Revisa esta nota para que sepas a qué hora inicia y qué canal transmite el duelo Nicaragua vs. Montserrat por el Play-In de la Copa Oro 2027. (Foto: Composición Canva - Mag)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora inicia y qué canal transmite el duelo Nicaragua vs. Montserrat por el Play-In de la Copa Oro 2027. (Foto: Composición Canva - Mag)
César Quispe Alcócer
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En el Estadio Cibao Fútbol Club habrá un gran partido este viernes 13 de noviembre, pues ahí chocarán Nicaragua y Montserrat por la ida del Play-In de la Copa Oro 2027. Como se trata de un duelo imperdible, conoce a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El duelo Nicaragua vs. Montserrat por el Play-In de la Copa Oro 2027 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)
El duelo Nicaragua vs. Montserrat por el Play-In de la Copa Oro 2027 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el duelo Nicaragua vs. Montserrat en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el duelo Nicaragua vs. Montserrat por el Play-In de la Copa Oro 2027 este viernes 13 de noviembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 7:00 pm                                   
  • Estados Unidos (CT): 6:00 pm
  • Estados Unidos (MT): 5:00 pm
  • Estados Unidos (PT): 4:00 pm
  • España: 1:00 am del sábado 14 de noviembre
  • México (CDMX): 6:00 pm
  • Puerto Rico: 8:00 pm
  • República Dominicana: 8:00 pm
  • Panamá: 7:00 pm
  • Costa Rica: 6:00 pm
  • El Salvador: 6:00 pm
  • Guatemala: 6:00 pm
  • Honduras: 6:00 pm
  • Nicaragua: 6:00 pm
  • Argentina: 9:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 9:00 pm
  • Uruguay: 9:00 pm
  • Chile (Santiago): 9:00 pm
  • Paraguay: 9:00 pm
  • Bolivia: 8:00 pm
  • Venezuela: 8:00 pm
  • Ecuador: 7:00 pm
  • Perú: 7:00 pm
  • Colombia: 7:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el duelo Nicaragua vs. Montserrat?

Este viernes 13 de noviembre se podrá ver el duelo Nicaragua vs. Montserrat por el Play-In de la Copa Oro 2027. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: FOX Soccer Plus, FOX One, fuboTV, ViX
  • Costa Rica: Teletica Radio 91.5
  • Jamaica: Bluu
  • Montserrat: Bluu
  • Puerto Rico: ViX
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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