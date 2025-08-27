A pesar del posible regreso de Lionel Messi y la ventaja de jugar en casa, el Inter Miami no se considera favorito para la semifinal de la Leagues Cup contra Orlando City. La precaución de las Garzas es comprensible, ya que el Orlando ha dominado la serie de la temporada regular 2025, ganando ambos partidos con un marcador global de 7-1, incluyendo una goleada 4-1 en su último encuentro. Este “Derbi de Florida” es el más importante hasta la fecha, ya que el ganador no solo avanzará a la final del 31 de agosto, sino que también obtendrá la clasificación automática a la Concacaf Champions Cup 2026. La expectación es máxima, con ambos equipos luchando por un lugar en el partido por el título y la oportunidad de conseguir un cupo en un torneo internacional. El enfrentamiento se juega hoy, miércoles 27 de agosto desde las 8:30 p.m. ET / 5:30 p.m. PT desde el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida (EE.UU.) . Para saber la hora exacta y en qué canales de TV pasan el partido en vivo online, te comparto la lista para seguirlo a través de un televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil.

Ver partido Inter Miami vs Orlando City por las semifinales de la Leagues Cup 2025 vía MLS Season Pass de Apple TV. | Crédito: mlssoccer.com / CHANDAN KHANNA

¿A qué hora ver y en qué canal TV transmiten el partido Inter Miami vs. Orlando City por semifinales de Leagues Cup?

En México, el duelo Inter Miami vs. Orlando City por semifinales de la Leagues Cup 2025 se juega este miércoles 27 de agosto desde las 6:30 p.m. en Ciudad de México .

Desde Estados Unidos, podrás seguirlo a partir de las 5:30 p.m. PT, 6:30 p.m. MT, 7:30 p.m. CT y 8:30 p.m. ET . Si en caso no deseas contar con todo el paquete de Apple TV y solo te interesa tener MLS Season Pass, déjame decirte que esto sí es posible.

Solo necesitas adquirir el plan mensual por $99 pesos mexicanos o pagar por el plan anual que cuesta $199. Si ya cuentas con Apple TV, el costo se reduce a $79 pesos mexicanos en la opción mensual y $149 por la temporada completa.

En Estados Unidos, el partido Inter Miami-Orlando City será televisado por MLS Season Pass de Apple TV desde las 8:30 pm ET (5:30 pm PT). Apple TV+ está disponible por $9.99 (USD) al mes en Estados Unidos con un periodo de prueba gratis de 7 días para nuevas suscripciones. Por tiempo limitado, los clientes elegibles que compren y activen un nuevo iPhone, iPad, Apple TV o Mac pueden disfrutar de 3 meses gratis de Apple TV+.

Horarios, TV y streaming online para ver Inter Miami vs. Orlando City en vivo

Países Horario Canales TV / Streaming Estados Unidos 8:30 pm ET / 5:30 pm PT MLS Season Pass de Apple TV México 6:30 pm MLS Season Pass de Apple TV Costa Rica 6:30 pm MLS Season Pass de Apple TV El Salvador 6:30 pm MLS Season Pass de Apple TV Honduras 6:30 pm MLS Season Pass de Apple TV Guatemala 6:30 pm MLS Season Pass de Apple TV Chile 7:30 pm MLS Season Pass de Apple TV Perú 8:30 pm MLS Season Pass de Apple TV Colombia 8:30 pm MLS Season Pass de Apple TV Ecuador 8:30 pm MLS Season Pass de Apple TV Argentina 9:30 pm MLS Season Pass de Apple TV Uruguay 9:30 pm MLS Season Pass de Apple TV Paraguay 9:30 pm MLS Season Pass de Apple TV

Inter Miami y Orlando City se enfrentan este miércoles 27 de agosto de 2025 en el Chase Stadium. | Foto: Getty Images

Fecha, hora, TV y online para ver Inter Miami vs. Orlando City

Conoce los datos clave del partido entre Inter Miami vs. Tigres por la semifinal de la Leagues Cup 2025.

Fecha: Miércoles, 27 de agosto de 2025

Horario: 8:30 p.m. ET / 5:30 p.m. PT

Partido: Inter Miami vs. Orlando City

TV/streaming: MLS Season Pass de Apple TV