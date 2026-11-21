El Real Madrid recibe al Celta de Vigo este sábado 21 de noviembre, a las 21:00 horas, en la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports. El conjunto blanco buscará sumar tres puntos en casa ante un equipo gallego que intentará puntuar como visitante. Para ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE, te comparto la lista de horarios por país, canales de TV disponibles y señal streaming para seguir la cobertura desde el lugar que te encuentres.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Celta de Vigo HOY 21 de noviembre?

El Real Madrid–Celta de Vigo se disputará este sábado 21 de noviembre de 2026, por la jornada 13 de LaLiga, en el estadio Santiago Bernabéu. El encuentro comenzará a las 21:00 de España peninsular, equivalentes a las 3:00 p. m. de Perú, Colombia y Ecuador; 4:00 p.m. Bolivia y Venezuela; 5:00 p.m. en Argentina.

País Hora local del partido Perú 3:00 pm Colombia 3:00 pm Ecuador 3:00 pm Bolivia 4:00 pm Venezuela 4:00 pm Argentina 5:00 pm Uruguay 5:00 pm Chile 5:00 pm Paraguay 5:00 pm México 2:00 pm Estados Unidos 3:00 p. m. del Este / 12:00 p. m. del Pacífico España 9:00 p. m. —Península— / 8:00 p. m. —Canarias—

¿En qué canal transmiten el partido Real Madrid vs. Celta de Vigo EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE?

Estos son los canales de TV por señal abierta y streaming online disponibles para ver el partido entre Real Madrid vs. Celta de Vigo.

País Hora local del partido Perú ESPN 2 Colombia ESPN Ecuador ESPN Bolivia ESPN 2 Venezuela ESPN Argentina ESPN 3 Uruguay ESPN 2 Chile ESPN Paraguay ESPN 2 México Sky Sports, disponible mediante Sky e izzi Estados Unidos ESPN Deportes España M+ LALIGA, Movistar Plus+ y Orange Fútbol 1

Alineaciones posible de Real Madrid y Celta de Vigo

Posible alineación del Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva, Jude Bellingham; Arda Güler, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.

Thibaut Courtois; Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva, Jude Bellingham; Arda Güler, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior. Posible alineación del Celta de Vigo: Ionut Radu; Javi Rodríguez, Sebastián Cáceres, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Ilaix Moriba, Aleix Febas, Javi Rueda; Hugo Álvarez, Ferran Jutglà y Pablo Durán.