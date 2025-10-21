El club indio FC Goa se enfrenta a un desafío monumental al recibir a los gigantes de la Saudi Pro League, Al-Nassr FC, este miércoles 22 de octubre, por la tercera jornada del Grupo D de la AFC Champions League Two 2025-26. El partido se jugará a las 7:15 p.m. IST en el Pandit Jawaharlal Nehru Stadium de Fatorda, siendo clave para las esperanzas del club local, aunque el astro portugués Cristiano Ronaldo finalmente no viajó a la India. A pesar de su ausencia, el Al-Nassr presenta una plantilla estelar con figuras como el delantero portugués João Félix, el senegalés Sadio Mané y el defensor español Íñigo Martínez, liderando el Grupo D con puntaje perfecto tras dos victorias. El FC Goa, en cambio, se encuentra en el fondo del grupo sin puntos tras sendas derrotas ante Al Zawraa SC y FC Istiklol, por lo que el desafío del central Sandesh Jhingan será contener el poderoso ataque del club saudí. ¿Quieres saber la hora exacta y el canal de transmisión del partido? Aquí te ofrecemos todos los detalles sobre el inicio del encuentro, así como la información de los canales y plataformas en línea donde podrás seguirlo desde tu Smart TV, computadora, tableta o teléfono móvil en diferentes países del mundo.
En Estados Unidos, el enfrentamiento entre Goa FC y Al-Nassr por la Copa AFC 2025 no se podrá ver por algún canal de televisión o plataforma de streaming en específico, pero sí a través de YouTube y Bet365 o usando un VPN para engancharte a la transmisión de cualquier otro país, desde las 9:45 a. m. ET (6:45 a. m. PT).
En México, el partido de CR7 será televisado por la señal de Disney+ Premium y ESPN, a partir de las 07:45 horas (Tiempo del Centro).
Si te encuentras en España, podrás seguir el partido de Cristiano Ronaldo, exjugador del Manchester United, Real Madrid y Juventus, por YouTube y Bet365 o utilizando un VPN para conectarte desde otra nación.
¿A qué hora juega y qué canal transmite a Cristiano Ronaldo en Goa vs. Al-Nassr por la Copa AFC 2025?
|PAÍSES
|HORARIO
|CANALES TV / STREAMING
|Estados Unidos
|9:45 am ET / 6:45 am PT
|YouTube y Bet365
|México
|7:45 am
|Disney+ Premium y ESPN
|Costa Rica
|7:45 am
|Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
|El Salvador
|7:45 am
|Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
|Honduras
|7:45 am
|Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
|Nicaragua
|7:45 am
|Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
|Guatemala
|7:45 am
|Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
|Panamá
|8:45 am
|Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
|Colombia
|8:45 am
|Disney+ Premium Sur
|Perú
|8:45 am
|Disney+ Premium Sur
|Ecuador
|8:45 am
|Disney+ Premium Sur
|Venezuela
|9:45 am
|Disney+ Premium Sur
|Bolivia
|9:45 am
|Disney+ Premium Sur
|Puerto Rico
|9:45 am
|Disney+ Premium Caribbean
|República Dominicana
|9:45 am
|Disney+ Premium Caribbean, Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
|Chile
|10:45 am
|Disney+ Premium
|Argentina
|10:45 am
|Disney+ Premium
|Uruguay
|10:45 am
|Disney+ Premium
|Paraguay
|10:45 am
|Disney+ Premium
|Brasil
|10:45 am
|Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+, Vivo Play y ESPN4
|Reino Unido
|2:45 pm
|YouTube y Bet365
|Portugal
|3:45 pm
|YouTube y Bet365
|Italia
|3:45 pm
|YouTube y Bet365
|Alemania
|3:45 pm
|Sportdigital FUSSBALL
|Francia
|3:45 pm
|YouTube y Bet365
|España
|3:45 pm
|YouTube y Bet365