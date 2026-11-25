Monterrey y América abren su camino en la Liguilla del Apertura 2026 con un duelo de alto calibre en los cuartos de final. Los Rayados reciben a las Águilas este miércoles 25 de noviembre en el Gigante de Acero, con la misión de hacer pesar su localía y tomar ventaja en el partido de ida. Para ambos, el primer objetivo está claro: dar un paso firme hacia las semifinales de la Liga MX.
¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE? A continuación, te comparto la lista de horarios, qué canales de TV abierta, cable y streaming online están disponibles para seguir la cobertura en México y Estados Unidos.
¿A qué hora juega Monterrey vs. América EN VIVO por la Liga MX?
El partido Monterrey vs. Club América por la ida de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX se juega este miércoles 25 de noviembre, a las 9:10 p. m. del centro de México, en el Estadio BBVA. En Estados Unidos, comienza a las 10:10 p. m. del Este, 9:10 p. m. del Centro y 7:10 p. m. del Pacífico.
|País
|Zona o región
|Ciudades de referencia
|Hora del partido
|México
|Centro
|Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara
|9:10 p. m.
|México
|Quintana Roo
|Cancún y Playa del Carmen
|10:10 p. m.
|México
|Pacífico y Sonora
|Culiacán, La Paz y Hermosillo
|8:10 p. m.
|México
|Baja California
|Tijuana y Mexicali
|7:10 p. m.
|Estados Unidos
|Este — EST
|Nueva York, Miami y Washington D. C.
|10:10 p. m.
|Estados Unidos
|Centro — CST
|Chicago, Houston y Dallas
|9:10 p. m.
|Estados Unidos
|Montaña — MST
|Denver, Phoenix y Salt Lake City
|8:10 p. m.
|Estados Unidos
|Pacífico — PST
|Los Ángeles, Las Vegas y San Francisco
|7:10 p. m.
¿Dónde ver Monterrey vs. América EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Señal Online?
En México, el encuentro se transmitirá por Canal 5 y TUDN. Para verlo por internet, la opción anunciada es ViX Premium. De esta manera, los aficionados cuentan con alternativas de televisión abierta, televisión de paga y streaming para seguir el primer partido de la eliminatoria.
En Estados Unidos, las señales confirmadas son UniMás y TUDN. El horario depende de la ubicación del espectador: por ejemplo, en Miami comienza a las 10:10 p. m., mientras que en Los Ángeles arranca a las 7:10 p. m.
|Países
|Canal TV / Streaming Online
|Estados Unidos
|TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX
|México
|Canal 5, TUDN, TUDN En Vivo, ViX Mexico y Layvtime
Últimos resultados de Monterrey y América
|Monterrey
|América
|Pumas 0-2 Monterrey
|Tigres 1-0 América
|Querétaro 0-1 Monterrey
|Pumas 2-2 América
|Toluca 4-0 Monterrey
|América 2-2 Toluca
|Monterrey 3-3 Tijuana
|América 1-1 Tijuana
|Monterrey 0-1 Chivas
|América 1-2 Pachuca
Datos del partido Monterrey vs. América
- Partido: Monterrey vs América
- Fecha: miércoles 25 de noviembre de 2026
- Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
- Estadio: Gigante de Acero, Monterrey, Nuevo León
- Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX
- Instancia: cuartos de final de ida del Apertura 2026