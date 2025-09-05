Portugal, con Cristiano Ronaldo al frente, visita este sábado 6 de septiembre a Armenia en el estadio Vazgen Sargsyan de Ereván, iniciando su campaña en las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. El duelo promete ser una prueba de lujo para ambos: los lusos, campeones recientes de la Nations League, confían en liderar el Grupo F; los armenios, con limitaciones futbolísticas, se juegan mucho en este arranque. A continuación, los detalles: horarios, canales según país, contexto y alineaciones probables.
Horarios y canales de transmisión de Portugal vs. Armenia
|País / Región
|Hora local
|Medio de transmisión
|México (CDMX)
|11:00 a.m.
|Sky Sports (TV) y Sky+ (Streaming)
|EE. UU. (Este – ET)
|12:00 p.m.
|Fox Sports 2, fuboTV, ViX
|EE. UU. (Pacífico – PT)
|9:00 a.m.
|Fox Sports 2, fuboTV, ViX
Portugal vs. Armenia: así llegan al partido
- Rumbo al Grupo F: Portugal forma parte del Grupo F junto a Hungría, Irlanda y Armenia. Los campeones de cada grupo avanzan directo al Mundial, mientras que los segundos disputan el repechaje.
- Fortaleza lusitana: Portugal llega motivado tras ganar la UEFA Nations League 2025, con un estilo ofensivo fluido y respaldo táctico sólido de Roberto Martínez. En sus últimos cinco partidos oficiales ganó tres, empató uno y perdió uno.
- Armenia en apuros: El equipo anfitrión ha mostrado deficiencias, con solo un triunfo en sus últimos cinco encuentros oficiales. En eliminatorias, ya acumula tres derrotas recientes. El desafío defensivo será su principal preocupación.
- Historial reciente entre ambos: Portugal ha ganado los últimos dos enfrentamientos contra Armenia, sin perder nunca. En cuatro partidos oficiales, los lusos vencen 3, empatan 1, y los armenios no han ganado.