Montserrat y Nicaragua miden fuerzas en el partido de vuelta del Play-In de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026/27 este martes 17 de noviembre de 2026 a partir de las 10:00 pm ET / 9:00 pm Tiempo del Centro de México / 7:00 pm PT . La serie define un boleto hacia la ronda preliminar de la Copa Oro 2027.¿Quieres saber a qué hora comienza el partido Montserrat vs. Nicaragua en vivo en otros países y en qué canal lo transmiten? En esta guía encontrarás los horarios, la señal de TV y las opciones de streaming para seguir el enfrentamiento entre dos instituciones del balompié azteca.

En México, el partido Montserrat vs. Nicaragua se podrá ver vía streaming por YouTube y CONCACAF GO. Para Estados Unidos, la transmisión estará disponible a través de Fox Soccer Plus, fuboTV, ViX y FOX One.

Para los aficionados de El Caribe en países como Aruba, Bahamas, Montserrat, entre otros, el encuentro se verá por Bluu, mientras que los aficionados en Argentina, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Venezuela y el resto de Latinoamérica, el juego se podrá seguir utilizando un VPN.

¿A qué hora juega y en qué canal transmiten Montserrat vs. Nicaragua por Play-In de la Copa Oro 2027?

País Horario Canales TV Streaming España 04:00 (03:00 en Islas Canarias) del día siguiente — VPN Estados Unidos 22:00 ET / 19:00 PT Fox Soccer Plus fuboTV, ViX, FOX One México 21:00 — YouTube, CONCACAF GO Guatemala 21:00 — VPN Honduras 21:00 — VPN El Salvador 21:00 — VPN Nicaragua 21:00 — VPN Costa Rica 21:00 — VPN Panamá 22:00 — VPN Colombia 22:00 — VPN Perú 22:00 — VPN Ecuador 22:00 — VPN Montserrat 23:00 — Bluu Venezuela 23:00 — VPN Bolivia 23:00 — VPN República Dominicana 23:00 — VPN Puerto Rico 23:00 — ViX Argentina 00:00 del día siguiente — VPN Brasil 00:00 del día siguiente — VPN Chile 00:00 del día siguiente — VPN Paraguay 00:00 del día siguiente — VPN Uruguay 00:00 del día siguiente — VPN