México se citará este domingo 5 de julio con una de las noches más importantes de su historia reciente cuando reciba a Inglaterra en el Estadio Azteca por los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026. El encuentro comenzará a las 18:00 horas del Tiempo del Centro de México (8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT) y pondrá frente a frente a una generación mexicana que busca romper la barrera de los octavos ante una de las selecciones más poderosas del fútbol europeo.
La selección dirigida por Javier Aguirre llega impulsada por el respaldo de su público y por una campaña que ha renovado la ilusión de todo el país. Del otro lado estará una Inglaterra liderada por Harry Kane y Jude Bellingham, figuras llamadas a marcar diferencias en los grandes escenarios. El ganador avanzará a los cuartos de final del Mundial 2026 y se enfrentará al vencedor de la llave entre Brasil y Noruega.
Si buscas dónde ver México vs. Inglaterra EN VIVO hoy, aquí encontrarás los canales de televisión, plataformas de streaming y horarios oficiales para seguir el partido desde México, Estados Unidos, España, Centroamérica y el resto de Latinoamérica.
En México, la expectativa es enorme ante la posibilidad de volver a los cuartos de final de una Copa del Mundo. Los aficionados podrán seguir el compromiso mediante Canal 5, Las Estrellas, Azteca 7, TUDN, ViX y Azteca Deportes, señales que ofrecerán cobertura completa de uno de los encuentros más importantes para el Tri en las últimas décadas.
En España, los seguidores del torneo tendrán acceso al partido mediante TVE La 1 HD, RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar Plus+, plataformas que cuentan con los derechos de transmisión de la Copa Mundial FIFA 2026.
Por otro lado, en Estados Unidos la transmisión estará disponible para la audiencia hispana a través de Telemundo y Universo, mientras que FOX Network ofrecerá la señal en inglés. Además, los usuarios podrán acceder al encuentro mediante FOX One, Peacock, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo y la narración de Fútbol de Primera Radio.
En Sudamérica, países como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela contarán con la transmisión de DIRECTV Sports (DSports) y DGO. En Perú, el encuentro podrá verse mediante América Televisión, América TVGO, DSports, DGO y Disney+ Premium.
Para Centroamérica, la distribución de derechos contempla distintas señales nacionales y regionales. Los aficionados de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá y República Dominicana tendrán acceso al encuentro mediante televisión abierta, cable y plataformas digitales autorizadas.
¿En qué canal transmiten México vs. Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026?
|País
|Hora
|TV
|Streaming
|México (CT)
|18:00
|Canal 5, Las Estrellas, Azteca 7, TUDN
|ViX, Azteca Deportes
|Estados Unidos (ET)
|20:00
|FOX Network, Telemundo, Universo
|FOX One, Peacock, fuboTV
|Estados Unidos (PT)
|17:00
|FOX Network, Telemundo, Universo
|FOX One, Peacock, fuboTV
|España
|02:00
|TVE La 1 HD, Movistar Plus+
|RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial
|Colombia
|19:00
|DSports
|DGO
|Perú
|19:00
|América TV, DSports
|América TVGO, Disney+, DGO
|Ecuador
|19:00
|DSports
|DGO
|Venezuela
|20:00
|DSports Venezuela
|DGO
|Chile
|21:00
|DSports
|DGO
|Argentina
|21:00
|Telefe, DSports
|DGO, Flow
|Uruguay
|21:00
|DSports Uruguay
|DGO
|Paraguay
|21:00
|Trece, Unicanal
|—
|Bolivia
|20:00
|Unitel, Red Uno
|Tigo Sports
|Costa Rica
|18:00
|Teletica Canal 7
|TDMAX
|Guatemala
|18:00
|Tigo Sports Guatemala
|—
|Honduras
|18:00
|Tigo Sports Honduras
|—
|El Salvador
|18:00
|Tigo Sports El Salvador
|—
|Nicaragua
|18:00
|Tigo Sports Nicaragua
|—
|Panamá
|19:00
|RPC TV, TVN, TVMax
|Medcom GO
|República Dominicana
|20:00
|CDN Deportes
|—
|Puerto Rico
|20:00
|Telemundo Puerto Rico
|Peacock
Canales de FOX y Telemundo para ver México vs. Inglaterra EN VIVO en Estados Unidos
Los aficionados en Estados Unidos tendrán múltiples alternativas para seguir el partido entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026. La transmisión en inglés estará a cargo de FOX Network y FOX One, mientras que la audiencia hispana podrá disfrutar del encuentro mediante Telemundo, Universo, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV.
La cobertura incluirá programas previos, análisis, entrevistas, alineaciones confirmadas y el relato completo de un partido que puede marcar el destino de la selección mexicana en la Copa del Mundo.
Canales para ver México vs. Inglaterra EN VIVO en Estados Unidos
|Ciudad
|TV
|Streaming
|Nueva York
|FOX, Telemundo 47
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes
|Miami
|FOX, Telemundo 51
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes
|Orlando
|FOX, Telemundo 31
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes
|Tampa
|FOX, Telemundo 49
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes
|Dallas
|FOX, Telemundo 39
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes
|Houston
|FOX, Telemundo 47
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes
|Chicago
|FOX, Telemundo
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes
|Atlanta
|FOX, Telemundo
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes
|Los Ángeles
|FOX, Telemundo 52
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes
|Phoenix
|FOX, Telemundo 39
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes
Horarios en las principales ciudades de Estados Unidos
|Ciudad
|Hora
|Nueva York
|8:00 p.m. ET
|Miami
|8:00 p.m. ET
|Orlando
|8:00 p.m. ET
|Tampa
|8:00 p.m. ET
|Atlanta
|8:00 p.m. ET
|Dallas
|7:00 p.m. CT
|Houston
|7:00 p.m. CT
|Chicago
|7:00 p.m. CT
|Denver
|6:00 p.m. MT
|Phoenix
|5:00 p.m. MST
|Los Ángeles
|5:00 p.m. PT
|San Francisco
|5:00 p.m. PT
|Seattle
|5:00 p.m. PT
|Las Vegas
|5:00 p.m. PT
Horarios para ver México vs. Inglaterra EN VIVO hoy
|País
|Hora
|México (CT)
|18:00
|Colombia
|19:00
|Perú
|19:00
|Ecuador
|19:00
|Panamá
|19:00
|Bolivia
|20:00
|Venezuela
|20:00
|Chile
|21:00
|Argentina
|21:00
|Uruguay
|21:00
|Paraguay
|21:00
|Brasil
|21:00
|Estados Unidos (ET)
|8:00 p.m.
|Estados Unidos (PT)
|5:00 p.m.
|España
|02:00 (lunes 6 de julio)
¿En qué canal transmiten México vs. Inglaterra EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en México?
La selección mexicana afronta uno de los compromisos más importantes de su historia reciente con la posibilidad de regresar a los cuartos de final de una Copa del Mundo. Los aficionados del Tri tendrán acceso a una amplia cobertura televisiva y digital para seguir cada detalle del encuentro frente a Inglaterra desde el Estadio Azteca.
La transmisión oficial estará disponible mediante Canal 5, Las Estrellas, Azteca 7 y TUDN. Además, quienes prefieran seguir el encuentro por internet podrán hacerlo mediante ViX y Azteca Deportes.
Canales para ver México vs. Inglaterra en México
- Canal 5
- Las Estrellas
- Azteca 7
- TUDN
Streaming en México
- ViX
- Azteca Deportes
¿En qué canal transmiten México vs. Inglaterra EN VIVO hoy en Estados Unidos?
La comunidad mexicana e hispana en Estados Unidos tendrá múltiples opciones para seguir el partido desde Ciudad de México. La cobertura en español estará encabezada por Telemundo y Universo, mientras que FOX ofrecerá la transmisión para la audiencia de habla inglesa.
Canales para ver México vs. Inglaterra en Estados Unidos
- Telemundo
- Universo
- FOX Network
- FS1
Streaming en Estados Unidos
- FOX One
- Peacock
- fuboTV
- Telemundo Deportes En Vivo
Radio
- Fútbol de Primera
¿En qué canal transmiten México vs. Inglaterra EN VIVO hoy en España?
Los aficionados que sigan el Mundial 2026 desde España podrán ver el partido mediante las plataformas que cuentan con los derechos oficiales de transmisión de la Copa del Mundo.
Canales para ver México vs. Inglaterra en España
- TVE La 1 HD
- Movistar Plus+
Streaming en España
- RTVE Play
- DAZN Mundial
- DAZN Spain
¿En qué canal transmiten México vs. Inglaterra EN VIVO hoy en Perú?
Los aficionados peruanos tendrán múltiples alternativas para seguir uno de los partidos más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026.
Canales para ver México vs. Inglaterra en Perú
- América Televisión
- DIRECTV Sports Perú
Streaming en Perú
- América TVGO
- Disney+ Premium
- DGO
¿En qué canal transmiten México vs. Inglaterra EN VIVO hoy en Colombia?
La audiencia colombiana podrá seguir el compromiso mediante la cobertura de DIRECTV Sports y su plataforma digital oficial.
Canales para ver México vs. Inglaterra en Colombia
- DIRECTV Sports Colombia
Streaming en Colombia
- DGO
¿En qué canal transmiten México vs. Inglaterra EN VIVO hoy en Chile?
Chile contará con transmisión mediante televisión de paga y plataformas digitales para seguir el compromiso correspondiente a los octavos de final.
Canales para ver México vs. Inglaterra en Chile
- DIRECTV Sports Chile
Streaming en Chile
- DGO
¿En qué canal transmiten México vs. Inglaterra EN VIVO hoy en Argentina?
Los campeones del mundo también podrán seguir el encuentro mediante señales deportivas y plataformas digitales que cuentan con los derechos del torneo.
Canales para ver México vs. Inglaterra en Argentina
- Telefe
- DIRECTV Sports Argentina
Streaming en Argentina
- DGO
- Flow
¿En qué canal transmiten México vs. Inglaterra EN VIVO hoy en Ecuador?
La afición ecuatoriana podrá seguir el encuentro mediante televisión deportiva y plataformas digitales especializadas en la Copa Mundial FIFA 2026.
Canales para ver México vs. Inglaterra en Ecuador
- DIRECTV Sports Ecuador
Streaming en Ecuador
- DGO
¿En qué canal transmiten México vs. Inglaterra EN VIVO hoy en Uruguay?
Los aficionados uruguayos podrán seguir el encuentro mediante la cobertura de DIRECTV Sports, operador que forma parte de la transmisión oficial del Mundial 2026 en Sudamérica.
Canales para ver México vs. Inglaterra en Uruguay
- DIRECTV Sports Uruguay
Streaming en Uruguay
- DGO
¿En qué canal transmiten México vs. Inglaterra EN VIVO hoy en Venezuela?
La audiencia venezolana tendrá acceso al partido correspondiente a los octavos de final mediante la señal de DIRECTV Sports Venezuela y su plataforma digital.
Canales para ver México vs. Inglaterra en Venezuela
- DIRECTV Sports Venezuela
Streaming en Venezuela
- DGO
¿En qué canal transmiten México vs. Inglaterra EN VIVO hoy en Bolivia?
Los seguidores bolivianos podrán seguir el partido mediante televisión abierta y servicios deportivos disponibles en el país.
Canales para ver México vs. Inglaterra en Bolivia
- Unitel
- Red Uno
Streaming en Bolivia
- Tigo Sports
¿En qué canal transmiten México vs. Inglaterra EN VIVO hoy en Paraguay?
Paraguay contará con varias señales nacionales para seguir el compromiso entre mexicanos e ingleses por la ronda de eliminación directa de la Copa Mundial FIFA 2026.
Canales para ver México vs. Inglaterra en Paraguay
- Trece
- Unicanal
¿En qué canal transmiten México vs. Inglaterra EN VIVO hoy en Costa Rica?
La audiencia costarricense podrá seguir el partido mediante la señal de Teletica y su plataforma digital oficial.
Canales para ver México vs. Inglaterra en Costa Rica
- Teletica Canal 7
Streaming en Costa Rica
- TDMAX
¿En qué canal transmiten México vs. Inglaterra EN VIVO hoy en Panamá?
Los aficionados panameños tendrán múltiples opciones para seguir el partido gracias a la cobertura de las principales cadenas de televisión del país.
Canales para ver México vs. Inglaterra en Panamá
- RPC TV
- TVN Panamá
- TVMax
Streaming en Panamá
- Medcom GO
¿En qué canal transmiten México vs. Inglaterra EN VIVO hoy en Guatemala?
Los seguidores del Mundial en Guatemala podrán ver el encuentro mediante la programación deportiva de Tigo Sports.
Canales para ver México vs. Inglaterra en Guatemala
- Tigo Sports Guatemala
¿En qué canal transmiten México vs. Inglaterra EN VIVO hoy en Honduras?
La transmisión para Honduras estará disponible a través de Tigo Sports.
Canales para ver México vs. Inglaterra en Honduras
- Tigo Sports Honduras
¿En qué canal transmiten México vs. Inglaterra EN VIVO hoy en El Salvador?
Los aficionados salvadoreños podrán seguir el duelo mediante la programación de Tigo Sports.
Canales para ver México vs. Inglaterra en El Salvador
- Tigo Sports El Salvador
¿En qué canal transmiten México vs. Inglaterra EN VIVO hoy en Nicaragua?
En Nicaragua, los espectadores podrán acceder a la transmisión del partido mediante Tigo Sports.
Canales para ver México vs. Inglaterra en Nicaragua
- Tigo Sports Nicaragua
¿En qué canal transmiten México vs. Inglaterra EN VIVO hoy en República Dominicana?
La audiencia dominicana podrá seguir todas las incidencias del partido mediante CDN Deportes.
Canales para ver México vs. Inglaterra en República Dominicana
- CDN Deportes
¿En qué canal transmiten México vs. Inglaterra EN VIVO hoy en Puerto Rico?
La comunidad hispana en Puerto Rico podrá seguir el encuentro mediante las mismas plataformas que forman parte de la cobertura mundialista para Estados Unidos.
Canales para ver México vs. Inglaterra en Puerto Rico
- Telemundo Puerto Rico
Streaming en Puerto Rico
- Peacock