El fútbol saudí vuelve a encenderse con una nueva presentación de Cristiano Ronaldo. Este sábado 25 de octubre, el Al Nassr visitará al Al Hazm en el King Abdullah Sport City Stadium de Buraidá, por una nueva jornada de la Saudi Pro League 2025. El equipo del astro portugués llega en un momento arrollador, con cinco victorias consecutivas, y buscará seguir peleando en lo más alto de la tabla frente a un rival necesitado de puntos.

¿Cuándo y a qué hora se juega el Al Hazm vs. Al Nassr?

Ciudad: Buraidá

Buraidá Estadio: King Abdullah Sport City Stadium

King Abdullah Sport City Stadium Fecha: Sábado 25 de octubre de 2025

Sábado 25 de octubre de 2025 Hora: 09:00 a.m. (Este de EE. UU.) / 11:00 a.m. (México) / 19:00 p.m. (España)

¿Dónde ver Al Hazm vs. Al Nassr EN VIVO por TV y streaming online?

🇺🇸 Estados Unidos Fox Deportes Amazon Prime, FuboTV 🇲🇽 México — Caliente TV 🇪🇸 España — Movistar+

Cómo llega el Al Nassr de Cristiano Ronaldo

El Al Nassr atraviesa una de sus mejores rachas del año. Ha ganado sus últimos cinco partidos consecutivos, anotando un total de 13 goles y sin recibir ninguno en los tres encuentros más recientes.

En su último compromiso, Angelo Gabriel y Haroune Camara sellaron una sólida victoria 2-0. Cristiano Ronaldo, aunque no anotó, fue clave en la generación ofensiva y buscará volver al gol este fin de semana.

Últimos 5 partidos del Al Nassr:

Rival Resultado Competición Goa 1-2 (V) Saudi Pro League Al Fateh 5-1 (V) Saudi Pro League Al-Zawraa 0-2 (V) Saudi Pro League Ittihad FC 0-2 (V) Saudi Pro League Jeddah Club 0-4 (V) Saudi Pro League

Cómo llega el Al Hazm

El Al Hazm llega con la obligación de mejorar. Apenas ha conseguido dos victorias en sus últimos cinco encuentros, con un empate y dos derrotas que lo mantienen en la parte baja de la clasificación.

Pese a su irregularidad, el conjunto dirigido por Igor Tudor intentará hacerse fuerte en casa ante uno de los favoritos del campeonato.

Últimos 5 partidos del Al Hazm:

Rival Resultado Competición Al-Okhdood 1-2 (V) Saudi Pro League Al-Ahli 0-2 (D) Saudi Pro League Neom SC 2-1 (V) Saudi Pro League Al-Fateh SC 0-0 Saudi Pro League Al-Shabab 1-0 (D) Saudi Pro League

Posibles alineaciones de Al Nassr vs. Al Hazm

Al Nassr: Bento; Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Iñigo Martínez, Ahmed Al-Ahmed; Kingsley Coman, Marcelo Brozović, Abdullah Al Khaibari, Sadio Mané; João Félix y Angelo Gabriel.

Al Hazm: Bruno Varela; Ahmed Al-Nakhli, Sultan Tanker, Abdulrahman Al-Dakheel, Al-Harbi; Loreintz Rosier, Fabio Martins, Nawaf Al Habashi, Basil Al-Sayyali, Elias Mokwana; Omar Al Soma.

Cristiano Ronaldo vuelve a la acción con Al Nassr en la Saudi Pro League 2025. (Foto: Getty Images)