El Bank of America Stadium en Charlotte se convierte este miércoles 29 de julio en el epicentro del fútbol norteamericano con el choque entre la MLS y la Liga MX por el All-Star Game 2026. Este esperado enfrentamiento, que actualmente domina el lado de Estados Unidos por tres victorias sobre una al de México, reúne a las estrellas que brillaron en la reciente Copa del Mundo. La rivalidad regional trasciende la simple exhibición para definir, ante una audiencia global, qué campeonato liderará la nueva era deportiva tras la justa mundialista.

Los aficionados que deseen sintonizar el partido desde territorio estadounidense y mexicano podrán seguir la transmisión oficial a través de la plataforma Apple TV con el servicio MLS Season Pass. Esta señal garantiza una cobertura ininterrumpida tanto para el evento principal como para el Skills Challenge previo. Con el pitazo inicial programado para el horario estelar nocturno, las plataformas de streaming online ofrecerán seguimiento en tiempo real y comentarios adaptados para el mercado hispanoamericano.

La convocatoria local destaca por reunir a piezas clave del USMNT, como el arquero Matt Freese y el defensor Tim Ream, junto a los canadienses Richie Laryea y Maxime Crépeau. En representación del Tri y la Liga MX, figuran talentos como Israel Reyes, Erik Lira, Jesús Gallardo y el guardameta Carlos Acevedo. El cartel se completa con referentes internacionales de la talla del alemán Thomas Müller, el surcoreano Son Heung-min, el uruguayo Brian Rodríguez y el croata Petar Musa.

Más allá de las estrellas consolidadas, el duelo en Carolina del Norte servirá como vitrina para los prospectos más valiosos de ambas competiciones. La liga mexicana presentará a Gilberto Mora, mediocampista de 17 años que busca firmar su salto a Europa tras una destacada participación en el Mundial. Por su parte, la escuadra local responderá con Julian Hall, el delantero de 18 años del Red Bull New York que se ha posicionado como el rostro a futuro del balompié estadounidense.

CHARLOTTE, CAROLINA DEL NORTE, (ESTADOS UNIDOS), 29/07/2026.- Dónde ver EN VIVO el partido entre MLS vs. Liga MX por All-Star Game 2026 que se realizará en Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por Gemini.

¿A qué hora ver MLS vs. Liga MX EN VIVO por el All-Star Game 2026 en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego MLS vs. Liga MX por el All-Star Game 2026 este miércoles 29 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 8:00 pm

Estados Unidos (CT): 7:00 pm

Estados Unidos (MT): 6:00 pm

Estados Unidos (PT): 5:00 pm

México (CDMX): 6:00 pm

España: 2:00 am del jueves 30 de julio

Costa Rica: 6:00 pm

El Salvador: 6:00 pm

Guatemala: 6:00 pm

Honduras: 6:00 pm

Nicaragua: 6:00 pm

Panamá: 7:00 pm

Ecuador: 7:00 pm

Perú: 7:00 pm

Colombia: 7:00 pm

Puerto Rico: 8:00 pm

República Dominicana: 8:00 pm

Chile (Santiago): 8:00 pm

Bolivia: 8:00 pm

Venezuela: 8:00 pm

Argentina: 9:00 pm

Brasil (Brasilia): 9:00 pm

Uruguay: 9:00 pm

Paraguay: 9:00 pm

CHARLOTTE, CAROLINA DEL NORTE, (ESTADOS UNIDOS), 29/07/2026.- Apple TV transmitirá EN VIVO el partido entre MLS vs. Liga MX por All-Star Game 2026 que se realizará en Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por Gemini.

¿Qué canal transmite MLS vs. Liga MX EN VIVO por el All-Star Game 2026?

Este miércoles 29 de julio se podrá ver el MLS vs. Liga MX por el All-Star Game 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

México: MLS Season Pass de Apple TV, Amazon Prime Video

Estados Unidos: MLS Season Pass de Apple TV, Amazon Prime Video

Puerto Rico: MLS Season Pass de Apple TV, Amazon Prime Video