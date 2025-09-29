Con el objetivo de consolidar su papel como aspirante en la UEFA Champions League tras un comienzo liguero con altibajos, el Inter se estrena en el torneo contra el Slavia Praga este martes 30 de septiembre, a partir de las 21:00 horas en San Siro. Sabiendo que una derrota en casa comprometería seriamente su clasificación, el once de Inzaghi saldrá a la cancha con un esquema agresivo y un tridente ofensivo compuesto por Lautaro, Espósito y Thuram. Desde México, España y Estados Unidos, conoce en qué canales de TV y dónde ver el partido en vivo online por streaming desde cualquier dispositivo móvil.
Si estás en España, podrás ver el partido Inter - Slavia Praga de fase liga de la Champions League se podrá disfrutar en vivo en televisión a través de M+ Liga de Campeones (dial 60 de Movistar Plus + y 115 de Orange TV), M+ Liga de Campeones 4 (dial 180 de Movistar Plus + y 276 de Orange TV) y LaLiga TV Bar.
Si estás en México, la transmisión del juego se verá por la señal de Caliente TV. Además, si te ubicas en Estados Unidos, el juego de la segunda jornada de la UEFA Champions League 2025-2026 podrás mirarlo a través de Paramount+ y Vix. Finalmente, desde Argentina y otros países de Sudamérica, podrás ver a Lautaro Martínez en San Siro desde ESPN y Disney+.
|País
|Canal TV
|Streaming Online
|Estados Unidos
|-
|Paramount+ y Vix
|México
|Caliente TV
|Caliente TV
|España
|Movistar Liga de Campeones
|Movistar Liga de Campeones
|Sudamérica
|ESPN
|Movistar+
A qué hora juega Inter - Slavia Praga por UEFA Champions League
El partido por la segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League entre Inter de Milán vs. Slavia Praga será este martes 30 de septiembre de 2025, a partir de las 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT. Desde México, podrás verlo a partir de la 1:00 p.m. (CDMX), 4:00 p.m. en Argentina/Uruguay/Paraguay, 9:00 p.m. en España. A continuación, todos los horarios para seguir el partido desde el San Siro.
|PAÍS/CIUDAD
|HORARIO
|España, Madrid
|21:00
|Lisboa, Portugal
|20:00
|Argentina, Buenos Aires
|16:00
|Estados Unidos, Los Ángeles
|12:00
|Estados Unidos, Miami
|15:00
|México, Ciudad de México
|13:00
|Perú, Lima
|14:00
|Bogotá, Colombia
|14:00
|Ecuador, Quito
|14:00
|La Paz, Bolivia
|15:00
|Caracas, Venezuela
|15:00
|Chile, Santiago
|15:00
|Uruguay, Montevideo
|16:00
|Asunción, Paraguay
|16:00
A qué hora, cuándo y cómo ver Inter vs. Slavia Praga por Champions League
- Partido: Inter vs. Slavia Praga
- Horario: 2:00 p.m. CT / 3:00 p.m. ET / 9:00 p.m. (ESP)
- Fase: Segunda jornada de la Fase de Liga
- Estadio: San Siro
- Canales TV: Movistar Plus+ (ESP), Caliente TV (MEX), ESPN (Latinoamérica)