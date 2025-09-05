Portugal, con Cristiano Ronaldo al frente, visita este sábado 6 de septiembre a Armenia en el estadio Vazgen Sargsyan de Ereván, iniciando su campaña en las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. El duelo promete ser una prueba de lujo para ambos: los lusos, campeones recientes de la Nations League, confían en liderar el Grupo F; los armenios, con limitaciones futbolísticas, se juegan mucho en este arranque. A continuación, los detalles: horarios, canales según país, contexto y alineaciones probables.

Horarios y canales de transmisión de Portugal vs. Armenia

País / Región Hora local Medio de transmisión México (CDMX) 11:00 a.m. Sky Sports (TV) y Sky+ (Streaming) EE. UU. (Este – ET) 12:00 p.m. Fox Sports 2, fuboTV, ViX EE. UU. (Pacífico – PT) 9:00 a.m. Fox Sports 2, fuboTV, ViX

Portugal vs. Armenia: así llegan al partido

Rumbo al Grupo F : Portugal forma parte del Grupo F junto a Hungría, Irlanda y Armenia. Los campeones de cada grupo avanzan directo al Mundial, mientras que los segundos disputan el repechaje.

: Portugal forma parte del Grupo F junto a Hungría, Irlanda y Armenia. Los campeones de cada grupo avanzan directo al Mundial, mientras que los segundos disputan el repechaje. Fortaleza lusitana : Portugal llega motivado tras ganar la UEFA Nations League 2025, con un estilo ofensivo fluido y respaldo táctico sólido de Roberto Martínez. En sus últimos cinco partidos oficiales ganó tres, empató uno y perdió uno.

: Portugal llega motivado tras ganar la UEFA Nations League 2025, con un estilo ofensivo fluido y respaldo táctico sólido de Roberto Martínez. En sus últimos cinco partidos oficiales ganó tres, empató uno y perdió uno. Armenia en apuros : El equipo anfitrión ha mostrado deficiencias, con solo un triunfo en sus últimos cinco encuentros oficiales. En eliminatorias, ya acumula tres derrotas recientes. El desafío defensivo será su principal preocupación.

: El equipo anfitrión ha mostrado deficiencias, con solo un triunfo en sus últimos cinco encuentros oficiales. En eliminatorias, ya acumula tres derrotas recientes. El desafío defensivo será su principal preocupación. Historial reciente entre ambos: Portugal ha ganado los últimos dos enfrentamientos contra Armenia, sin perder nunca. En cuatro partidos oficiales, los lusos vencen 3, empatan 1, y los armenios no han ganado.

Armenia recibe a Portugal este sábado 6 de septiembre en el Vazgen Sargsyan Republican Stadium de Ereván por la Jornada 5 del Grupo F de las Eliminatorias Europeas rumbo para la Copa Mundial FIFA 2026. | Crédito: Ronie Bautista / GEC