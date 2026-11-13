En el Estadio Cibao Fútbol Club habrá un gran partido este viernes 13 de noviembre, pues ahí chocarán Nicaragua y Montserrat por la ida del Play-In de la Copa Oro 2027. Como se trata de un duelo imperdible, conoce a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El duelo Nicaragua vs. Montserrat por el Play-In de la Copa Oro 2027 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el duelo Nicaragua vs. Montserrat en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el duelo Nicaragua vs. Montserrat por el Play-In de la Copa Oro 2027 este viernes 13 de noviembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 7:00 pm

Estados Unidos (CT): 6:00 pm

Estados Unidos (MT): 5:00 pm

Estados Unidos (PT): 4:00 pm

España: 1:00 am del sábado 14 de noviembre

México (CDMX): 6:00 pm

Puerto Rico: 8:00 pm

República Dominicana: 8:00 pm

Panamá: 7:00 pm

Costa Rica: 6:00 pm

El Salvador: 6:00 pm

Guatemala: 6:00 pm

Honduras: 6:00 pm

Nicaragua: 6:00 pm

Argentina: 9:00 pm

Brasil (Brasilia): 9:00 pm

Uruguay: 9:00 pm

Chile (Santiago): 9:00 pm

Paraguay: 9:00 pm

Bolivia: 8:00 pm

Venezuela: 8:00 pm

Ecuador: 7:00 pm

Perú: 7:00 pm

Colombia: 7:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el duelo Nicaragua vs. Montserrat?

Este viernes 13 de noviembre se podrá ver el duelo Nicaragua vs. Montserrat por el Play-In de la Copa Oro 2027. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: FOX Soccer Plus, FOX One, fuboTV, ViX

Costa Rica: Teletica Radio 91.5

Jamaica: Bluu

Montserrat: Bluu

Puerto Rico: ViX