Palmeiras y Estudiantes de La Plata se encontrarán este sábado 28 de noviembre en Montevideo para disputar una final que promete quedar grabada en la historia de la Copa Libertadores 2026. El Estadio Centenario será el escenario de un duelo entre dos instituciones acostumbradas a competir por la gloria continental, con el conjunto brasileño decidido a imponer su jerarquía y el equipo argentino dispuesto a recuperar el protagonismo que su historia exige. No habrá margen para especulaciones: noventa minutos —o lo que demande una definición de esta magnitud— separarán a uno de los dos de levantar el trofeo más codiciado del fútbol sudamericano.
En Brasil, la final tendrá una amplia cobertura televisiva y digital. Los aficionados podrán seguir a Palmeiras frente a Estudiantes de La Plata por Globo y ESPN Brasil, mientras que las opciones de streaming incluirán Globoplay, Disney+ Premium, Paramount+ y CazéTV.
En Argentina, por su parte, la expectativa estará puesta en la transmisión de Telefe y Fox Sports, además de las alternativas digitales Disney+ Premium y MiTelefe, para acompañar al Pincha en su intento de conquistar nuevamente América.
En Chile, la cobertura estará a cargo de Chilevisión y ESPN Premium; en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela, la señal de ESPN será una de las principales alternativas, junto con Disney+ Premium en sus respectivas regiones.
En Centroamérica, ESPN Norte y Disney+ Premium Norte estarán disponibles en mercados como Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Para México, las opciones serán ESPN 2 y Disney+ Premium.
En Estados Unidos, los seguidores del fútbol sudamericano podrán ver Palmeiras vs. Estudiantes de La Plata a través de beIN SPORTS y beIN SPORTS en Español, con alternativas digitales como fuboTV y beIN SPORTS CONNECT.
En España, la cobertura de la final estará disponible mediante Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Vamos, que llevarán el desenlace de la Copa Libertadores a los aficionados que sigan el fútbol sudamericano desde territorio español.
¿A qué hora juega y en qué canal transmiten Palmeiras vs. Estudiantes de La Plata por la final de la Copa Libertadores 2026?
Palmeiras y Estudiantes de La Plata jugarán este sábado 28 de noviembre desde las 17:00 horas de Argentina, en el Estadio Centenario de Montevideo. Estos son los horarios de referencia y las señales de televisión y streaming para seguir la final en distintos países:
|PAÍSES
|HORARIOS
|CANALES TV
|STREAMING
|Argentina
|17:00
|Telefe, Fox Sports
|Disney+ Premium, MiTelefe
|Brasil
|17:00
|Globo, ESPN Brasil
|Globoplay, Disney+ Premium, Paramount+, CazéTV
|Chile
|17:00
|Chilevisión, ESPN Premium
|Disney+ Premium
|Colombia
|15:00
|ESPN
|Disney+ Premium
|Ecuador
|15:00
|ESPN
|Disney+ Premium
|Perú
|15:00
|ESPN
|Disney+ Premium
|Bolivia
|16:00
|ESPN
|Disney+ Premium
|Paraguay
|17:00
|ESPN
|Disney+ Premium
|Uruguay
|17:00
|ESPN
|Disney+ Premium
|Venezuela
|16:00
|ESPN
|Disney+ Premium, Inter
|Costa Rica
|14:00
|ESPN Norte
|Disney+ Premium Norte
|El Salvador
|14:00
|ESPN Norte
|Disney+ Premium Norte
|Guatemala
|14:00
|ESPN Norte
|Disney+ Premium Norte
|Honduras
|14:00
|ESPN Norte
|Disney+ Premium Norte
|Nicaragua
|14:00
|ESPN Norte
|Disney+ Premium Norte
|Panamá
|15:00
|ESPN Norte
|Disney+ Premium Norte
|República Dominicana
|16:00
|ESPN Norte
|Disney+ Premium Norte
|México
|14:00
|ESPN 2
|Disney+ Premium
|Estados Unidos
|15:00 ET / 12:00 PT
|beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español
|fuboTV, beIN SPORTS CONNECT
|España
|21:00
|Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Vamos
|Movistar+