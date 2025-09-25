YEDA (ARABIA SAUDITA), 26/09/2025.- Lista de horarios y canales de televisión de diferentes países del mundo para ver el partido entre Al-Ittihad y Al-Nassr por la fecha 4 de la Saudí Pro League 2025-26 desde el King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita. Composición fotográfica de Noé Yactayo con foto de AFP
YEDA (ARABIA SAUDITA), 26/09/2025.- Lista de horarios y canales de televisión de diferentes países del mundo para ver el partido entre Al-Ittihad y Al-Nassr por la fecha 4 de la Saudí Pro League 2025-26 desde el King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita. Composición fotográfica de Noé Yactayo con foto de AFP
/ AFP
Noé Yactayo
Noé Yactayo

El esperado duelo entre Al-Ittihad y Al-Nassr, empatados en la cima con 9 puntos, promete ser una batalla de poder a poder que definirá al líder en solitario de la tabla. Sobre el césped del King Abdullah Sports City de Jeddah, este viernes 26 de septiembre se vivirá un espectáculo de alto voltaje, con las miradas puestas en dos leyendas del fútbol mundial: Karim Benzema y Cristiano Ronaldo, encargados de darle brillo a la Jornada 4 de la Saudí Pro League 2025-26. ¿Quieres saber la hora exacta y el canal de transmisión del partido? Aquí te ofrecemos todos los detalles sobre el inicio del encuentro, así como la información de los canales y plataformas en línea donde podrás seguirlo desde tu Smart TV, computadora, tableta o teléfono móvil en diferentes países del mundo.

En Estados Unidos, la entre Al-Ittihad y Al-Nassr por la Saudi Pro League 2025 se podrá ver por fuboTV, disponible en sus planes Pro ($84.99), Elite ($94.99) y Latino ($14.99), desde las 2:00 p. m. ET (11:00 a. m. PT).

En México, el partido de CR7 será televisado por la señal de Caliente TV, Amazon Prime Video y Canal FOX Sports, a partir de las 12:00 horas (Tiempo del Centro).

Si te encuentras en España, deberás sintonizar Movistar Plus+ o Movistar Plus para seguir el partido de Karim Benzema y Cristiano Ronaldo, exjugadores del Real Madrid.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Al-Taawon vs. Al Nassr por la Saudi Pro League 2025?

PaísesHorariosCanales TV / Streaming
Estados Unidos2 pm ET / 11 am PTFubo y FOX Soccer Plus
México12:00Caliente TV, Amazon Prime VIDEO y Canal FOX Sports
Costa Rica12:00-
El Salvador12:00-
Honduras12:00-
Nicaragua12:00-
Guatemala12:00-
Panamá13:00-
Colombia13:00-
Perú13:00-
Ecuador13:00-
Venezuela14:00-
Bolivia14:00-
Puerto Rico14:00-
Rep. Dominicana14:00-
Chile14:00-
Argentina15:00-
Uruguay15:00-
Paraguay15:00-
Brasil15:00Zapping, Claro TV+, Canal GOAT, Sky+, Vivo Play y BandSports
Reino Unido19:00-
Portugal19:00-
Italia20:00Como
Alemania20:00-
Francia20:00DAZN
España20:00Movistar Plus y Movistar Plus+
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología dirigidas el público latino en USA, México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC