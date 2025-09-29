Continúa la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26 con la segunda jornada de enfrentamientos de alto calibre como el duelo Kairat vs. Real Madrid de Kylian Mbappé que se disputará el martes 30 de septiembre, a partir de las 9:15 p.m. (hora local) en Ortalyq stadıon en Almatý. Para ver el partido en vivo y en directo online desde tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular, te detallamos los canales de televisión y las plataformas online que transmiten el juego, según el país donde te encuentres.
En España, cuentas con diversas opciones para apoyar a los jugadores del Real Madrid ante Kairat como Movistar+, tabii y Movistar Liga de Campeones por lo que no hay excusas para que puedas ver a los ‘merengues’ en acción contra el Narodnaya komanda.
En México, el enfrentamiento entre F. C. Kairat Almaty y Real Madrid se podrá disfrutar por Max, TNT Go, Amazon Prime Video, tabii y TNT Sports.
En Latinoamérica, ESPN y Disney Plus Premium transmitirán el Kairat-Real Madrid en países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
En Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Nicaragua, el duelo Kairat vs. Real Madrid Madrid se podrá ver por la señal de Disney+ Premium Norte y ESPN Norte.
En Brasil, el partido por la fase de liga de la UEFA Champions League entre Kairat y Real Madrid se podrá disfrutar por Zapping, Claro TV+, Max, Sky+, Vivo Play y TNT.
Finalmente, en los Estados Unidos se podrá ver el partido entre Kairat y Real Madrid en Paramount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX, TUDN USA y UniMás.
¿A qué hora juega y qué canal transmite Kairat vs. Real Madrid Madrid por fase de liga de la Champions League 2025-26?
|PAÍSES
|HORARIO
|CANALES TV / STREAMING
|España
|6:45 pm
|Movistar+, tabii y Movistar Liga de Campeones
|Kazajistán
|9:45 pm
|qazsporttv.kz y Qazsport
|Estados Unidos
|12:45 pm ET / 9:45 am PT
|Paramount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX, TUDN USA y UniMás
|México
|10:45 am
|Max, TNT Go, Amazon Prime Video, tabii y TNT Sports
|Costa Rica
|10:45 am
|Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
|Nicaragua
|10:45 am
|Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
|El Salvador
|10:45 am
|Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
|Guatemala
|10:45 am
|Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
|Honduras
|10:45 am
|Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
|Perú
|11:45 am
|Disney+ Premium y ESPN
|Colombia
|11:45 am
|Disney+ Premium Sur, tabii y ESPN
|Ecuador
|11:45 am
|Disney+ Premium Sur y ESPN
|Panamá
|11:45 am
|Bluu, Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
|República Dominicana
|12:45 pm
|Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
|Puerto Rico
|12:45 pm
|ViX, NAICOM y UniMás
|Venezuela
|12:45 pm
|Disney+ Premium Sur, inter y ESPN
|Bolivia
|12:45 pm
|Disney+ Premium y ESPN
|Chile
|1:45 pm
|Disney+ Premium y ESPN
|Argentina
|1:45 pm
|Disney+ Premium y ESPN
|Paraguay
|1:45 pm
|Disney+ Premium y ESPN
|Uruguay
|1:45 pm
|Disney+ Premium y ESPN
|Brasil
|1:45 pm
|Zapping, Claro TV+, Max, Sky+, Vivo Play y TNT