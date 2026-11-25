Monterrey y América abren su camino en la Liguilla del Apertura 2026 con un duelo de alto calibre en los cuartos de final. Los Rayados reciben a las Águilas este miércoles 25 de noviembre en el Gigante de Acero, con la misión de hacer pesar su localía y tomar ventaja en el partido de ida. Para ambos, el primer objetivo está claro: dar un paso firme hacia las semifinales de la Liga MX.

¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE? A continuación, te comparto la lista de horarios, qué canales de TV abierta, cable y streaming online están disponibles para seguir la cobertura en México y Estados Unidos.

¿A qué hora juega Monterrey vs. América EN VIVO por la Liga MX?

El partido Monterrey vs. Club América por la ida de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX se juega este miércoles 25 de noviembre, a las 9:10 p. m. del centro de México, en el Estadio BBVA. En Estados Unidos, comienza a las 10:10 p. m. del Este, 9:10 p. m. del Centro y 7:10 p. m. del Pacífico.

País Zona o región Ciudades de referencia Hora del partido México Centro Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara 9:10 p. m. México Quintana Roo Cancún y Playa del Carmen 10:10 p. m. México Pacífico y Sonora Culiacán, La Paz y Hermosillo 8:10 p. m. México Baja California Tijuana y Mexicali 7:10 p. m. Estados Unidos Este — EST Nueva York, Miami y Washington D. C. 10:10 p. m. Estados Unidos Centro — CST Chicago, Houston y Dallas 9:10 p. m. Estados Unidos Montaña — MST Denver, Phoenix y Salt Lake City 8:10 p. m. Estados Unidos Pacífico — PST Los Ángeles, Las Vegas y San Francisco 7:10 p. m.

¿Dónde ver Monterrey vs. América EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Señal Online?

En México, el encuentro se transmitirá por Canal 5 y TUDN. Para verlo por internet, la opción anunciada es ViX Premium. De esta manera, los aficionados cuentan con alternativas de televisión abierta, televisión de paga y streaming para seguir el primer partido de la eliminatoria.

En Estados Unidos, las señales confirmadas son UniMás y TUDN. El horario depende de la ubicación del espectador: por ejemplo, en Miami comienza a las 10:10 p. m., mientras que en Los Ángeles arranca a las 7:10 p. m.

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX México Canal 5, TUDN, TUDN En Vivo, ViX Mexico y Layvtime

Últimos resultados de Monterrey y América

Monterrey América Pumas 0-2 Monterrey Tigres 1-0 América Querétaro 0-1 Monterrey Pumas 2-2 América Toluca 4-0 Monterrey América 2-2 Toluca Monterrey 3-3 Tijuana América 1-1 Tijuana Monterrey 0-1 Chivas América 1-2 Pachuca

Datos del partido Monterrey vs. América

Partido: Monterrey vs América

Monterrey vs América Fecha: miércoles 25 de noviembre de 2026

miércoles 25 de noviembre de 2026 Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México

21:10 horas, tiempo del centro de México Estadio: Gigante de Acero, Monterrey, Nuevo León

Gigante de Acero, Monterrey, Nuevo León Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Canal 5, TUDN y ViX Instancia: cuartos de final de ida del Apertura 2026