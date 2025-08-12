El esperado duelo entre Atlético Nacional y Sao Paulo es uno de los encuentros más importantes de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Dos grandes del fútbol sudamericano se enfrentan en Medellín, con el Estadio Atanasio Girardot listo para recibir este choque decisivo. Para Atlético Nacional, es la oportunidad de demostrar que siguen siendo parte de la élite de la Copa Libertadores. Para Sao Paulo, el objetivo es mantener su prestigio como uno de los clubes más históricos de Brasil y Sudamérica.

Después de nueve años, Atlético Nacional vuelve a una fase decisiva en casa en la Copa Libertadores, buscando repetir la gloria de 2016, cuando levantaron el trofeo. El técnico Luzca Gandolfi y su equipo saben que esta serie es crucial para avanzar a los cuartos de final. La figura clave será el capitán Edwin Cardona, con 12 goles y 7 asistencias en esta temporada, quien buscará marcar la diferencia desde el primer minuto.

El rival, Sao Paulo, llega con la experiencia de haber disputado los cuartos de final en 2024, dirigido por Hernán Crespo, un técnico con amplio conocimiento en torneos internacionales. La ofensiva brasileña está liderada por Luciano, con 11 goles y 6 asistencias, y pretende imponerse en Medellín para avanzar en la Copa Libertadores 2025.

La historia entre ambos equipos es pareja, con tres victorias para cada uno y dos empates. El último enfrentamiento fue en la campaña 2016, cuando Atlético Nacional venció 2-1 a Sao Paulo para llegar a la final y ganar el título. Este 12 de agosto, ambos buscarán empezar con ventaja la serie de octavos.

Atlético Nacional vs. Sao Paulo EN VIVO y GRATIS: horarios y canales para no perderte el partido clave de la Copa Libertadores 2025 este 12 de agosto. (Imagen: Conmebol)

¿Cuáles son los horarios para ver Atlético Nacional vs. Sao Paulo EN VIVO?

País / Región Fecha y Hora Colombia, Perú, Ecuador 19:30 (7:30 PM) Argentina, Uruguay, Brasil 21:30 (9:30 PM) Chile 20:30 (8:30 PM) México 18:30 (6:30 PM) Estados Unidos (ET) 20:30 (8:30 PM) España 02:00 (del miércoles 13)

¿En qué canales transmiten Atlético Nacional vs. Sao Paulo EN VIVO?

País / Región Canal / Plataforma Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela Disney+, ESPN Brasil Paramount+ México Disney+ Premium, ESPN4 Estados Unidos Fanatiz USA, fuboTV, beIN Sports España LaLiga+

No te pierdas el partido entre Atlético Nacional vs. Sao Paulo por la Copa Libertadores 2025 este 12 de agosto. Vive toda la emoción y pasión del fútbol sudamericano en vivo y gratis desde donde estés.