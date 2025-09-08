El camino de Hungría hacia el Mundial de 2026 pasa por un desafío crucial: enfrentarse a Portugal, el equipo favorito de su grupo. El equipo húngaro se centrará en obtener un buen resultado, aspirando a asegurar su pase a la siguiente ronda de los Play Offs. El enfrentamiento será este martes 9 de septiembre desde las 1:45 pm CT / 2:45 pm ET desde el Puskás Arena, ubicado en la ciudad de Budapest . Si vives en Estados Unidos y México, conoce los horarios de inicio y en qué canales de TV ver el partido en vivo y en directo online desde cualquier dispositivo móvil.

Con la mira puesta en el Mundial de este verano, la actual campeona de la Liga de Naciones, Portugal, comenzará su andadura en la fase de clasificación. Liderada por el icónico Cristiano Ronaldo y reconocida como una de las grandes potencias futbolísticas, la selección lusa se medirá en el Grupo F con sus primeros rivales: Armenia y posteriormente Hungría, buscando asegurar un buen inicio y sumar puntos.

¿A qué hora y en qué canal ver Portugal vs. HungríaEN VIVO en México?

De esta manera, los aficionados podrán seguir EN VIVO y EN DIRECTO este gran encuentro desde la comodidad de sus hogares o a través de la app de Sky Go para dispositivos móviles.

¿A qué hora y dónde ver Portugal-Hungría EN VIVO ONLINE en USA?

En Estados Unidos, el duelo entre Portugal vs. Hungría comenzará a las 2:45 p.m. ET / 1:45 p.m. CT / 12:45 p.m. MT / 11:45 a.m. PT , horarios que permiten disfrutar del encuentro tanto en la costa este como en la costa oeste.

El compromiso será transmitido en ESPN Deportes para televisión en español, mientras que los usuarios de streaming podrán verlo por fuboTV y ESPN+, opciones ideales para seguir el partido en cualquier dispositivo dentro del país.

¿A qué hora y qué canales transmiten Turquía vs España en otros países?

Conoce qué canales de TV en Latinoamérica y España también pasan el partido entre Portugal vs. Hungría en vivo oline , por las Eliminatorias UEFA 2026.

Países Hora Canales de TV / Streaming Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay 03:45 pm ESPN y Disney+ Premium Chile, Bolivia, Venezuela 02:45 pm ESPN y Disney+ Premium Colombia, Perú, Ecuador 01:45 pm ESPN y Disney+ Premium España 08:45 pm RTVE, Movistar+, fuboTV

Alineaciones posibles del Portugal vs. Hungría

Portugal : Diogo Costa, Joao Neves, Rúben Días, Gonçalo Inacio, Nuno Mendes, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Conceiçao, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo.

: Diogo Costa, Joao Neves, Rúben Días, Gonçalo Inacio, Nuno Mendes, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Conceiçao, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo. Hungría: Toth, Nego, Orban, Dárdai, Nagy, Schafer, Töth, Szoboszlai, Boalla, Sallai y Varga.

