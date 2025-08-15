Este sábado continúa el desarrollo de la Major League Soccer y tenemos un partidazo. Desde el Estadio Chase, Inter Miami recibirá a Los Angeles Galaxy, encuentro válido por la Jornada 27 de la MLS . Por ahora, Inter Miami ha disputado 23 encuentros (3 pendientes) y suma 42 unidades, ubicándose en la sexta posición de la conferencia este. Por su parte, Los Angeles Galaxy atraviesan su peor etapa y marchan últimos en la conferencia oeste con apenas 16 unidades. Cabe señalar que Lionel Messi aún es duda para este partido, pues viene recuperándose de una lesión .

¿A qué hora juega Lionel Messi en Inter Miami vs. LA Galaxy desde USA?

Aquí te dejo con los principales horarios en todas las ciudades de los Estados Unidos para seguir el juego de Inter Miami vs. LA Galaxy, que iniciará a las 7:30 p.m. Tiempo del Este y contará con la presencia de Lionel Messi en el conjunto local.

Horarios Ciudades en Estados Unidos 7:30 p.m. Virginia Occidental, Vermont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 6:30 p.m. Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 5:30 p.m. Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 4:30 p.m. Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿A qué hora juega Messi en Inter Miami vs. LA Galaxy desde México?

Si te encuentras en México y quieres ver el juego de Inter Miami vs. LA Galaxy con Lionel Messi, míralo a partir de las 5:30 p.m. Centro de México, por la Jornada 27 de la MLS 2025.

Con Messi, ¿a qué hora juega Inter Miami vs. LA Galaxy desde Argentina?

Sigue el partido de Lionel Messi en Inter Miami vs. LA Galaxy desde Argentina, este sábado 16 de agosto a partir de las 20:30 horas Buenos Aires. Esta es la hora de inicio para seguir el encuentro de la MLS.

¿Qué canal transmite a Lionel Messi en Inter Miami vs. LA Galaxy EN VIVO?

Para ver todas las transmisiones de la MLS, incluido el partido de Lionel Messi en Inter Miami vs. LA Galaxy, podrás seguirlo a través de Apple TV vía MLS Seasson Pass. Desde México, USA, Argentina o cualquier parte del mundo, este es el único canal disponible para seguir el partido por la Jornada 27 del campeonato local en Estados Unidos.

Inter Miami vs. LA Galaxy EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: sábado 16 de agosto de 2025

sábado 16 de agosto de 2025 Lugar: Estadio Chase, Florida

Estadio Chase, Florida Hora: 5:30 p.m. CDMX / 7:30 p.m. Tiempo del Este

5:30 p.m. CDMX / 7:30 p.m. Tiempo del Este Canal TV y Streaming: Apple TV vía MLS Season Pass