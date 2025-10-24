Cristiano Ronaldo vuelve a la acción con Al Nassr en la Saudi Pro League 2025. (Foto: Nano Banana)
Renato Cardenas C.
Renato Cardenas C.

El fútbol saudí vuelve a encenderse con una nueva presentación de Cristiano Ronaldo. Este sábado 25 de octubre, el Al Nassr visitará al Al Hazm en el King Abdullah Sport City Stadium de Buraidá, por una nueva jornada de la Saudi Pro League 2025. El equipo del astro portugués llega en un momento arrollador, con cinco victorias consecutivas, y buscará seguir peleando en lo más alto de la tabla frente a un rival necesitado de puntos.

¿Cuándo y a qué hora se juega el Al Hazm vs. Al Nassr?

  • Ciudad: Buraidá
  • Estadio: King Abdullah Sport City Stadium
  • Fecha: Sábado 25 de octubre de 2025
  • Hora: 09:00 a.m. (Este de EE. UU.) / 11:00 a.m. (México) / 19:00 p.m. (España)

¿Dónde ver Al Hazm vs. Al Nassr EN VIVO por TV y streaming online?

🇺🇸 Estados UnidosFox DeportesAmazon Prime, FuboTV
🇲🇽 MéxicoCaliente TV
🇪🇸 EspañaMovistar+

Cómo llega el Al Nassr de Cristiano Ronaldo

El Al Nassr atraviesa una de sus mejores rachas del año. Ha ganado sus últimos cinco partidos consecutivos, anotando un total de 13 goles y sin recibir ninguno en los tres encuentros más recientes.

En su último compromiso, Angelo Gabriel y Haroune Camara sellaron una sólida victoria 2-0. Cristiano Ronaldo, aunque no anotó, fue clave en la generación ofensiva y buscará volver al gol este fin de semana.

Últimos 5 partidos del Al Nassr:

RivalResultadoCompetición
Goa1-2 (V)Saudi Pro League
Al Fateh5-1 (V)Saudi Pro League
Al-Zawraa0-2 (V)Saudi Pro League
Ittihad FC0-2 (V)Saudi Pro League
Jeddah Club0-4 (V)Saudi Pro League

Cómo llega el Al Hazm

El Al Hazm llega con la obligación de mejorar. Apenas ha conseguido dos victorias en sus últimos cinco encuentros, con un empate y dos derrotas que lo mantienen en la parte baja de la clasificación.

Pese a su irregularidad, el conjunto dirigido por Igor Tudor intentará hacerse fuerte en casa ante uno de los favoritos del campeonato.

Últimos 5 partidos del Al Hazm:

RivalResultadoCompetición
Al-Okhdood1-2 (V)Saudi Pro League
Al-Ahli0-2 (D)Saudi Pro League
Neom SC2-1 (V)Saudi Pro League
Al-Fateh SC0-0Saudi Pro League
Al-Shabab1-0 (D)Saudi Pro League

Posibles alineaciones de Al Nassr vs. Al Hazm

Al Nassr: Bento; Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Iñigo Martínez, Ahmed Al-Ahmed; Kingsley Coman, Marcelo Brozović, Abdullah Al Khaibari, Sadio Mané; João Félix y Angelo Gabriel.

Al Hazm: Bruno Varela; Ahmed Al-Nakhli, Sultan Tanker, Abdulrahman Al-Dakheel, Al-Harbi; Loreintz Rosier, Fabio Martins, Nawaf Al Habashi, Basil Al-Sayyali, Elias Mokwana; Omar Al Soma.

Cristiano Ronaldo vuelve a la acción con Al Nassr en la Saudi Pro League 2025. (Foto: Getty Images)
SOBRE EL AUTOR

Nacido en Lima en 1992, se formó en traducción y pedagogía antes de dirigir su carrera hacia el periodismo. En 2013 ingresó al Grupo El Comercio, donde trabajó durante 12 años en Depor, cubriendo diversas facetas del deporte. Actualmente, es parte del Núcleo de Audiencias del GEC, donde continúa aportando con dedicación en el ámbito digital.

