia venezolana tendrá acceso al partido correspondiente a los octavos de final mediante la señal de DIRECTV Sports Venezuela y su plataforma digital.

Canales para ver México vs. Inglaterra en Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela

Streaming en Venezuela

DGO

¿En qué canal transmiten México vs. Inglaterra EN VIVO hoy en Bolivia?

Los seguidores bolivianos podrán seguir el partido mediante televisión abierta y servicios deportivos disponibles en el país.

Canales para ver México vs. Inglaterra en Bolivia

Unitel

Red Uno

Streaming en Bolivia

Tigo Sports

¿En qué canal transmiten México vs. Inglaterra EN VIVO hoy en Paraguay?

Paraguay contará con varias señales nacionales para seguir el compromiso entre mexicanos e ingleses por la ronda de eliminación directa de la Copa Mundial FIFA 2026.

Canales para ver México vs. Inglaterra en Paraguay

Trece

Unicanal

¿En qué canal transmiten México vs. Inglaterra EN VIVO hoy en Costa Rica?

La audiencia costarricense podrá seguir el partido mediante la señal de Teletica y su plataforma digital oficial.

Canales para ver México vs. Inglaterra en Costa Rica

Teletica Canal 7

Streaming en Costa Rica

TDMAX

¿En qué canal transmiten México vs. Inglaterra EN VIVO hoy en Panamá?

Los aficionados panameños tendrán múltiples opciones para seguir el partido gracias a la cobertura de las principales cadenas de televisión del país.

Canales para ver México vs. Inglaterra en Panamá

RPC TV

TVN Panamá

TVMax

Streaming en Panamá

Medcom GO

¿En qué canal transmiten México vs. Inglaterra EN VIVO hoy en Guatemala?

Los seguidores del Mundial en Guatemala podrán ver el encuentro mediante la programación deportiva de Tigo Sports.

Canales para ver México vs. Inglaterra en Guatemala

Tigo Sports Guatemala

¿En qué canal transmiten México vs. Inglaterra EN VIVO hoy en Honduras?

La transmisión para Honduras estará disponible a través de Tigo Sports.

Canales para ver México vs. Inglaterra en Honduras

Tigo Sports Honduras

¿En qué canal transmiten México vs. Inglaterra EN VIVO hoy en El Salvador?

Los aficionados salvadoreños podrán seguir el duelo mediante la programación de Tigo Sports.

Canales para ver México vs. Inglaterra en El Salvador

Tigo Sports El Salvador

¿En qué canal transmiten México vs. Inglaterra EN VIVO hoy en Nicaragua?

En Nicaragua, los espectadores podrán acceder a la transmisión del partido mediante Tigo Sports.

Canales para ver México vs. Inglaterra en Nicaragua

Tigo Sports Nicaragua

¿En qué canal transmiten México vs. Inglaterra EN VIVO hoy en República Dominicana?

La audiencia dominicana podrá seguir todas las incidencias del partido mediante CDN Deportes.

Canales para ver México vs. Inglaterra en República Dominicana

CDN Deportes

¿En qué canal transmiten México vs. Inglaterra EN VIVO hoy en Puerto Rico?

La comunidad hispana en Puerto Rico podrá seguir el encuentro mediante las mismas plataformas que forman parte de la cobertura mundialista para Estados Unidos.

Canales para ver México vs. Inglaterra en Puerto Rico

Telemundo Puerto Rico

Streaming en Puerto Rico

Peacock