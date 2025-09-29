Tras las emocionantes remontadas ante Rayo Vallecano (3-2) y Real Madrid (5-2) la semana pasada, el Atlético de Madrid de Julián Álvarez y compañía busca prolongar su racha de victorias en la UEFA Champions League, donde se medirá este martes 30 de septiembre, a partir de las 9:00 p.m. (horario peninsular) en el Riyadh Air Metropolitano de la capital española al Eintracht Frankfurt en el Riyadh Air Metropolitano de la capital española por la segunda jornada de la fase liguera. Para ver el partido en vivo y en directo online desde tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular, te compartimos los canales de televisión y las plataformas online que transmiten el juego, según el país donde te encuentres.
En España, cuentas con diversas opciones para apoyar a los jugadores del Atlético Madrid ante Frankfurt como Movistar+ y Movistar Liga de Campeones por lo que no hay excusas para que puedas ver a los ‘colchoneros’ contra Die Adler.
En México, el enfrentamiento entre Eintracht Frankfurt y Atlético de Madrid se podrá disfrutar por Caliente TV y Amazon Prime Video.
En Latinoamérica, ESPN3 y Disney Plus Premium transmitirán el Atlético Madrid-Frankfurt en países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
En Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Nicaragua, el duelo Atlético Madrid vs. Frankfurt se podrá ver por la señal de Disney+ Premium Norte y ESPN Norte.
En Brasil, el partido por la fase de liga de la UEFA Champions League entre Eintracht Frankfurt y Atlético Madrid se podrá disfrutar única y exclusivamente por Max.
Finalmente, en los Estados Unidos se podrá ver el partido entre Atlético Madrid y Frankfurt en Paramount+, Amazon Prime Video y ViX.
¿A qué hora juega y qué canal transmite Atlético Madrid vs. Frankfurt por fase de liga de la Champions League 2025-26?
|PAÍSES
|HORARIO
|CANALES TV / STREAMING
|España
|9:00 pm
|Movistar+ y Movistar Liga de Campeones
|Alemania
|9:00 pm
|DAZN, Sky Go, WOW, Amazon Prime Video y DAZN1
|Estados Unidos
|3:00 pm ET / 12:00 pm PT
|Paramount+, Amazon Prime Video y ViX
|México
|1:00 pm
|Caliente TV y Amazon Prime Video
|Costa Rica
|1:00 pm
|Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
|Nicaragua
|1:00 pm
|Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
|El Salvador
|1:00 pm
|Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
|Guatemala
|1:00 pm
|Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
|Honduras
|1:00 pm
|Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
|Perú
|2:00 pm
|Disney+ Premium y ESPN3
|Colombia
|2:00 pm
|Disney+ Premium Sur y ESPN3
|Ecuador
|2:00 pm
|Disney+ Premium Sur y ESPN3
|Panamá
|2:00 pm
|Bluu, Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
|República Dominicana
|3:00 pm
|Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
|Puerto Rico
|3:00 pm
|ViX
|Venezuela
|3:00 pm
|Disney+ Premium Sur, inter y ESPN3
|Bolivia
|3:00 pm
|Disney+ Premium y ESPN3
|Chile
|4:00 pm
|Disney+ Premium y ESPN3
|Argentina
|4:00 pm
|Disney+ Premium y ESPN
|Paraguay
|4:00 pm
|Disney+ Premium y ESPN3
|Uruguay
|4:00 pm
|Disney+ Premium y ESPN3
|Brasil
|4:00 pm
|Max