BURAYDAH (ARABIA SAUDITA), 29/08/2025.- Lista de horarios y canales de televisión para ver el partido de Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr contra el Al-Taawon este viernes 29 de agosto por la jornada 1 de la Saudi Pro League 2025-26. Foto de Wun SUEN para AFP
/ Wun SUEN
Noé Yactayo
Noé Yactayo

Tras perder en la final de la Supercopa de Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo quiere levantarse de ese duro revés con una victoria en el estreno de la Saudi Pro League 2025-26 donde su equipo, el Al-Nassr, enfrentará a su par del Al-Taawon en calidad de visitante este viernes 29 de agosto desde el Estadio Rey Abdullah de Buraidá, ubicado en Buraydah. ¿Quieres saber la hora exacta y el canal de transmisión del partido? Aquí te ofrecemos todos los detalles sobre el inicio del encuentro, así como la información de los canales y plataformas en línea donde podrás seguirlo desde tu Smart TV, computadora, tableta o teléfono móvil en diferentes países del mundo.

En Estados Unidos, la entre Al-Taawon y Al-Nassr por la Saudi Pro League 2025 se podrá ver por fuboTV, disponible en sus planes Pro ($84.99), Elite ($94.99) y Latino ($14.99), desde las 8:00 a. m. ET (5:00 a. m. PT).

En México, el partido de CR7 será televisado por la señal de Caliente TV, a partir de las 12:00 horas (Tiempo del Centro).

Si te encuentras en España, deberás sintonizar Movistar Plus+ o Movistar Plus para seguir el partido de Cristiano Ronaldo, exjugador del Real Madrid.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Al-Taawon vs. Al Nassr por la Saudi Pro League 2025?

PaísesHorariosCanales TV / Streaming
Estados Unidos2 pm ET / 11 am PTFubo y FOX Soccer Plus
México12:00Caliente TV
Costa Rica12:00-
El Salvador12:00-
Honduras12:00-
Nicaragua12:00-
Guatemala12:00-
Panamá13:00-
Colombia13:00-
Perú13:00-
Ecuador13:00-
Venezuela14:00-
Bolivia14:00-
Puerto Rico14:00-
Rep. Dominicana14:00-
Chile14:00-
Argentina15:00-
Uruguay15:00-
Paraguay15:00-
Brasil15:00Zapping, Claro TV+, Canal GOAT, Sky+, Vivo Play y BandSports
Reino Unido19:00-
Portugal19:00-
Italia20:00Como
Alemania20:00-
Francia20:00DAZN
España20:00Movistar Plus y Movistar Plus+
