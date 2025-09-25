El esperado duelo entre Al-Ittihad y Al-Nassr, empatados en la cima con 9 puntos, promete ser una batalla de poder a poder que definirá al líder en solitario de la tabla. Sobre el césped del King Abdullah Sports City de Jeddah, este viernes 26 de septiembre se vivirá un espectáculo de alto voltaje, con las miradas puestas en dos leyendas del fútbol mundial: Karim Benzema y Cristiano Ronaldo, encargados de darle brillo a la Jornada 4 de la Saudí Pro League 2025-26. ¿Quieres saber la hora exacta y el canal de transmisión del partido? Aquí te ofrecemos todos los detalles sobre el inicio del encuentro, así como la información de los canales y plataformas en línea donde podrás seguirlo desde tu Smart TV, computadora, tableta o teléfono móvil en diferentes países del mundo.

En Estados Unidos, la entre Al-Ittihad y Al-Nassr por la Saudi Pro League 2025 se podrá ver por fuboTV, disponible en sus planes Pro ($84.99), Elite ($94.99) y Latino ($14.99), desde las 2:00 p. m. ET (11:00 a. m. PT).

En México, el partido de CR7 será televisado por la señal de Caliente TV, Amazon Prime Video y Canal FOX Sports, a partir de las 12:00 horas (Tiempo del Centro).

Si te encuentras en España, deberás sintonizar Movistar Plus+ o Movistar Plus para seguir el partido de Karim Benzema y Cristiano Ronaldo, exjugadores del Real Madrid.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Al-Taawon vs. Al Nassr por la Saudi Pro League 2025?

Países Horarios Canales TV / Streaming Estados Unidos 2 pm ET / 11 am PT Fubo y FOX Soccer Plus México 12:00 Caliente TV, Amazon Prime VIDEO y Canal FOX Sports Costa Rica 12:00 - El Salvador 12:00 - Honduras 12:00 - Nicaragua 12:00 - Guatemala 12:00 - Panamá 13:00 - Colombia 13:00 - Perú 13:00 - Ecuador 13:00 - Venezuela 14:00 - Bolivia 14:00 - Puerto Rico 14:00 - Rep. Dominicana 14:00 - Chile 14:00 - Argentina 15:00 - Uruguay 15:00 - Paraguay 15:00 - Brasil 15:00 Zapping, Claro TV+, Canal GOAT, Sky+, Vivo Play y BandSports Reino Unido 19:00 - Portugal 19:00 - Italia 20:00 Como Alemania 20:00 - Francia 20:00 DAZN España 20:00 Movistar Plus y Movistar Plus+