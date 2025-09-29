Continúa la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26 con la segunda jornada de enfrentamientos de alto calibre como el duelo Kairat vs. Real Madrid de Kylian Mbappé que se disputará el martes 30 de septiembre, a partir de las 9:15 p.m. (hora local) en Ortalyq stadıon en Almatý . Para ver el partido en vivo y en directo online desde tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular, te detallamos los canales de televisión y las plataformas online que transmiten el juego, según el país donde te encuentres.

ESPN transmite el partido entre Real Madrid vs. Kairat en vivo online este 30 de septiembre por la UEFA Champions League. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

En España, cuentas con diversas opciones para apoyar a los jugadores del Real Madrid ante Kairat como Movistar+, tabii y Movistar Liga de Campeones por lo que no hay excusas para que puedas ver a los ‘merengues’ en acción contra el Narodnaya komanda.

En México, el enfrentamiento entre F. C. Kairat Almaty y Real Madrid se podrá disfrutar por Max, TNT Go, Amazon Prime Video, tabii y TNT Sports.

En Latinoamérica, ESPN y Disney Plus Premium transmitirán el Kairat-Real Madrid en países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

En Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Nicaragua, el duelo Kairat vs. Real Madrid Madrid se podrá ver por la señal de Disney+ Premium Norte y ESPN Norte.

En Brasil, el partido por la fase de liga de la UEFA Champions League entre Kairat y Real Madrid se podrá disfrutar por Zapping, Claro TV+, Max, Sky+, Vivo Play y TNT.

Finalmente, en los Estados Unidos se podrá ver el partido entre Kairat y Real Madrid en Paramount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX, TUDN USA y UniMás.

Conoce dónde ver el partido Real Madrid vs. Kairat Almaty este martes 30 de septiembre, a partir de las 6:45 p.m. (horario peninsular) en el Ortalyq Stadıon. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿A qué hora juega y qué canal transmite Kairat vs. Real Madrid Madrid por fase de liga de la Champions League 2025-26?

PAÍSES HORARIO CANALES TV / STREAMING España 6:45 pm Movistar+, tabii y Movistar Liga de Campeones Kazajistán 9:45 pm qazsporttv.kz y Qazsport Estados Unidos 12:45 pm ET / 9:45 am PT Paramount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX, TUDN USA y UniMás México 10:45 am Max, TNT Go, Amazon Prime Video, tabii y TNT Sports Costa Rica 10:45 am Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Nicaragua 10:45 am Disney+ Premium Norte y ESPN Norte El Salvador 10:45 am Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Guatemala 10:45 am Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Honduras 10:45 am Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Perú 11:45 am Disney+ Premium y ESPN Colombia 11:45 am Disney+ Premium Sur, tabii y ESPN Ecuador 11:45 am Disney+ Premium Sur y ESPN Panamá 11:45 am Bluu, Disney+ Premium Norte y ESPN Norte República Dominicana 12:45 pm Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Puerto Rico 12:45 pm ViX, NAICOM y UniMás Venezuela 12:45 pm Disney+ Premium Sur, inter y ESPN Bolivia 12:45 pm Disney+ Premium y ESPN Chile 1:45 pm Disney+ Premium y ESPN Argentina 1:45 pm Disney+ Premium y ESPN Paraguay 1:45 pm Disney+ Premium y ESPN Uruguay 1:45 pm Disney+ Premium y ESPN Brasil 1:45 pm Zapping, Claro TV+, Max, Sky+, Vivo Play y TNT