En el Estadio Universitario de la UANL habrá un gran partido este sábado 7 de noviembre, pues chocarán Tigres y Cruz Azul por la Fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga MX 2026. Como se trata de un duelo imperdible, conoce a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora inicia y qué canal transmite el Tigres vs. Cruz Azul por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Tigres vs. Cruz Azul en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Tigres vs. Cruz Azul por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026 este sábado 7 de noviembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 8:00 pm

Estados Unidos (CT): 7:00 pm

Estados Unidos (MT): 6:00 pm

Estados Unidos (PT): 5:00 pm

México (CDMX): 7:00 pm

España: 2:00 am del domingo 8 de noviembre

Puerto Rico: 9:00 pm

Panamá: 8:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

República Dominicana: 9:00 pm

El Salvador: 7:00 pm

Guatemala: 7:00 pm

Honduras: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Brasil (Brasilia): 10:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Chile (Santiago): 10:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Perú: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Tigres vs. Cruz Azul?

Este sábado 7 de noviembre se podrá ver el Tigres vs. Cruz Azul por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: fuboTV, Peacock, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, FOX Deportes, Estrella TV

México: Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, FOX México, FOX One

Costa Rica: Azteca Deportes En Vivo

El Salvador: Azteca Deportes En Vivo

Guatemala: Azteca Deportes En Vivo

Honduras: Azteca Deportes En Vivo

Panamá: Azteca Deportes En Vivo

Puerto Rico: Peacock, Telemundo, UNIVERSO, FOX Deportes, NAICOM