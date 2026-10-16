Los Tigres del Licey y los Leones del Escogido se enfrentan este viernes 16 de octubre en el partido inaugural de la temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM). El encuentro se disputará en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, en Santo Domingo, con los Leones como locales y el Licey como visitante. El juego está programado para las 7:15 p. m., hora de República Dominicana, y podrá seguirse por televisión y plataformas de streaming.

En República Dominicana, los aficionados podrán seguir el encuentro por televisión abierta a través de Digital 15 y Telemicro Internacional. También estará disponible LiceyTV para los suscriptores de Altice, en los canales 50 y 474 HD, y de Claro TV, en el canal 1091 HD. Para consultar las alternativas por internet, los seguidores pueden revisar las cuentas oficiales de los Tigres del Licey y los Leones del Escogido, así como la programación anunciada para el partido inaugural.

En Estados Unidos, una de las opciones para ver la pelota invernal dominicana es MLB.TV, el servicio de streaming que ofrece partidos de LIDOM mediante una suscripción. Los aficionados pueden consultar el calendario de la liga en la plataforma oficial de MLB para localizar el enfrentamiento entre Licey y Escogido y comprobar las condiciones de acceso desde su ubicación.

¿En qué canal transmiten Tigres del Licey vs. Leones del Escogido por LIDOM 2026-27?

Estos son los principales canales y servicios que deben consultar los aficionados para seguir el partido inaugural entre Tigres del Licey y Leones del Escogido.

PAÍSES HORARIO TV STREAMING República Dominicana 7:15 p. m. Digital 15, Telemicro Internacional, LiceyTV Canales oficiales de los equipos; disponibilidad por confirmar Estados Unidos 7:15 p. m. ET Según disponibilidad del proveedor MLB.TV, con suscripción Otros países Consultar horario local Según disponibilidad territorial Consultar MLB.TV y las restricciones regionales