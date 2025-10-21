¡El turno de CR7! Consulta a qué hora juega y qué canal transmite el partido de Cristiano Ronaldo en el Goa vs. Al-Nassr EN VIVO por la Copa AFC 2025 desde España, México y USA. | Crédito: the-afc.com / Composición Mag
¡El turno de CR7! Consulta a qué hora juega y qué canal transmite el partido de Cristiano Ronaldo en el Goa vs. Al-Nassr EN VIVO por la Copa AFC 2025 desde España, México y USA. | Crédito: the-afc.com / Composición Mag
Ronie Bautista

El club indio FC Goa se enfrenta a un desafío monumental al recibir a los gigantes de la Saudi Pro League, Al-Nassr FC, este miércoles 22 de octubre, por la tercera jornada del Grupo D de la AFC Champions League Two 2025-26. El partido se jugará a las 7:15 p.m. IST en el Pandit Jawaharlal Nehru Stadium de Fatorda, siendo clave para las esperanzas del club local, aunque el astro portugués Cristiano Ronaldo finalmente no viajó a la India. A pesar de su ausencia, el Al-Nassr presenta una plantilla estelar con figuras como el delantero portugués João Félix, el senegalés Sadio Mané y el defensor español Íñigo Martínez, liderando el Grupo D con puntaje perfecto tras dos victorias. El FC Goa, en cambio, se encuentra en el fondo del grupo sin puntos tras sendas derrotas ante Al Zawraa SC y FC Istiklol, por lo que el desafío del central Sandesh Jhingan será contener el poderoso ataque del club saudí. ¿Quieres saber la hora exacta y el canal de transmisión del partido? Aquí te ofrecemos todos los detalles sobre el inicio del encuentro, así como la información de los canales y plataformas en línea donde podrás seguirlo desde tu Smart TV, computadora, tableta o teléfono móvil en diferentes países del mundo.

Al-Nassr visita a Goa FC por la Jornada 3 del Grupo D de la Copa AFC 2025. | Crédito: @alnassr / Instagram

En Estados Unidos, el enfrentamiento entre Goa FC y Al-Nassr por la Copa AFC 2025 no se podrá ver por algún canal de televisión o plataforma de streaming en específico, pero sí a través de YouTube y Bet365 o usando un VPN para engancharte a la transmisión de cualquier otro país, desde las 9:45 a. m. ET (6:45 a. m. PT).

En México, el partido de CR7 será televisado por la señal de Disney+ Premium y ESPN, a partir de las 07:45 horas (Tiempo del Centro).

Si te encuentras en España, podrás seguir el partido de Cristiano Ronaldo, exjugador del Manchester United, Real Madrid y Juventus, por YouTube y Bet365 o utilizando un VPN para conectarte desde otra nación.

Goa FC recibe a Al-Nassr visita a por la Jornada 3 del Grupo D de la Copa AFC 2025. | Crédito: @fcgoaofficial / Instagram

¿A qué hora juega y qué canal transmite a Cristiano Ronaldo en Goa vs. Al-Nassr por la Copa AFC 2025?

PAÍSESHORARIOCANALES TV / STREAMING
Estados Unidos9:45 am ET / 6:45 am PTYouTube y Bet365
México7:45 amDisney+ Premium y ESPN
Costa Rica7:45 amDisney+ Premium Norte y ESPN Norte
El Salvador7:45 amDisney+ Premium Norte y ESPN Norte
Honduras7:45 amDisney+ Premium Norte y ESPN Norte
Nicaragua7:45 amDisney+ Premium Norte y ESPN Norte
Guatemala7:45 amDisney+ Premium Norte y ESPN Norte
Panamá8:45 amDisney+ Premium Norte y ESPN Norte
Colombia8:45 amDisney+ Premium Sur
Perú8:45 amDisney+ Premium Sur
Ecuador8:45 amDisney+ Premium Sur
Venezuela9:45 amDisney+ Premium Sur
Bolivia9:45 amDisney+ Premium Sur
Puerto Rico9:45 amDisney+ Premium Caribbean
República Dominicana9:45 amDisney+ Premium Caribbean, Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
Chile10:45 amDisney+ Premium
Argentina10:45 amDisney+ Premium
Uruguay10:45 amDisney+ Premium
Paraguay10:45 amDisney+ Premium
Brasil10:45 amZapping, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+, Vivo Play y ESPN4
Reino Unido2:45 pmYouTube y Bet365
Portugal3:45 pmYouTube y Bet365
Italia3:45 pmYouTube y Bet365
Alemania3:45 pmSportdigital FUSSBALL
Francia3:45 pmYouTube y Bet365
España3:45 pmYouTube y Bet365
