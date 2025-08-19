Lionel Messi, Luis Suárez, Rodrigo de Paul y otros referentes del Inter Miami, juegan contra Tigres UANL por cuartos de final de la Leagues Cup 2025. El enfrentamiento se juega este miércoles 20 de agosto desde las 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT desde el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida (EE.UU.) . Para saber la hora exacta y en qué canales de TV pasan el partido en vivo online, te comparto la lista para seguirlo a través de un televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil.

A qué hora ver y en qué canal TV transmite el partido entre Inter Miami vs. Tigres UANL por Leagues Cup

En México, el duelo entre Inter Miami vs. Tigres UANL por cuartos de final de la Leagues Cup 2025 se juega este miércoles 20 de agosto desde las 6:00 p.m. en Ciudad de México .

Desde Estados Unidos, podrás seguirlo a partir de las 5:00 p.m. PT, 6:00 p.m. MT, 7:00 p.m. CT y 8:00 p.m. ET . Si en caso no deseas contar con todo el paquete de Apple TV y solo te interesa tener MLS Season Pass, déjame decirte que esto sí es posible.

Solo necesitas adquirir el plan mensual por $99 pesos mexicanos o pagar por el plan anual que cuesta $199. Si ya cuentas con Apple TV, el costo se reduce a $79 pesos mexicanos en la opción mensual y $149 por la temporada completa.

En Estados Unidos, el partido Inter Miami-Tigres será televisado por MLS Season Pass de Apple TV desde las 7 pm ET (4 pm PT). Apple TV+ está disponible por $9.99 (USD) al mes en Estados Unidos con un periodo de prueba gratis de 7 días para nuevas suscripciones. Por tiempo limitado, los clientes elegibles que compren y activen un nuevo iPhone, iPad, Apple TV o Mac pueden disfrutar de 3 meses gratis de Apple TV+.

Horarios, TV y streaming online para ver Inter Miami vs. Tigres en vivo

Países Horario Canales TV / Streaming Estados Unidos 7 pm ET / 4 pm PT MLS Season Pass de Apple TV México 17:00 MLS Season Pass de Apple TV Costa Rica 17:00 MLS Season Pass de Apple TV El Salvador 17:00 MLS Season Pass de Apple TV Honduras 17:00 MLS Season Pass de Apple TV Guatemala 17:00 MLS Season Pass de Apple TV Chile 18:00 MLS Season Pass de Apple TV Colombia 19:00 MLS Season Pass de Apple TV Argentina 20:00 MLS Season Pass de Apple TV Uruguay 20:00 MLS Season Pass de Apple TV