El fútbol saudí vuelve a encenderse con una nueva presentación de Cristiano Ronaldo. Este sábado 25 de octubre, el Al Nassr visitará al Al Hazm en el King Abdullah Sport City Stadium de Buraidá, por una nueva jornada de la Saudi Pro League 2025. El equipo del astro portugués llega en un momento arrollador, con cinco victorias consecutivas, y buscará seguir peleando en lo más alto de la tabla frente a un rival necesitado de puntos.
¿Cuándo y a qué hora se juega el Al Hazm vs. Al Nassr?
- Ciudad: Buraidá
- Estadio: King Abdullah Sport City Stadium
- Fecha: Sábado 25 de octubre de 2025
- Hora: 09:00 a.m. (Este de EE. UU.) / 11:00 a.m. (México) / 19:00 p.m. (España)
¿Dónde ver Al Hazm vs. Al Nassr EN VIVO por TV y streaming online?
|🇺🇸 Estados Unidos
|Fox Deportes
|Amazon Prime, FuboTV
|🇲🇽 México
|—
|Caliente TV
|🇪🇸 España
|—
|Movistar+
Cómo llega el Al Nassr de Cristiano Ronaldo
El Al Nassr atraviesa una de sus mejores rachas del año. Ha ganado sus últimos cinco partidos consecutivos, anotando un total de 13 goles y sin recibir ninguno en los tres encuentros más recientes.
En su último compromiso, Angelo Gabriel y Haroune Camara sellaron una sólida victoria 2-0. Cristiano Ronaldo, aunque no anotó, fue clave en la generación ofensiva y buscará volver al gol este fin de semana.
Últimos 5 partidos del Al Nassr:
|Rival
|Resultado
|Competición
|Goa
|1-2 (V)
|Saudi Pro League
|Al Fateh
|5-1 (V)
|Saudi Pro League
|Al-Zawraa
|0-2 (V)
|Saudi Pro League
|Ittihad FC
|0-2 (V)
|Saudi Pro League
|Jeddah Club
|0-4 (V)
|Saudi Pro League
Cómo llega el Al Hazm
El Al Hazm llega con la obligación de mejorar. Apenas ha conseguido dos victorias en sus últimos cinco encuentros, con un empate y dos derrotas que lo mantienen en la parte baja de la clasificación.
Pese a su irregularidad, el conjunto dirigido por Igor Tudor intentará hacerse fuerte en casa ante uno de los favoritos del campeonato.
Últimos 5 partidos del Al Hazm:
|Rival
|Resultado
|Competición
|Al-Okhdood
|1-2 (V)
|Saudi Pro League
|Al-Ahli
|0-2 (D)
|Saudi Pro League
|Neom SC
|2-1 (V)
|Saudi Pro League
|Al-Fateh SC
|0-0
|Saudi Pro League
|Al-Shabab
|1-0 (D)
|Saudi Pro League
Posibles alineaciones de Al Nassr vs. Al Hazm
Al Nassr: Bento; Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Iñigo Martínez, Ahmed Al-Ahmed; Kingsley Coman, Marcelo Brozović, Abdullah Al Khaibari, Sadio Mané; João Félix y Angelo Gabriel.
Al Hazm: Bruno Varela; Ahmed Al-Nakhli, Sultan Tanker, Abdulrahman Al-Dakheel, Al-Harbi; Loreintz Rosier, Fabio Martins, Nawaf Al Habashi, Basil Al-Sayyali, Elias Mokwana; Omar Al Soma.