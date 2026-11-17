Montserrat y Nicaragua miden fuerzas en el partido de vuelta del Play-In de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026/27 este martes 17 de noviembre de 2026 a partir de las 10:00 pm ET / 9:00 pm Tiempo del Centro de México / 7:00 pm PT. La serie define un boleto hacia la ronda preliminar de la Copa Oro 2027.¿Quieres saber a qué hora comienza el partido Montserrat vs. Nicaragua en vivo en otros países y en qué canal lo transmiten? En esta guía encontrarás los horarios, la señal de TV y las opciones de streaming para seguir el enfrentamiento entre dos instituciones del balompié azteca.
En México, el partido Montserrat vs. Nicaragua se podrá ver vía streaming por YouTube y CONCACAF GO. Para Estados Unidos, la transmisión estará disponible a través de Fox Soccer Plus, fuboTV, ViX y FOX One.
Para los aficionados de El Caribe en países como Aruba, Bahamas, Montserrat, entre otros, el encuentro se verá por Bluu, mientras que los aficionados en Argentina, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Venezuela y el resto de Latinoamérica, el juego se podrá seguir utilizando un VPN.
¿A qué hora juega y en qué canal transmiten Montserrat vs. Nicaragua por Play-In de la Copa Oro 2027?
|País
|Horario
|Canales TV
|Streaming
|España
|04:00 (03:00 en Islas Canarias) del día siguiente
|—
|VPN
|Estados Unidos
|22:00 ET / 19:00 PT
|Fox Soccer Plus
|fuboTV, ViX, FOX One
|México
|21:00
|—
|YouTube, CONCACAF GO
|Guatemala
|21:00
|—
|VPN
|Honduras
|21:00
|—
|VPN
|El Salvador
|21:00
|—
|VPN
|Nicaragua
|21:00
|—
|VPN
|Costa Rica
|21:00
|—
|VPN
|Panamá
|22:00
|—
|VPN
|Colombia
|22:00
|—
|VPN
|Perú
|22:00
|—
|VPN
|Ecuador
|22:00
|—
|VPN
|Montserrat
|23:00
|—
|Bluu
|Venezuela
|23:00
|—
|VPN
|Bolivia
|23:00
|—
|VPN
|República Dominicana
|23:00
|—
|VPN
|Puerto Rico
|23:00
|—
|ViX
|Argentina
|00:00 del día siguiente
|—
|VPN
|Brasil
|00:00 del día siguiente
|—
|VPN
|Chile
|00:00 del día siguiente
|—
|VPN
|Paraguay
|00:00 del día siguiente
|—
|VPN
|Uruguay
|00:00 del día siguiente
|—
|VPN