Cristiano Ronaldo lidera a Al-Nassr frente a Al-Kholood en la Saudí Pro League 2025-26 este domingo 14 de septiembre en el estadio Al Awwal Park. (Foto: AFP)
Andrés Manrique
Cristiano Ronaldo vuelve a la acción con Al-Nassr este domingo 14 de septiembre, cuando su equipo reciba a Al-Kholood Club en el Al Awwal Park por la segunda jornada de la Liga Profesional Saudí 2025-26. Los Caballeros de Najd buscan mantenerse en la cima tras una goleada en la fecha anterior.

El conjunto dirigido por Luis Castro viene de aplastar 5-0 a Al Taawon, con un hat-trick de Joao Félix, además de goles de Ronaldo y Kingsley Coman, mostrando una ofensiva demoledora en su debut como local.

Por otro lado, Al-Kholood llega golpeado después de caer 2-5 frente a Al Ittihad, a pesar del doblete del colombiano Sebastián Pedroza. Ahora intentarán sorprender a un Al-Nassr que parte como amplio favorito en esta nueva jornada del torneo saudí.

¿A qué hora juega Cristiano Ronaldo en Al-Nassr vs. Al-Kholood Club EN VIVO hoy?

El partido Al-Nassr vs. Al-Kholood Club se disputa este domingo 14 de septiembre de 2025 en el Al Awwal Park. A continuación, los horarios según cada país:

País/ZonaHora del partido
España20:00
Argentina15:00
Estados Unidos (ET)14:00
Colombia13:00
México12:00

¿Qué canal transmite Al-Nassr vs. Al-Kholood Club EN VIVO hoy?

La transmisión en vivo del partido de Cristiano Ronaldo estará disponible en diferentes señales de TV y streaming, dependiendo del país. Estos son los canales confirmados:

País/ZonaCanal de TV / Streaming
EspañaMovistar Plus+
MéxicoCaliente TV
Estados UnidosFOX Soccer Plus, Fubo Sports
