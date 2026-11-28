Palmeiras y Estudiantes de La Plata se encontrarán este sábado 28 de noviembre en Montevideo para disputar una final que promete quedar grabada en la historia de la Copa Libertadores 2026. El Estadio Centenario será el escenario de un duelo entre dos instituciones acostumbradas a competir por la gloria continental, con el conjunto brasileño decidido a imponer su jerarquía y el equipo argentino dispuesto a recuperar el protagonismo que su historia exige. No habrá margen para especulaciones: noventa minutos —o lo que demande una definición de esta magnitud— separarán a uno de los dos de levantar el trofeo más codiciado del fútbol sudamericano.

En Brasil, la final tendrá una amplia cobertura televisiva y digital. Los aficionados podrán seguir a Palmeiras frente a Estudiantes de La Plata por Globo y ESPN Brasil, mientras que las opciones de streaming incluirán Globoplay, Disney+ Premium, Paramount+ y CazéTV.

En Argentina, por su parte, la expectativa estará puesta en la transmisión de Telefe y Fox Sports, además de las alternativas digitales Disney+ Premium y MiTelefe, para acompañar al Pincha en su intento de conquistar nuevamente América.

En Chile, la cobertura estará a cargo de Chilevisión y ESPN Premium; en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela, la señal de ESPN será una de las principales alternativas, junto con Disney+ Premium en sus respectivas regiones.

En Centroamérica, ESPN Norte y Disney+ Premium Norte estarán disponibles en mercados como Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Para México, las opciones serán ESPN 2 y Disney+ Premium.

En Estados Unidos, los seguidores del fútbol sudamericano podrán ver Palmeiras vs. Estudiantes de La Plata a través de beIN SPORTS y beIN SPORTS en Español, con alternativas digitales como fuboTV y beIN SPORTS CONNECT.

En España, la cobertura de la final estará disponible mediante Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Vamos, que llevarán el desenlace de la Copa Libertadores a los aficionados que sigan el fútbol sudamericano desde territorio español.

¿A qué hora juega y en qué canal transmiten Palmeiras vs. Estudiantes de La Plata por la final de la Copa Libertadores 2026?

Palmeiras y Estudiantes de La Plata jugarán este sábado 28 de noviembre desde las 17:00 horas de Argentina, en el Estadio Centenario de Montevideo. Estos son los horarios de referencia y las señales de televisión y streaming para seguir la final en distintos países:

PAÍSES HORARIOS CANALES TV STREAMING Argentina 17:00 Telefe, Fox Sports Disney+ Premium, MiTelefe Brasil 17:00 Globo, ESPN Brasil Globoplay, Disney+ Premium, Paramount+, CazéTV Chile 17:00 Chilevisión, ESPN Premium Disney+ Premium Colombia 15:00 ESPN Disney+ Premium Ecuador 15:00 ESPN Disney+ Premium Perú 15:00 ESPN Disney+ Premium Bolivia 16:00 ESPN Disney+ Premium Paraguay 17:00 ESPN Disney+ Premium Uruguay 17:00 ESPN Disney+ Premium Venezuela 16:00 ESPN Disney+ Premium, Inter Costa Rica 14:00 ESPN Norte Disney+ Premium Norte El Salvador 14:00 ESPN Norte Disney+ Premium Norte Guatemala 14:00 ESPN Norte Disney+ Premium Norte Honduras 14:00 ESPN Norte Disney+ Premium Norte Nicaragua 14:00 ESPN Norte Disney+ Premium Norte Panamá 15:00 ESPN Norte Disney+ Premium Norte República Dominicana 16:00 ESPN Norte Disney+ Premium Norte México 14:00 ESPN 2 Disney+ Premium Estados Unidos 15:00 ET / 12:00 PT beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español fuboTV, beIN SPORTS CONNECT España 21:00 Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Vamos Movistar+