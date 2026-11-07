El esperado Clásico Capitalino entre los Pumas de la UNAM y el Club América está listo para vivirse con gran intensidad. Este emocionante encuentro se llevará a cabo el sábado 7 de noviembre de 2026 en la mítica cancha del Estadio Olímpico Universitario. Ambos equipos buscarán imponer condiciones y regalarle una alegría a su afición en uno de los duelos más pasionales y con mayor rivalidad en el fútbol mexicano.

Al corresponder a la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX, este partido resulta de vital importancia para las aspiraciones de ambas escuadras de cara a la liguilla y la fase final de la competición. Los universitarios intentarán aprovechar su condición de local para sumar tres puntos cruciales en casa, mientras las ‘Águilas’ llegarán con la misión de demostrar su jerarquía en patio ajeno y consolidarse en el primer puesto de la clasificación.

¿A qué hora juega Pumas UNAM vs. América EN VIVO ONLINE?

Este sábado 7 de noviembre, Pumas y América protagonizarán una nueva edición del Clásico Capitalino en el Estadio Olímpico Universitario, a las 21:10 horas en México.

México: 21:10 horas (CDMX), 20:10 horas (Pacífico), 19:10 horas (Baja California).

Estados Unidos: 22:10 horas (ET), 21:10 horas (CT), 20:10 horas (MT) y 19:10 horas (PT).

Costa Rica: 21:10 horas

El Salvador: 21:10 horas

Guatemala: 21:10 horas

Honduras: 21:10 horas

Nicaragua: 21:10 horas

Panamá: 22:10 horas

Colombia: 22:10 horas

Ecuador: 22:10 horas

Perú: 22:10 horas

Bolivia: 23:10 horas

Venezuela: 23:10 horas

Argentina: 00:10 (domingo 8 de noviembre)

Brasil: 00:10 (domingo 8 de noviembre)

Chile: 00:10 (domingo 8 de noviembre)

Paraguay: 00:10 (domingo 8 de noviembre)

Uruguay: 00:10 (domingo 8 de noviembre)

¿En qué canal ver Pumas vs. América EN VIVO por la Liga MX?

La transmisión del partido entre Pumas y América será transmitido en México por Canal 5 Televisa y TUDN. Vía online, el Clásico Capitalino se puede ver por ViX México y TUDN EN VIVO.

Brasil: Sportynet

Costa Rica: TUDN

El Salvador: TUDN

Guatemala: TUDN

Honduras: TUDN

México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN EN VIVO y ViX México.

Panamá: TUDN

Puerto Rico: ViX

Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, Univisión, TUDN.com, Univisión NOW, TUDN App, ViX y CBS Sports Golazo.

¿Cómo ver ONLINE el Clásico Pumas vs. América?

En México, puedes ver el partido entre Pumas y América por internet a través de la plataforma de streaming ViX (ViX Premium). Además, si cuentas con un proveedor de televisión de paga, podrás seguirlo mediante las plataformas o aplicaciones digitales de TUDN.

¿Dónde ver Pumas vs. América en Estados Unidos?

Para ver el partido entre Pumas y América en Estados Unidos, puedes sintonizarlo por televisión a través de las señales de Univision y TUDN. Si prefieres seguirlo por streaming o mediante plataformas digitales, el encuentro estará disponible en Paramount+, Univisión NOW, así como en TUDN.com y la aplicación móvil de TUDN.