El Jeddah Club se enfrentará a Al Nassr con Cristiano Ronaldo por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey de Campeones 2025-2026. El partido se jugará el martes 23 de septiembre a las 20:30 horas (España) en el estadio Príncipe Abdullah al-Faisal. Si quieres verlo desde España, México y Estados Unidos, te comparto la lista de horarios y cuáles son los canales de televisión que transmiten el partido en vivo online desde cualquier dispositivo móvil.
A qué hora juega Jeddah Club vs. Al-Nassr por la Copa del Rey de Campeones
Conoce la lista de horarios por país para ver los dieciseisavos de final de la temporada 2025-2026 de la Copa Rey de Campeones.
|PARTIDO
|Jeddah Club vs Al Nassr
|FECHA
|Martes, 23 septiembre 2025
|HORARIO
|20:30 (España)
15:30 (Argentina)
14:30 (USA - Tiempo del Este)
13:30 (Colombia)
12:30 (México)
Qué canal transmite el partido Jeddah Club vs. Al-Nassr EN VIVO y ONLINE
El encuentro comienza a las 2:30 PM ET de Estados Unidos; 12:30 PM de México; 3:30 PM de Argentina y 8:30 PM en España, y puede verse en vivo por DAZN de forma global.
|PAÍS
|CANAL TV / STREAMING ONLINE
|España
|DAZN
|México
|DAZN
|Argentina
|DAZN
|Estados Unidos
|DAZN
