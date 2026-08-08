Por un amistoso de pretemporada, se enfrentan Real Madrid y Ferencváros en el Ferencvaros Stadion de Budapest este sábado 8 de agosto. Para que no te pierdas el duelo, te doy a conocer a qué hora sonó el pitazo inicial y qué canales de televisión transmiten el compromiso, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el Real Madrid vs. Ferencváros en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Real Madrid vs. Ferencváros por un amistoso de pretemporada este sábado 8 de agosto, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 1:00 pm
- Estados Unidos (CT): 12:00 pm
- Estados Unidos (MT): 11:00 am
- Estados Unidos (PT): 10:00 am
- México (CDMX): 11:00 am
- España: 7:00 pm
- Puerto Rico: 1:00 pm
- República Dominicana: 1:00 pm
- Panamá: 12:00 pm
- Costa Rica: 11:00 am
- El Salvador: 11:00 am
- Guatemala: 11:00 am
- Honduras: 11:00 am
- Nicaragua: 11:00 am
- Argentina: 2:00 pm
- Brasil (Brasilia): 2:00 pm
- Uruguay: 2:00 pm
- Chile (Santiago): 1:00 pm
- Paraguay: 2:00 pm
- Bolivia: 1:00 pm
- Venezuela: 1:00 pm
- Ecuador: 12:00 pm
- Perú: 12:00 pm
- Colombia: 12:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Real Madrid vs. Ferencváros?
Este sábado 8 de agosto se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Real Madrid vs. Ferencváros por un amistoso de pretemporada a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: CBS Sports Network, fuboTV
- México: Disney+ Premium México
- España: Real Madrid TV
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Brasil: Disney+ Premium Brazil
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Uruguay: Disney+ Premium Argentina
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Ecuador: Disney+ Premium Sur
- Bolivia: Disney+ Premium Chile
- Venezuela: Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: Disney+ Premium Norte
- El Salvador: Disney+ Premium Norte
- Nicaragua: Disney+ Premium Norte
- República Dominicana: Disney+ Premium Norte, Disney+ Premium Caribbean