Por la ida del Play-In de la Copa Oro 2027, se enfrentarán San Martín y El Salvador este viernes 13 de noviembre en el SKNFA Technical Center, Monkey Hill. Como se trata de un duelo imperdible, conoce a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El duelo San Martín vs. El Salvador por el Play-In de la Copa Oro 2027 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el duelo San Martín vs. El Salvador en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el duelo San Martín vs. El Salvador por el Play-In de la Copa Oro 2027 este viernes 13 de noviembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 6:00 pm

Estados Unidos (CT): 5:00 pm

Estados Unidos (MT): 4:00 pm

Estados Unidos (PT): 3:00 pm

España: 12:00 am del sábado 14 de noviembre

México (CDMX): 5:00 pm

Puerto Rico: 7:00 pm

República Dominicana: 7:00 pm

Panamá: 6:00 pm

Costa Rica: 5:00 pm

El Salvador: 5:00 pm

Guatemala: 5:00 pm

Honduras: 5:00 pm

Nicaragua: 5:00 pm

Argentina: 8:00 pm

Brasil (Brasilia): 8:00 pm

Uruguay: 8:00 pm

Chile (Santiago): 8:00 pm

Paraguay: 8:00 pm

Bolivia: 7:00 pm

Venezuela: 7:00 pm

Ecuador: 6:00 pm

Perú: 6:00 pm

Colombia: 6:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el duelo San Martín vs. El Salvador?

Este viernes 13 de noviembre se podrá ver el duelo San Martín vs. El Salvador por el Play-In de la Copa Oro 2027. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: FOX Sports 2, FOX One, fuboTV, ViX

El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO

Jamaica: Bluu

Puerto Rico: FOX Sports 2, ViX, NAICOM