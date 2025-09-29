Kylian Mbappé se prepara para liderar al Real Madrid en Champions League frente a Kairat. Consulta horarios y canales del partido de hoy 30 de septiembre. | Crédito: Real Madrid C.F. / Facebook / Composición Mag
Ronie Bautista
Continúa la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26 con la segunda jornada de enfrentamientos de alto calibre como el duelo Kairat vs. Real Madrid de Kylian Mbappé que se disputará el martes 30 de septiembre, a partir de las 9:15 p.m. (hora local) en Ortalyq stadıon en Almatý. Para ver el partido en vivo y en directo online desde tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular, te detallamos los canales de televisión y las plataformas online que transmiten el juego, según el país donde te encuentres.

ESPN transmite el partido entre Real Madrid vs. Kairat en vivo online este 30 de septiembre por la UEFA Champions League. (Foto: Composición Mag)
En España, cuentas con diversas opciones para apoyar a los jugadores del Real Madrid ante Kairat como Movistar+, tabii y Movistar Liga de Campeones por lo que no hay excusas para que puedas ver a los ‘merengues’ en acción contra el Narodnaya komanda.

En México, el enfrentamiento entre F. C. Kairat Almaty y Real Madrid se podrá disfrutar por Max, TNT Go, Amazon Prime Video, tabii y TNT Sports.

En Latinoamérica, ESPN y Disney Plus Premium transmitirán el Kairat-Real Madrid en países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

En Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Nicaragua, el duelo Kairat vs. Real Madrid Madrid se podrá ver por la señal de Disney+ Premium Norte y ESPN Norte.

En Brasil, el partido por la fase de liga de la UEFA Champions League entre Kairat y Real Madrid se podrá disfrutar por Zapping, Claro TV+, Max, Sky+, Vivo Play y TNT.

Finalmente, en los Estados Unidos se podrá ver el partido entre Kairat y Real Madrid en Paramount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX, TUDN USA y UniMás.

Conoce dónde ver el partido Real Madrid vs. Kairat Almaty este martes 30 de septiembre, a partir de las 6:45 p.m. (horario peninsular) en el Ortalyq Stadıon. (Foto: Composición Mag)
¿A qué hora juega y qué canal transmite Kairat vs. Real Madrid Madrid por fase de liga de la Champions League 2025-26?

PAÍSESHORARIOCANALES TV / STREAMING
España6:45 pmMovistar+, tabii y Movistar Liga de Campeones
Kazajistán9:45 pmqazsporttv.kz y Qazsport
Estados Unidos12:45 pm ET / 9:45 am PTParamount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX, TUDN USA y UniMás
México10:45 amMax, TNT Go, Amazon Prime Video, tabii y TNT Sports
Costa Rica10:45 amDisney+ Premium Norte y ESPN Norte
Nicaragua10:45 amDisney+ Premium Norte y ESPN Norte
El Salvador10:45 amDisney+ Premium Norte y ESPN Norte
Guatemala10:45 amDisney+ Premium Norte y ESPN Norte
Honduras10:45 amDisney+ Premium Norte y ESPN Norte
Perú11:45 amDisney+ Premium y ESPN
Colombia11:45 amDisney+ Premium Sur, tabii y ESPN
Ecuador11:45 amDisney+ Premium Sur y ESPN
Panamá11:45 amBluu, Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
República Dominicana12:45 pmDisney+ Premium Norte y ESPN Norte
Puerto Rico12:45 pmViX, NAICOM y UniMás
Venezuela12:45 pmDisney+ Premium Sur, inter y ESPN
Bolivia12:45 pmDisney+ Premium y ESPN
Chile1:45 pmDisney+ Premium y ESPN
Argentina1:45 pmDisney+ Premium y ESPN
Paraguay1:45 pmDisney+ Premium y ESPN
Uruguay1:45 pmDisney+ Premium y ESPN
Brasil1:45 pmZapping, Claro TV+, Max, Sky+, Vivo Play y TNT
Soy periodista generalista, generador de contenido y analista SEO del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo más de 14 años de experiencia escribiendo artículos de interés y de deportes (Béisbol, Boxeo, Fútbol, Fútbol Americano, MMA, F1, Wrestling) en inglés y español para Estados Unidos, México y España.

