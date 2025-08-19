A qué hora y qué canal TV ver el partido de cuartos de final entre Inter Miami vs. Tigres UANL en vivo online, el 20 de agosto por el Chase Stadium. (Foto: Composición Canva/Mag)
Lionel Messi, Luis Suárez, Rodrigo de Paul y otros referentes del Inter Miami, juegan contra Tigres UANL por cuartos de final de la Leagues Cup 2025. El enfrentamiento se juega este miércoles 20 de agosto desde las 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT desde el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida (EE.UU.). Para saber la hora exacta y en qué canales de TV pasan el partido en vivo online, te comparto la lista para seguirlo a través de un televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil.

A qué hora ver y en qué canal TV transmite el partido entre Inter Miami vs. Tigres UANL por Leagues Cup

En México, el duelo entre Inter Miami vs. Tigres UANL por cuartos de final de la Leagues Cup 2025 se juega este miércoles 20 de agosto desde las 6:00 p.m. en Ciudad de México.

Desde Estados Unidos, podrás seguirlo a partir de las 5:00 p.m. PT, 6:00 p.m. MT, 7:00 p.m. CT y 8:00 p.m. ET. Si en caso no deseas contar con todo el paquete de Apple TV y solo te interesa tener MLS Season Pass, déjame decirte que esto sí es posible.

Solo necesitas adquirir el plan mensual por $99 pesos mexicanos o pagar por el plan anual que cuesta $199. Si ya cuentas con Apple TV, el costo se reduce a $79 pesos mexicanos en la opción mensual y $149 por la temporada completa.

En Estados Unidos, el partido Inter Miami-Tigres será televisado por MLS Season Pass de Apple TV desde las 7 pm ET (4 pm PT). Apple TV+ está disponible por $9.99 (USD) al mes en Estados Unidos con un periodo de prueba gratis de 7 días para nuevas suscripciones. Por tiempo limitado, los clientes elegibles que compren y activen un nuevo iPhone, iPad, Apple TV o Mac pueden disfrutar de 3 meses gratis de Apple TV+.

Horarios, TV y streaming online para ver Inter Miami vs. Tigres en vivo

PaísesHorarioCanales TV / Streaming
Estados Unidos7 pm ET / 4 pm PTMLS Season Pass de Apple TV
México17:00MLS Season Pass de Apple TV
Costa Rica17:00MLS Season Pass de Apple TV
El Salvador17:00MLS Season Pass de Apple TV
Honduras17:00MLS Season Pass de Apple TV
Guatemala17:00MLS Season Pass de Apple TV
Chile18:00MLS Season Pass de Apple TV
Colombia19:00MLS Season Pass de Apple TV
Argentina20:00MLS Season Pass de Apple TV
Uruguay20:00MLS Season Pass de Apple TV
