La UEFA Champions League 2025/26 continúa con su segunda jornada de la fase de grupos, y uno de los partidos más atractivos será el cruce entre Galatasaray vs. Liverpool EN VIVO desde Estambul. El duelo en el RAMS Park promete intensidad, ya que ambos equipos llegan con realidades distintas tras sus estrenos en el torneo.
El conjunto turco buscará recuperarse del duro 1-5 sufrido ante Eintracht Frankfurt en la primera fecha. Mientras tanto, los de Arne Slot llegan con confianza después de vencer 3-2 al Atlético de Madrid en un emocionante cierre. Con jugadores como Mauro Icardi en el Galatasaray y Mohamed Salah en el Liverpool, la expectativa es alta para un choque lleno de goles.
Además, el encuentro servirá como una prueba clave para medir el rendimiento de ambos equipos en este nuevo formato de la Champions. El Liverpool quiere reafirmar su favoritismo y dejar atrás la derrota en Premier League ante el Crystal Palace, mientras que el Galatasaray apuesta a hacerse fuerte en casa con el apoyo de su afición.
¿A qué hora se juega Liverpool vs. Galatasaray hoy 30 de septiembre?
El partido entre Liverpool y Galatasaray por la jornada 2 de la Champions League 2025/26 se disputará este martes 30 de septiembre en el RAMS Park de Estambul.
|País
|Hora local
|México
|13:00 hs
|Estados Unidos (ET)
|15:00 hs
|España
|21:00 hs
¿Qué canal transmite Liverpool vs. Galatasaray EN VIVO?
El enfrentamiento entre Galatasaray vs. Liverpool se podrá ver en diferentes canales de televisión y plataformas de streaming según el país:
- México: TNT Go, Amazon Prime Video, Tabii
- Estados Unidos: Paramount+, DAZN USA, Amazon Prime Video
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 5, Tabii