Cristiano Ronaldo vuelve a la acción con Al-Nassr este domingo 14 de septiembre, cuando su equipo reciba a Al-Kholood Club en el Al Awwal Park por la segunda jornada de la Liga Profesional Saudí 2025-26. Los Caballeros de Najd buscan mantenerse en la cima tras una goleada en la fecha anterior.
El conjunto dirigido por Luis Castro viene de aplastar 5-0 a Al Taawon, con un hat-trick de Joao Félix, además de goles de Ronaldo y Kingsley Coman, mostrando una ofensiva demoledora en su debut como local.
Por otro lado, Al-Kholood llega golpeado después de caer 2-5 frente a Al Ittihad, a pesar del doblete del colombiano Sebastián Pedroza. Ahora intentarán sorprender a un Al-Nassr que parte como amplio favorito en esta nueva jornada del torneo saudí.
¿A qué hora juega Cristiano Ronaldo en Al-Nassr vs. Al-Kholood Club EN VIVO hoy?
El partido Al-Nassr vs. Al-Kholood Club se disputa este domingo 14 de septiembre de 2025 en el Al Awwal Park. A continuación, los horarios según cada país:
|País/Zona
|Hora del partido
|España
|20:00
|Argentina
|15:00
|Estados Unidos (ET)
|14:00
|Colombia
|13:00
|México
|12:00
¿Qué canal transmite Al-Nassr vs. Al-Kholood Club EN VIVO hoy?
La transmisión en vivo del partido de Cristiano Ronaldo estará disponible en diferentes señales de TV y streaming, dependiendo del país. Estos son los canales confirmados:
|País/Zona
|Canal de TV / Streaming
|España
|Movistar Plus+
|México
|Caliente TV
|Estados Unidos
|FOX Soccer Plus, Fubo Sports