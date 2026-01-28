Con el colombiano Luis Díaz, el Bayern Múnich enfrenta este miércoles 28 de enero al PSV en el cierre de la fase de liga de la UEFA Champions League. El encuentro formará parte de una cartelera simultánea de 18 partidos programados a las 21:00 horas , prometiendo una jornada vibrante donde el movimiento constante en la tabla mantendrá en vilo a los aficionados. Desde el Philips Stadion de Eindhoven, el equipo alemán buscará su séptimo triunfo en el torneo. Para ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO, te comparto la lista de horarios, canales de TV y dónde ver el vía streaming online, según el país en el que estés.

El Bayern Múnich visitará al PSV con la tranquilidad de quien ya cumplió el objetivo principal: la clasificación a los octavos de final está asegurada. Con el boleto en el bolsillo, el conjunto bávaro afronta este último compromiso sin urgencias, aunque sin bajar la guardia. Entre las novedades destaca la presencia de Luis Díaz en la nómina que viaja para el duelo, con serias opciones de aparecer desde el arranque y sumar minutos clave en un escenario europeo exigente.

El gigante alemán firmó una campaña prácticamente impecable en esta primera etapa del torneo, con seis victorias y una sola derrota, justamente ante un Arsenal que marcó el ritmo de la competencia al ganar todos sus partidos y quedarse con el primer lugar. Ahora, el desafío será ante un PSV necesitado, que llega haciendo cuentas y obligado a ganar para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda. Mientras Bayern juega con la calma del clasificado, el conjunto neerlandés saldrá con la presión y la urgencia de una final anticipada, prometiendo un duelo intenso y cargado de tensión competitiva.

Luis Díaz se prepara para cerrar la Champions League ante el PSV de Países Bajos (Foto: AP)

