El poderoso Bayern Múnich continúa su paso imparable en la Champions League 2025, y este miércoles 22 de octubre recibe al Club Brujas en el Allianz Arena, con el colombiano Luis Díaz como una de las figuras a seguir. El conjunto bávaro lidera su grupo con puntaje perfecto y un ataque demoledor que suma ocho goles en solo dos partidos.

El técnico Vincent Kompany busca mantener el invicto europeo y extender la impresionante racha de 11 triunfos consecutivos que acumula el Bayern en todas las competencias. En tanto, Club Brujas llega con tres puntos tras vencer al Mónaco, buscando dar la sorpresa ante el líder del torneo continental.

¿A qué hora juega Bayern Múnich vs. Club Brujas hoy por Champions League 2025?

El partido entre Bayern Múnich y Club Brujas se juega este miércoles 22 de octubre de 2025 en el Allianz Arena. A continuación, te mostramos los horarios según país:

País / Zona horaria Hora Argentina, Uruguay, Chile 16:00 Colombia, Perú, Ecuador 14:00 México (CDMX - Tiempo del Centro) 13:00 México (Pacífico - Mazatlán) 12:00 México (Noroeste - Sonora) 11:00 México (Sureste - Quintana Roo) 14:00 EE.UU. (EST - Hora del Este) 15:00 EE.UU. (CST - Hora Central) 14:00 EE.UU. (MST - Hora Montañosa) 13:00 EE.UU. (PST - Hora del Pacífico) 12:00

¿Qué canal transmite Bayern Múnich vs. Club Brujas EN VIVO?

El duelo de Champions League 2025/26 entre Bayern Múnich y Club Brujas se podrá ver EN VIVO a través de los siguientes canales y plataformas:

Región Canal / Plataforma Sudamérica ESPN y Plan Premium Disney+ México ESPN y Disney+ Premium Estados Unidos (en español) DAZN, ViX, TUDN y UniMás

En Sudamérica, la transmisión oficial estará disponible en el Plan Premium Disney+, mientras que en Estados Unidos, los fanáticos podrán seguirlo en DAZN con comentarios en español y opciones adicionales en ViX, TUDN y UniMás.