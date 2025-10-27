Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, quienes hicieron historia como grandes socios en la delantera del Real Madrid, se reencuentran ahora como rivales en uno de los duelos más esperados de la temporada. Este martes 28 de octubre, ambos futbolistas liderarán a sus respectivos equipos, Al-Nassr y Al-Ittihad, en un enfrentamiento por los octavos de final de la Copa del Rey de Campeones 2025. El partido tendrá lugar en el Al-Awwal Park, en Riad, Arabia Saudita, escenario que promete vibrar con este reencuentro de dos leyendas del fútbol mundial.​

CR7 llega a este compromiso luego de guiar al Al-Nassr a una victoria 2-1 sobre Goa en la fase de grupos de la Copa AFC. El portugués, con su liderazgo y olfato goleador intactos, buscará llevar a su equipo a los cuartos de final de la Copa del Rey de Campeones y seguir consolidando su legado en el fútbol saudí. En contraste, el Al-Ittihad de Benzema arrastra una reciente derrota por 2-0 ante el Al-Hilal en la Liga Pro Saudí, resultado que obliga al equipo a reencontrar su mejor versión ante el duro reto que plantea Al-Nassr.​

El duelo entre Ronaldo y Benzema tiene un condimento especial, pues ambos se conocen a la perfección gracias a los años que compartieron en el Real Madrid, donde forjaron una sociedad temible y cosecharon juntos múltiples títulos, incluidas Champions League y ligas españolas. Ahora, cada uno es la estrella de su respectivo club en Arabia Saudita, y este tipo de partidos definen al goleador más decisivo en la nueva élite del fútbol asiático.​

En suma, el Al-Nassr vs Al-Ittihad no solo será un gran espectáculo deportivo, sino también una ocasión única para presenciar el choque entre dos de los delanteros más influyentes de la última década. Con ambos equipos decididos a avanzar en la Copa del Rey y sus máximas estrellas en plenitud, el partido promete emociones, calidad y, sobre todo, una rivalidad que suma un capítulo más a su rica historia compartida.​

¿A qué hora juega y qué canal transmite Al-Nassr vs. Al-Ittihad por la Copa del Rey de Campeones 2025?

Países Horario Canales TV España 19:00 Movistar Plus y Movistar de Liga de Campeones Portugal 18:00 Sport TV Multiscreen y Sport TV3 Brasil 15:00 Canal GOAT Estados Unidos 2 p.m. ET / 11 a.m. PT VPN México 12:00 VPN Costa Rica 12:00 VPN El Salvador 12:00 VPN Nicaragua 12:00 VPN Guatemala 12:00 VPN Honduras 12:00 VPN Perú 13:00 VPN Colombia 13:00 VPN Ecuador 13:00 VPN Panamá 13:00 VPN Venezuela 14:00 VPN Bolivia 14:00 VPN Puerto Rico 14:00 VPN Rep. Dominicana 14:00 VPN Cuba 14:00 VPN Canadá 14:00 VPN Argentina 15:00 VPN Chile 15:00 VPN Uruguay 15:00 VPN Paraguay 15:00 VPN

Alineaciones probables del Al-Nassr vs. Al-Ittihad por la Copa del Rey de Campeones 2025

Al-Nassr : Al-Aqidi, Al-Ghannam, Simakan, Martínez, Boushal, Angelo, Al-Khaibari, Joao Félix, Coman, Cristiano Ronaldo y Sadio Mané.

Al-Ittihad: Rajkovic, Al-Shanqeeti, Simic, Pereira, Mitai, Kanté, Fabinho, Aouar, Bergwijn, Benzema y Diaby.