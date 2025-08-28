Tras perder en la final de la Supercopa de Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo quiere levantarse de ese duro revés con una victoria en el estreno de la Saudi Pro League 2025-26 donde su equipo, el Al-Nassr, enfrentará a su par del Al-Taawon en calidad de visitante este viernes 29 de agosto desde el Estadio Rey Abdullah de Buraidá, ubicado en Buraydah. ¿Quieres saber la hora exacta y el canal de transmisión del partido? Aquí te ofrecemos todos los detalles sobre el inicio del encuentro, así como la información de los canales y plataformas en línea donde podrás seguirlo desde tu Smart TV, computadora, tableta o teléfono móvil en diferentes países del mundo.

En Estados Unidos, la entre Al-Taawon y Al-Nassr por la Saudi Pro League 2025 se podrá ver por fuboTV, disponible en sus planes Pro ($84.99), Elite ($94.99) y Latino ($14.99), desde las 8:00 a. m. ET (5:00 a. m. PT).

En México, el partido de CR7 será televisado por la señal de Caliente TV, a partir de las 12:00 horas (Tiempo del Centro).

Si te encuentras en España, deberás sintonizar Movistar Plus+ o Movistar Plus para seguir el partido de Cristiano Ronaldo, exjugador del Real Madrid.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Al-Taawon vs. Al Nassr por la Saudi Pro League 2025?

Países Horarios Canales TV / Streaming Estados Unidos 2 pm ET / 11 am PT Fubo y FOX Soccer Plus México 12:00 Caliente TV Costa Rica 12:00 - El Salvador 12:00 - Honduras 12:00 - Nicaragua 12:00 - Guatemala 12:00 - Panamá 13:00 - Colombia 13:00 - Perú 13:00 - Ecuador 13:00 - Venezuela 14:00 - Bolivia 14:00 - Puerto Rico 14:00 - Rep. Dominicana 14:00 - Chile 14:00 - Argentina 15:00 - Uruguay 15:00 - Paraguay 15:00 - Brasil 15:00 Zapping, Claro TV+, Canal GOAT, Sky+, Vivo Play y BandSports Reino Unido 19:00 - Portugal 19:00 - Italia 20:00 Como Alemania 20:00 - Francia 20:00 DAZN España 20:00 Movistar Plus y Movistar Plus+