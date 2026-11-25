El Nemesio Diez enciende la Liguilla: Toluca vs. Atlas abre este miércoles 25 de noviembre los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX. Los Diablos Rojos reciben a los Zorros a las 19:00 horas en el partido de ida, con la misión de sacar ventaja en casa antes de definir el pase a semifinales en el Estadio Jalisco. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? A continuación, te comparto la guía de canales de TV abierta, cable y streaming online disponibles para seguir la cobertura donde estés.
¿Dónde ver Toluca vs. Atlas EN VIVO por TV y Señal Online por la Liga MX?
En México, el partido Toluca vs. Atlas se podrá ver por señal abierta vía Canal 5 Televisa y Azteca 7 y en televisión de paga por TUDN y FOX. El streaming estará a cargo de FOX One y ViX. Para Estados Unidos, la transmisión estará disponible a través de TUDN USA, TUDN.com, TUDN App y ViX.
Para los aficionados de Centroamérica en países como Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá, el encuentro se verá por TUDN y Azteca Deportes, mientras que los aficionados en Argentina, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Venezuela y el resto de Latinoamérica, el juego se podrá seguir utilizando un VPN.
|País
|Canales TV
|Streaming
|España
|--
|VPN
|Estados Unidos
|TUDN USA
|TUDN.com, TUDN App, ViX
|México
|Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, FOX Mexico
|FOX One, ViX Mexico
|Guatemala
|TUDN, Azteca Deportes
|—
|Honduras
|TUDN, Azteca Deportes
|—
|El Salvador
|TUDN, Azteca Deportes
|—
|Nicaragua
|—
|—
|Costa Rica
|TUDN, Azteca Deportes
|—
|Panamá
|TUDN, Azteca Deportes
|—
|Colombia
|—
|VPN
|Perú
|—
|VPN
|Ecuador
|—
|VPN
|Venezuela
|—
|VPN
|Bolivia
|—
|VPN
|Chile
|—
|VPN
|Paraguay
|—
|VPN
|Argentina
|—
|VPN
|Brasil
|—
|VPN
|Uruguay
|—
|VPN
|República Dominicana
|—
|VPN
|Puerto Rico
|—
|ViX
¿A qué hora juega Toluca-Atlas por la Liga MX?
El partido entre Toluca vs. Atlas por la Ida de Cuartos de Final se jugará este miércoles 25 de noviembre en punto de las 19:00 horas (centro de México) en el Estadio Nemesio Diez. Revisa los horarios por país para seguir el partido EN VIVO y EN DIRECTO desde el lugar que te encuentres.
|País
|Horario
|España
|02:00 (01:00 en Islas Canarias) del día siguiente
|Estados Unidos
|20:00 ET / 17:00 PT
|México
|19:00
|Guatemala
|19:00
|Honduras
|19:00
|El Salvador
|19:00
|Nicaragua
|19:00
|Costa Rica
|19:00
|Panamá
|20:00
|Colombia
|20:00
|Perú
|20:00
|Ecuador
|20:00
|Venezuela
|21:00
|Bolivia
|21:00
|Chile
|22:00
|Paraguay
|22:00
|Argentina
|22:00
|Brasil
|22:00
|Uruguay
|22:00
|República Dominicana
|21:00
|Puerto Rico
|21:00
Datos del partido entre Toluca vs Atlas
- Partido: Toluca vs. Atlas
- Torneo: Liga MX, Apertura 2026
- Fase: Cuartos de final, partido de ida
- Fecha: Miércoles 25 de noviembre
- Transmisión: 6:50 p.m.
- Inicio del partido: 7:00 p.m.
- Canales y plataformas: Canal 5 y ViX
- Sede: Estadio Nemesio Diez, en Toluca, Estado de México