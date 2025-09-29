Julián Álvarez será protagonista en el Atlético vs. Frankfurt por Champions League 2025. Conoce horarios y canales para seguirlo en vivo hoy 30 de septiembre. | Crédito: Atlético de Madrid / Facebook / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

Tras las emocionantes remontadas ante Rayo Vallecano (3-2) y Real Madrid (5-2) la semana pasada, el Atlético de Madrid de Julián Álvarez y compañía busca prolongar su racha de victorias en la UEFA Champions League, donde se medirá este martes 30 de septiembre, a partir de las 9:00 p.m. (horario peninsular) en el Riyadh Air Metropolitano de la capital española al Eintracht Frankfurt en el Riyadh Air Metropolitano de la capital española por la segunda jornada de la fase liguera. Para ver el partido en vivo y en directo online desde tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular, te compartimos los canales de televisión y las plataformas online que transmiten el juego, según el país donde te encuentres.

En su tercer encuentro consecutivo en el Riad Air Metropolitano en siete días, el Atlético de Madrid que dirige Diego Pablo Simeone busca sumar sus primeros puntos tras una ajustada derrota en el último minuto en Liverpool (3-2). | Crédito: Atlético de Madrid / Facebook
En España, cuentas con diversas opciones para apoyar a los jugadores del Atlético Madrid ante Frankfurt como Movistar+ y Movistar Liga de Campeones por lo que no hay excusas para que puedas ver a los ‘colchoneros’ contra Die Adler.

En México, el enfrentamiento entre Eintracht Frankfurt y Atlético de Madrid se podrá disfrutar por Caliente TV y Amazon Prime Video.

En Latinoamérica, ESPN3 y Disney Plus Premium transmitirán el Atlético Madrid-Frankfurt en países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

En Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Nicaragua, el duelo Atlético Madrid vs. Frankfurt se podrá ver por la señal de Disney+ Premium Norte y ESPN Norte.

En Brasil, el partido por la fase de liga de la UEFA Champions League entre Eintracht Frankfurt y Atlético Madrid se podrá disfrutar única y exclusivamente por Max.

Finalmente, en los Estados Unidos se podrá ver el partido entre Atlético Madrid y Frankfurt en Paramount+, Amazon Prime Video y ViX.

El Eintracht Frankfurt se enorgullece de liderar la clasificación de la UEFA Champions League 2025/26 tras una gran victoria 5-1 ante Galatasaray en su debut. ¿Podrán los hombres de Dino Toppmöller repetir esta hazaña con otro gran resultado a domicilio contra el Atlético de Madrid? | Crédito: Eintracht Frankfurt / Facebook
¿A qué hora juega y qué canal transmite Atlético Madrid vs. Frankfurt por fase de liga de la Champions League 2025-26?

PAÍSESHORARIOCANALES TV / STREAMING
España9:00 pmMovistar+ y Movistar Liga de Campeones
Alemania9:00 pmDAZN, Sky Go, WOW, Amazon Prime Video y DAZN1
Estados Unidos3:00 pm ET / 12:00 pm PTParamount+, Amazon Prime Video y ViX
México1:00 pmCaliente TV y Amazon Prime Video
Costa Rica1:00 pmDisney+ Premium Norte y ESPN Norte
Nicaragua1:00 pmDisney+ Premium Norte y ESPN Norte
El Salvador1:00 pmDisney+ Premium Norte y ESPN Norte
Guatemala1:00 pmDisney+ Premium Norte y ESPN Norte
Honduras1:00 pmDisney+ Premium Norte y ESPN Norte
Perú2:00 pmDisney+ Premium y ESPN3
Colombia2:00 pmDisney+ Premium Sur y ESPN3
Ecuador2:00 pmDisney+ Premium Sur y ESPN3
Panamá2:00 pmBluu, Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
República Dominicana3:00 pmDisney+ Premium Norte y ESPN Norte
Puerto Rico3:00 pmViX
Venezuela3:00 pmDisney+ Premium Sur, inter y ESPN3
Bolivia3:00 pmDisney+ Premium y ESPN3
Chile4:00 pmDisney+ Premium y ESPN3
Argentina4:00 pmDisney+ Premium y ESPN
Paraguay4:00 pmDisney+ Premium y ESPN3
Uruguay4:00 pmDisney+ Premium y ESPN3
Brasil4:00 pmMax
Soy periodista generalista, generador de contenido y analista SEO del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo más de 14 años de experiencia escribiendo artículos de interés y de deportes (Béisbol, Boxeo, Fútbol, Fútbol Americano, MMA, F1, Wrestling) en inglés y español para Estados Unidos, México y España.

