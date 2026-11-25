Cruz Azul y Atlas se enfrentan este miércoles 25 de noviembre de 2026 en el Estadio Nemesio Diez de Toluca, desde las 19:00 horas del Tiempo de Centro de México / 8 pm ET / 5 pm PT, en lo que será uno de los juegos más esperados de la ida de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. ¿Quieres saber a qué hora comienza el partido Toluca vs. Atlas en vivo en otros países y en qué canal lo transmiten? En esta guía encontrarás los horarios, la señal de TV y las opciones de streaming para seguir el enfrentamiento entre dos instituciones del balompié azteca.

Los Diablos Rojos dirigidos por Antonio Mohamed cerraron la fase regular cayendo 2-0 ante Pachuca. Por su desventaja en la tabla, están obligados a buscar el triunfo en casa para viajar a Guadalajara con margen de maniobra. Los rojinegros comandados por Hernán Crespo, por su parte, mostraron una ofensiva productiva (30 goles), aunque con fragilidad defensiva (33 recibidos). Los tapatíos buscarán resistir la presión en la altura de Toluca y aprovechar los espacios al contragolpe.

En México, el partido Toluca vs. Atlas se podrá ver por señal abierta vía Canal 5 Televisa y Azteca 7 y en televisión de paga por TUDN y FOX. El streaming estará a cargo de FOX One y ViX. Para Estados Unidos, la transmisión estará disponible a través de TUDN USA, TUDN.com, TUDN App y ViX.

Para los aficionados de Centroamérica en países como Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá, el encuentro se verá por TUDN y Azteca Deportes, mientras que los aficionados en Argentina, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Venezuela y el resto de Latinoamérica, el juego se podrá seguir utilizando un VPN.

¿A qué hora juega y en qué canal transmiten Toluca vs. Atlas por la ida de cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX?

País Horario Canales TV Streaming España 02:00 (01:00 en Islas Canarias) del día siguiente -- VPN Estados Unidos 20:00 ET / 17:00 PT TUDN USA TUDN.com, TUDN App, ViX México 19:00 Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, FOX Mexico FOX One, ViX Mexico Guatemala 19:00 TUDN, Azteca Deportes — Honduras 19:00 TUDN, Azteca Deportes — El Salvador 19:00 TUDN, Azteca Deportes — Nicaragua 19:00 — — Costa Rica 19:00 TUDN, Azteca Deportes — Panamá 20:00 TUDN, Azteca Deportes — Colombia 20:00 — VPN Perú 20:00 — VPN Ecuador 20:00 — VPN Venezuela 21:00 — VPN Bolivia 21:00 — VPN Chile 22:00 — VPN Paraguay 22:00 — VPN Argentina 22:00 — VPN Brasil 22:00 — VPN Uruguay 22:00 — VPN República Dominicana 21:00 — VPN Puerto Rico 21:00 — ViX