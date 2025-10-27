RIAD (ARABIA SAUDITA), 27/10/2025.- Lista de horarios y canales de televisión de diferentes países del mundo para ver el partido entre Al-Nassr y Al-Ittihad este martes 28 de octubre por los octavos de final de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita 2025. IMAGEN DE NOÉ YACTAYO CON FOTO DE WUN SUEN PARA AFP
RIAD (ARABIA SAUDITA), 27/10/2025.- Lista de horarios y canales de televisión de diferentes países del mundo para ver el partido entre Al-Nassr y Al-Ittihad este martes 28 de octubre por los octavos de final de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita 2025. IMAGEN DE NOÉ YACTAYO CON FOTO DE WUN SUEN PARA AFP
/ WUN SUEN
Noé Yactayo
Noé Yactayo

Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, quienes hicieron historia como grandes socios en la delantera del Real Madrid, se reencuentran ahora como rivales en uno de los duelos más esperados de la temporada. Este martes 28 de octubre, ambos futbolistas liderarán a sus respectivos equipos, Al-Nassr y Al-Ittihad, en un enfrentamiento por los octavos de final de la Copa del Rey de Campeones 2025. El partido tendrá lugar en el Al-Awwal Park, en Riad, Arabia Saudita, escenario que promete vibrar con este reencuentro de dos leyendas del fútbol mundial.​

CR7 llega a este compromiso luego de guiar al Al-Nassr a una victoria 2-1 sobre Goa en la fase de grupos de la Copa AFC. El portugués, con su liderazgo y olfato goleador intactos, buscará llevar a su equipo a los cuartos de final de la Copa del Rey de Campeones y seguir consolidando su legado en el fútbol saudí. En contraste, el Al-Ittihad de Benzema arrastra una reciente derrota por 2-0 ante el Al-Hilal en la Liga Pro Saudí, resultado que obliga al equipo a reencontrar su mejor versión ante el duro reto que plantea Al-Nassr.​

El duelo entre Ronaldo y Benzema tiene un condimento especial, pues ambos se conocen a la perfección gracias a los años que compartieron en el Real Madrid, donde forjaron una sociedad temible y cosecharon juntos múltiples títulos, incluidas Champions League y ligas españolas. Ahora, cada uno es la estrella de su respectivo club en Arabia Saudita, y este tipo de partidos definen al goleador más decisivo en la nueva élite del fútbol asiático.​

En suma, el Al-Nassr vs Al-Ittihad no solo será un gran espectáculo deportivo, sino también una ocasión única para presenciar el choque entre dos de los delanteros más influyentes de la última década. Con ambos equipos decididos a avanzar en la Copa del Rey y sus máximas estrellas en plenitud, el partido promete emociones, calidad y, sobre todo, una rivalidad que suma un capítulo más a su rica historia compartida.​

¿A qué hora juega y qué canal transmite Al-Nassr vs. Al-Ittihad por la Copa del Rey de Campeones 2025?

PaísesHorarioCanales TV
España19:00Movistar Plus y Movistar de Liga de Campeones
Portugal18:00Sport TV Multiscreen y Sport TV3
Brasil15:00Canal GOAT
Estados Unidos2 p.m. ET / 11 a.m. PTVPN
México12:00VPN
Costa Rica12:00VPN
El Salvador12:00VPN
Nicaragua12:00VPN
Guatemala12:00VPN
Honduras12:00VPN
Perú13:00VPN
Colombia13:00VPN
Ecuador13:00VPN
Panamá13:00VPN
Venezuela14:00VPN
Bolivia14:00VPN
Puerto Rico14:00VPN
Rep. Dominicana14:00VPN
Cuba14:00VPN
Canadá14:00VPN
Argentina15:00VPN
Chile15:00VPN
Uruguay15:00VPN
Paraguay15:00VPN

Alineaciones probables del Al-Nassr vs. Al-Ittihad por la Copa del Rey de Campeones 2025

  • Al-Nassr: Al-Aqidi, Al-Ghannam, Simakan, Martínez, Boushal, Angelo, Al-Khaibari, Joao Félix, Coman, Cristiano Ronaldo y Sadio Mané.
  • Al-Ittihad: Rajkovic, Al-Shanqeeti, Simic, Pereira, Mitai, Kanté, Fabinho, Aouar, Bergwijn, Benzema y Diaby.
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC