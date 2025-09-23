El Jeddah Club se enfrentará a Al Nassr con Cristiano Ronaldo por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey de Campeones 2025-2026. El partido se jugará el martes 23 de septiembre a las 20:30 horas (España) en el estadio Príncipe Abdullah al-Faisal . Si quieres verlo desde España, México y Estados Unidos, te comparto la lista de horarios y cuáles son los canales de televisión que transmiten el partido en vivo online desde cualquier dispositivo móvil.

A qué hora juega Jeddah Club vs. Al-Nassr por la Copa del Rey de Campeones

Conoce la lista de horarios por país para ver los dieciseisavos de final de la temporada 2025-2026 de la Copa Rey de Campeones.

PARTIDO Jeddah Club vs Al Nassr FECHA Martes, 23 septiembre 2025 HORARIO 20:30 (España)

15:30 (Argentina)

14:30 (USA - Tiempo del Este)

13:30 (Colombia)

12:30 (México)

Qué canal transmite el partido Jeddah Club vs. Al-Nassr EN VIVO y ONLINE

PAÍS CANAL TV / STREAMING ONLINE España DAZN México DAZN Argentina DAZN Estados Unidos DAZN

Fecha, horario y dónde ver Jeddah Club vs. Al-Nassr

