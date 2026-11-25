Cruz Azul y Atlas se enfrentan este miércoles 25 de noviembre de 2026 en el Estadio Nemesio Diez de Toluca, desde las 19:00 horas del Tiempo de Centro de México / 8 pm ET / 5 pm PT, en lo que será uno de los juegos más esperados de la ida de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. ¿Quieres saber a qué hora comienza el partido Toluca vs. Atlas en vivo en otros países y en qué canal lo transmiten? En esta guía encontrarás los horarios, la señal de TV y las opciones de streaming para seguir el enfrentamiento entre dos instituciones del balompié azteca.
Los Diablos Rojos dirigidos por Antonio Mohamed cerraron la fase regular cayendo 2-0 ante Pachuca. Por su desventaja en la tabla, están obligados a buscar el triunfo en casa para viajar a Guadalajara con margen de maniobra. Los rojinegros comandados por Hernán Crespo, por su parte, mostraron una ofensiva productiva (30 goles), aunque con fragilidad defensiva (33 recibidos). Los tapatíos buscarán resistir la presión en la altura de Toluca y aprovechar los espacios al contragolpe.
En México, el partido Toluca vs. Atlas se podrá ver por señal abierta vía Canal 5 Televisa y Azteca 7 y en televisión de paga por TUDN y FOX. El streaming estará a cargo de FOX One y ViX. Para Estados Unidos, la transmisión estará disponible a través de TUDN USA, TUDN.com, TUDN App y ViX.
Para los aficionados de Centroamérica en países como Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá, el encuentro se verá por TUDN y Azteca Deportes, mientras que los aficionados en Argentina, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Venezuela y el resto de Latinoamérica, el juego se podrá seguir utilizando un VPN.
¿A qué hora juega y en qué canal transmiten Toluca vs. Atlas por la ida de cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX?
|País
|Horario
|Canales TV
|Streaming
|España
|02:00 (01:00 en Islas Canarias) del día siguiente
|--
|VPN
|Estados Unidos
|20:00 ET / 17:00 PT
|TUDN USA
|TUDN.com, TUDN App, ViX
|México
|19:00
|Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, FOX Mexico
|FOX One, ViX Mexico
|Guatemala
|19:00
|TUDN, Azteca Deportes
|—
|Honduras
|19:00
|TUDN, Azteca Deportes
|—
|El Salvador
|19:00
|TUDN, Azteca Deportes
|—
|Nicaragua
|19:00
|—
|—
|Costa Rica
|19:00
|TUDN, Azteca Deportes
|—
|Panamá
|20:00
|TUDN, Azteca Deportes
|—
|Colombia
|20:00
|—
|VPN
|Perú
|20:00
|—
|VPN
|Ecuador
|20:00
|—
|VPN
|Venezuela
|21:00
|—
|VPN
|Bolivia
|21:00
|—
|VPN
|Chile
|22:00
|—
|VPN
|Paraguay
|22:00
|—
|VPN
|Argentina
|22:00
|—
|VPN
|Brasil
|22:00
|—
|VPN
|Uruguay
|22:00
|—
|VPN
|República Dominicana
|21:00
|—
|VPN
|Puerto Rico
|21:00
|—
|ViX