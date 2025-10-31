El Inter Miami de Lionel Messi se enfrenta al Nashville SC este sábado 1 de noviembre, buscando sellar su pase a las Semifinales de la Conferencia del Este en los Audi MLS Cup Playoffs 2025. Tras una contundente victoria 3-1 en el Juego 1, el equipo de Florida, que es el No. 3 de la conferencia, se encuentra a tan solo una victoria de avanzar a la siguiente ronda. De ganar en esta visita al No. 6, ‘Las Garzas’ se enfrentarían al vencedor de la llave entre el FC Cincinnati y el Columbus Crew en una fecha programada entre el 22 y 23 de noviembre.

El Juego 1 disputado en el Chase Stadium fue una muestra del poder ofensivo del equipo, donde el capitán Lionel Messi brilló con un doblete, siendo nombrado el Icon of the Match. El atacante argentino, junto con el gol de Tadeo Allende, fue fundamental para conseguir el 3-1 que les otorga la ventaja actual en esta serie al mejor de tres partidos. La contundencia mostrada en casa incrementa las expectativas para este segundo enfrentamiento en Nashville.

En el caso de que el Nashville SC consiga forzar un empate en la serie, el Juego 3 decisivo se llevaría a cabo de vuelta en el Chase Stadium de Miami, con fecha prevista para el 8 de noviembre. Una característica clave de estos Playoffs de la MLS es que no habrá tiempo extra si el partido termina empatado después de los 90 minutos reglamentarios. El ganador se determinará de inmediato mediante una emocionante tanda de tiros penales.

Inter Miami vs. Nashville por MLS. (Foto: Getty Images)

¿Dónde ver Nashville SC vs. Inter Miami EN VIVO GRATIS por la MLS?

Desde México, Estados Unidos, Argentina y el resto de países de Latinoamérica, podrás seguir el partido Nashville SC vs. Inter Miami en vivo este sábado 1 de noviembre de 2025 , por el Juego 2 de la Primera Ronda de los Audi 2025 MLS Cup Playoffs vía MLS Season Pass disponible en Apple TV. La plataforma oficial que transmite todos los partidos de la liga estadounidense en más de 100 países. No habrá transmisión por canales de televisión abierta o por cable.

Transmisión online: Apple TV (MLS Season Pass)

Apple TV (MLS Season Pass) Disponible en: Estados Unidos, México, Argentina y resto de Latinoamérica

Estados Unidos, México, Argentina y resto de Latinoamérica Requiere suscripción: Sí

Cuándo y dónde ver Nashville SC vs. Inter Miami por los Playoffs de la MLS

Datos claves para ver el Juego 2 de la Primera Ronda de los Playoffs de la MLS entre Nashville SC e Inter Miami.

Partido: Nashville SC vs. Inter Miami

Nashville SC vs. Inter Miami Fecha: Sábado, 01 de noviembre de 2025

Sábado, 01 de noviembre de 2025 Hora: 7:30 pm ET, 6:30 pm CT, 5:30 pm MT, 4:30 pm PT

7:30 pm ET, 6:30 pm CT, 5:30 pm MT, 4:30 pm PT Estadio: GEODIS Park, Nashville, Tennessee

GEODIS Park, Nashville, Tennessee Instancia: Juego 2 de la Primera Ronda de los Audi 2025 MLS Cup Playoffs