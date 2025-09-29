La UEFA Champions League 2025/26 continúa con su segunda jornada de la fase de grupos, y uno de los partidos más atractivos será el cruce entre Galatasaray vs. Liverpool EN VIVO desde Estambul. El duelo en el RAMS Park promete intensidad, ya que ambos equipos llegan con realidades distintas tras sus estrenos en el torneo.

El conjunto turco buscará recuperarse del duro 1-5 sufrido ante Eintracht Frankfurt en la primera fecha. Mientras tanto, los de Arne Slot llegan con confianza después de vencer 3-2 al Atlético de Madrid en un emocionante cierre. Con jugadores como Mauro Icardi en el Galatasaray y Mohamed Salah en el Liverpool, la expectativa es alta para un choque lleno de goles.

Además, el encuentro servirá como una prueba clave para medir el rendimiento de ambos equipos en este nuevo formato de la Champions. El Liverpool quiere reafirmar su favoritismo y dejar atrás la derrota en Premier League ante el Crystal Palace, mientras que el Galatasaray apuesta a hacerse fuerte en casa con el apoyo de su afición.

Partido Liverpool vs. Galatasaray por Champions League 2025: conoce a qué hora se juega hoy 30 de septiembre y dónde ver la transmisión en vivo en México, España y Estados Unidos. (Composición: Mag)

¿A qué hora se juega Liverpool vs. Galatasaray hoy 30 de septiembre?

El partido entre Liverpool y Galatasaray por la jornada 2 de la Champions League 2025/26 se disputará este martes 30 de septiembre en el RAMS Park de Estambul.

País Hora local México 13:00 hs Estados Unidos (ET) 15:00 hs España 21:00 hs

¿Qué canal transmite Liverpool vs. Galatasaray EN VIVO?

El enfrentamiento entre Galatasaray vs. Liverpool se podrá ver en diferentes canales de televisión y plataformas de streaming según el país:

México : TNT Go, Amazon Prime Video, Tabii

: TNT Go, Amazon Prime Video, Tabii Estados Unidos : Paramount+, DAZN USA, Amazon Prime Video

: Paramount+, DAZN USA, Amazon Prime Video España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 5, Tabii