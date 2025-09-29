Con el objetivo de consolidar su papel como aspirante en la UEFA Champions League tras un comienzo liguero con altibajos, el Inter se estrena en el torneo contra el Slavia Praga este martes 30 de septiembre, a partir de las 21:00 horas en San Siro . Sabiendo que una derrota en casa comprometería seriamente su clasificación, el once de Inzaghi saldrá a la cancha con un esquema agresivo y un tridente ofensivo compuesto por Lautaro, Espósito y Thuram. Desde México, España y Estados Unidos, conoce en qué canales de TV y dónde ver el partido en vivo online por streaming desde cualquier dispositivo móvil.

Dónde ver Inter vs. Slavia Praga EN VIVO por TV y Streaming Online

Si estás en España, podrás ver el partido Inter - Slavia Praga de fase liga de la Champions League se podrá disfrutar en vivo en televisión a través de M+ Liga de Campeones (dial 60 de Movistar Plus + y 115 de Orange TV), M+ Liga de Campeones 4 (dial 180 de Movistar Plus + y 276 de Orange TV) y LaLiga TV Bar.

Si estás en México, la transmisión del juego se verá por la señal de Caliente TV. Además, si te ubicas en Estados Unidos, el juego de la segunda jornada de la UEFA Champions League 2025-2026 podrás mirarlo a través de Paramount+ y Vix. Finalmente, desde Argentina y otros países de Sudamérica, podrás ver a Lautaro Martínez en San Siro desde ESPN y Disney+.

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos - Paramount+ y Vix México Caliente TV Caliente TV España Movistar Liga de Campeones Movistar Liga de Campeones Sudamérica ESPN Movistar+

A qué hora juega Inter - Slavia Praga por UEFA Champions League

El partido por la segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League entre Inter de Milán vs. Slavia Praga será este martes 30 de septiembre de 2025, a partir de las 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT. Desde México, podrás verlo a partir de la 1:00 p.m. (CDMX), 4:00 p.m. en Argentina/Uruguay/Paraguay, 9:00 p.m. en España . A continuación, todos los horarios para seguir el partido desde el San Siro.

PAÍS/CIUDAD HORARIO España, Madrid 21:00 Lisboa, Portugal 20:00 Argentina, Buenos Aires 16:00 Estados Unidos, Los Ángeles 12:00 Estados Unidos, Miami 15:00 México, Ciudad de México 13:00 Perú, Lima 14:00 Bogotá, Colombia 14:00 Ecuador, Quito 14:00 La Paz, Bolivia 15:00 Caracas, Venezuela 15:00 Chile, Santiago 15:00 Uruguay, Montevideo 16:00 Asunción, Paraguay 16:00

A qué hora, cuándo y cómo ver Inter vs. Slavia Praga por Champions League

Partido: Inter vs. Slavia Praga

Horario: 2:00 p.m. CT / 3:00 p.m. ET / 9:00 p.m. (ESP)

Fase: Segunda jornada de la Fase de Liga

Estadio: San Siro

Canales TV: Movistar Plus+ (ESP), Caliente TV (MEX), ESPN (Latinoamérica)