El club indio FC Goa se enfrenta a un desafío monumental al recibir a los gigantes de la Saudi Pro League, Al-Nassr FC, este miércoles 22 de octubre, por la tercera jornada del Grupo D de la AFC Champions League Two 2025-26. El partido se jugará a las 7:15 p.m. IST en el Pandit Jawaharlal Nehru Stadium de Fatorda, siendo clave para las esperanzas del club local, aunque el astro portugués Cristiano Ronaldo finalmente no viajó a la India. A pesar de su ausencia, el Al-Nassr presenta una plantilla estelar con figuras como el delantero portugués João Félix, el senegalés Sadio Mané y el defensor español Íñigo Martínez, liderando el Grupo D con puntaje perfecto tras dos victorias. El FC Goa, en cambio, se encuentra en el fondo del grupo sin puntos tras sendas derrotas ante Al Zawraa SC y FC Istiklol, por lo que el desafío del central Sandesh Jhingan será contener el poderoso ataque del club saudí. ¿Quieres saber la hora exacta y el canal de transmisión del partido? Aquí te ofrecemos todos los detalles sobre el inicio del encuentro, así como la información de los canales y plataformas en línea donde podrás seguirlo desde tu Smart TV, computadora, tableta o teléfono móvil en diferentes países del mundo.

Al-Nassr visita a Goa FC por la Jornada 3 del Grupo D de la Copa AFC 2025. | Crédito: @alnassr / Instagram

En Estados Unidos, el enfrentamiento entre Goa FC y Al-Nassr por la Copa AFC 2025 no se podrá ver por algún canal de televisión o plataforma de streaming en específico, pero sí a través de YouTube y Bet365 o usando un VPN para engancharte a la transmisión de cualquier otro país, desde las 9:45 a. m. ET (6:45 a. m. PT).

En México, el partido de CR7 será televisado por la señal de Disney+ Premium y ESPN, a partir de las 07:45 horas (Tiempo del Centro).

Si te encuentras en España, podrás seguir el partido de Cristiano Ronaldo, exjugador del Manchester United, Real Madrid y Juventus, por YouTube y Bet365 o utilizando un VPN para conectarte desde otra nación.

Goa FC recibe a Al-Nassr visita a por la Jornada 3 del Grupo D de la Copa AFC 2025. | Crédito: @fcgoaofficial / Instagram

¿A qué hora juega y qué canal transmite a Cristiano Ronaldo en Goa vs. Al-Nassr por la Copa AFC 2025?

PAÍSES HORARIO CANALES TV / STREAMING Estados Unidos 9:45 am ET / 6:45 am PT YouTube y Bet365 México 7:45 am Disney+ Premium y ESPN Costa Rica 7:45 am Disney+ Premium Norte y ESPN Norte El Salvador 7:45 am Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Honduras 7:45 am Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Nicaragua 7:45 am Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Guatemala 7:45 am Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Panamá 8:45 am Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Colombia 8:45 am Disney+ Premium Sur Perú 8:45 am Disney+ Premium Sur Ecuador 8:45 am Disney+ Premium Sur Venezuela 9:45 am Disney+ Premium Sur Bolivia 9:45 am Disney+ Premium Sur Puerto Rico 9:45 am Disney+ Premium Caribbean República Dominicana 9:45 am Disney+ Premium Caribbean, Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Chile 10:45 am Disney+ Premium Argentina 10:45 am Disney+ Premium Uruguay 10:45 am Disney+ Premium Paraguay 10:45 am Disney+ Premium Brasil 10:45 am Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+, Vivo Play y ESPN4 Reino Unido 2:45 pm YouTube y Bet365 Portugal 3:45 pm YouTube y Bet365 Italia 3:45 pm YouTube y Bet365 Alemania 3:45 pm Sportdigital FUSSBALL Francia 3:45 pm YouTube y Bet365 España 3:45 pm YouTube y Bet365