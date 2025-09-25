El esperado duelo entre Al-Ittihad y Al-Nassr, empatados en la cima con 9 puntos, promete ser una batalla de poder a poder que definirá al líder en solitario de la tabla. Sobre el césped del King Abdullah Sports City de Jeddah, este viernes 26 de septiembre se vivirá un espectáculo de alto voltaje, con las miradas puestas en dos leyendas del fútbol mundial: Karim Benzema y Cristiano Ronaldo, encargados de darle brillo a la Jornada 4 de la Saudí Pro League 2025-26. ¿Quieres saber la hora exacta y el canal de transmisión del partido? Aquí te ofrecemos todos los detalles sobre el inicio del encuentro, así como la información de los canales y plataformas en línea donde podrás seguirlo desde tu Smart TV, computadora, tableta o teléfono móvil en diferentes países del mundo.
En Estados Unidos, la entre Al-Ittihad y Al-Nassr por la Saudi Pro League 2025 se podrá ver por fuboTV, disponible en sus planes Pro ($84.99), Elite ($94.99) y Latino ($14.99), desde las 2:00 p. m. ET (11:00 a. m. PT).
En México, el partido de CR7 será televisado por la señal de Caliente TV, Amazon Prime Video y Canal FOX Sports, a partir de las 12:00 horas (Tiempo del Centro).
Si te encuentras en España, deberás sintonizar Movistar Plus+ o Movistar Plus para seguir el partido de Karim Benzema y Cristiano Ronaldo, exjugadores del Real Madrid.
¿A qué hora juega y qué canal transmite Al-Taawon vs. Al Nassr por la Saudi Pro League 2025?
|Países
|Horarios
|Canales TV / Streaming
|Estados Unidos
|2 pm ET / 11 am PT
|Fubo y FOX Soccer Plus
|México
|12:00
|Caliente TV, Amazon Prime VIDEO y Canal FOX Sports
|Costa Rica
|12:00
|-
|El Salvador
|12:00
|-
|Honduras
|12:00
|-
|Nicaragua
|12:00
|-
|Guatemala
|12:00
|-
|Panamá
|13:00
|-
|Colombia
|13:00
|-
|Perú
|13:00
|-
|Ecuador
|13:00
|-
|Venezuela
|14:00
|-
|Bolivia
|14:00
|-
|Puerto Rico
|14:00
|-
|Rep. Dominicana
|14:00
|-
|Chile
|14:00
|-
|Argentina
|15:00
|-
|Uruguay
|15:00
|-
|Paraguay
|15:00
|-
|Brasil
|15:00
|Zapping, Claro TV+, Canal GOAT, Sky+, Vivo Play y BandSports
|Reino Unido
|19:00
|-
|Portugal
|19:00
|-
|Italia
|20:00
|Como
|Alemania
|20:00
|-
|Francia
|20:00
|DAZN
|España
|20:00
|Movistar Plus y Movistar Plus+