El Benfica del colombiano Richard Ríos se prepara para un duro encuentro contra el Chelsea en la segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2025-2026. El enfrentamiento del martes 30 de septiembre, inicia a partir de las 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT, y es especialmente significativo por el debut europeo de José Mourinho con el equipo lisboeta, enfrentándose a un club donde es considerado una leyenda. Si estás en México, España, Estados Unidos y cualquier país de Sudamérica, te comparto la lista de horarios, qué canales de TV pasan y dónde ver el partido en vivo online desde cualquier dispositivo móvil.

La sorpresiva derrota ante el FK Qarabağ Agdam en la jornada inaugural forzó la llegada de Mourinho. El entrenador portugués asumió el mando e inició una nueva etapa, revirtiendo la situación con dos victorias y un empate en la Liga de Portugal. El equipo ha recuperado la confianza y ahora enfrenta un reto de mayor nivel.

A qué hora juega Chelsea vs. Benfica por UEFA Champions League

El partido por la segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League entre Chelsea vs. Benfica será este martes 30 de septiembre de 2025, a partir de las 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT. Desde México, podrás verlo a partir de la 1:00 p.m. (CDMX), 4:00 p.m. en Argentina/Uruguay/Paraguay, 9:00 p.m. en España . A continuación, todos los horarios para seguir el partido desde el Stamford Bridge.

PAÍS/CIUDAD HORARIO España, Madrid 21:00 Lisboa, Portugal 20:00 Argentina, Buenos Aires 16:00 Estados Unidos, Los Ángeles 12:00 Estados Unidos, Miami 15:00 México, Ciudad de México 13:00 Perú, Lima 14:00 Bogotá, Colombia 14:00 Ecuador, Quito 14:00 La Paz, Bolivia 15:00 Caracas, Venezuela 15:00 Chile, Santiago 15:00 Uruguay, Montevideo 16:00 Asunción, Paraguay 16:00

Por qué canal TV ver Chelsea vs. Benfica EN VIVO y ONLINE por Champions League

Conoce en qué canales de televisión y dónde ver streaming online el partido entre Chelsea vs. Benfica EN VIVO y EN DIRECTO hoy, 30 de septiembre , por la segunda jornada de la UEFA Champions League 2025-2026.

PAÍS TV/STREAMING ONLINE España Movistar Plus+ Argentina ESPN, Disney+ EE.UU. Paramount Global, TelevisaUnivision México Caliente TV, Warner Bros. Discovery Bolivia ESPN, Disney+ Chile ESPN, Disney+ Colombia ESPN, Disney+ Costa Rica ESPN Cuba Rush Sports República Dominicana Rush Sports Ecuador ESPN, Disney+ Guatemala ESPN Honduras ESPN Nicaragua ESPN Panamá ESPN Paraguay ESPN, Disney+ Perú ESPN, Disney+ Puerto Rico ESPN El Salvador ESPN Uruguay ESPN, Disney+ Venezuela ESPN, Disney+

A qué hora, cuándo y cómo ver Chelsea vs. Benfica por Champions League

Conoce los horarios, fecha, canales de TV y dónde ver online la segunda jornada de la UEFA Champions League entre Chelsea vs. Benfica desde el estadio Stamford Bridge.

Partido: Chelsea vs. Benfica

Horario: 2:00 p.m. CT / 3:00 p.m. ET / 9:00 p.m. (ESP)

Fase: Segunda jornada de la Fase de Liga

Estadio: Stamford Bridge

Canales TV: Movistar Plus+ (ESP), Caliente TV (MEX), ESPN (Latinoamérica)