Tras las emocionantes remontadas ante Rayo Vallecano (3-2) y Real Madrid (5-2) la semana pasada, el Atlético de Madrid de Julián Álvarez y compañía busca prolongar su racha de victorias en la UEFA Champions League, donde se medirá este martes 30 de septiembre, a partir de las 9:00 p.m. (horario peninsular) en el Riyadh Air Metropolitano de la capital española al Eintracht Frankfurt en el Riyadh Air Metropolitano de la capital española por la segunda jornada de la fase liguera. Para ver el partido en vivo y en directo online desde tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular, te compartimos los canales de televisión y las plataformas online que transmiten el juego, según el país donde te encuentres.

En su tercer encuentro consecutivo en el Riad Air Metropolitano en siete días, el Atlético de Madrid que dirige Diego Pablo Simeone busca sumar sus primeros puntos tras una ajustada derrota en el último minuto en Liverpool (3-2). | Crédito: Atlético de Madrid / Facebook

En España, cuentas con diversas opciones para apoyar a los jugadores del Atlético Madrid ante Frankfurt como Movistar+ y Movistar Liga de Campeones por lo que no hay excusas para que puedas ver a los ‘colchoneros’ contra Die Adler.

En México, el enfrentamiento entre Eintracht Frankfurt y Atlético de Madrid se podrá disfrutar por Caliente TV y Amazon Prime Video.

En Latinoamérica, ESPN3 y Disney Plus Premium transmitirán el Atlético Madrid-Frankfurt en países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

En Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Nicaragua, el duelo Atlético Madrid vs. Frankfurt se podrá ver por la señal de Disney+ Premium Norte y ESPN Norte.

En Brasil, el partido por la fase de liga de la UEFA Champions League entre Eintracht Frankfurt y Atlético Madrid se podrá disfrutar única y exclusivamente por Max.

Finalmente, en los Estados Unidos se podrá ver el partido entre Atlético Madrid y Frankfurt en Paramount+, Amazon Prime Video y ViX.

El Eintracht Frankfurt se enorgullece de liderar la clasificación de la UEFA Champions League 2025/26 tras una gran victoria 5-1 ante Galatasaray en su debut. ¿Podrán los hombres de Dino Toppmöller repetir esta hazaña con otro gran resultado a domicilio contra el Atlético de Madrid? | Crédito: Eintracht Frankfurt / Facebook

¿A qué hora juega y qué canal transmite Atlético Madrid vs. Frankfurt por fase de liga de la Champions League 2025-26?

PAÍSES HORARIO CANALES TV / STREAMING España 9:00 pm Movistar+ y Movistar Liga de Campeones Alemania 9:00 pm DAZN, Sky Go, WOW, Amazon Prime Video y DAZN1 Estados Unidos 3:00 pm ET / 12:00 pm PT Paramount+, Amazon Prime Video y ViX México 1:00 pm Caliente TV y Amazon Prime Video Costa Rica 1:00 pm Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Nicaragua 1:00 pm Disney+ Premium Norte y ESPN Norte El Salvador 1:00 pm Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Guatemala 1:00 pm Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Honduras 1:00 pm Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Perú 2:00 pm Disney+ Premium y ESPN3 Colombia 2:00 pm Disney+ Premium Sur y ESPN3 Ecuador 2:00 pm Disney+ Premium Sur y ESPN3 Panamá 2:00 pm Bluu, Disney+ Premium Norte y ESPN Norte República Dominicana 3:00 pm Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Puerto Rico 3:00 pm ViX Venezuela 3:00 pm Disney+ Premium Sur, inter y ESPN3 Bolivia 3:00 pm Disney+ Premium y ESPN3 Chile 4:00 pm Disney+ Premium y ESPN3 Argentina 4:00 pm Disney+ Premium y ESPN Paraguay 4:00 pm Disney+ Premium y ESPN3 Uruguay 4:00 pm Disney+ Premium y ESPN3 Brasil 4:00 pm Max