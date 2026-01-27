Uno de los partidos más esperados de la fecha será el Bayern Múnich vs, PSV, por la Jornada 8 de la UEFA Champions League. Este miércoles 28 de enero, el Philips Stadion será el escenario para el duelo en el que el colombiano buscará ampliar su cuota goleadora en el cuadro bávaro. Aquí te cuento a qué hora inicia y por qué canales de TV ver este enfrentamiento, que contará con Luis Díaz en la alineación titular del Stern des Südens.

Luis Díaz será titular en la alineación del Bayern Múnich ante PSV por la Jornada 8 de la fase liguera de la UEFA Champions League 2026. (Foto: Getty Images)

¿A qué hora juega Bayern Múnich vs, PSV por Champions League 2026?

La transmisión del partido del Bayern Múnich vs, PSV iniciará a partir de las 3:00 p.m. hora Colombia y Perú, 5:00 p.m. Argentina y Chile o desde las 8:00 p.m. hora peninsular en España. Aquí te dejo con el resto de horarios en diferentes partes de Latinoamérica para seguir este enfrentamiento.

País Horario Argentina 5:00 p.m. Chile 5:00 p.m. Colombia 3:00 p.m. Ecuador 3:00 p.m. México 2:00 p.m. Centroamérica 2:00 p.m. España 8:00 p.m. Paraguay 5:00 p.m. Perú 3:00 p.m. Uruguay 5:00 p.m. Venezuela 4:00 p.m.

Bayern Múnich vs Wolfsbrugo por Bundesliga. (Foto: Getty Images)

¿Qué canal transmite a Luis Díaz en Bayern Múnich vs, PSV EN VIVO por Champions League 2026?

Luis Díaz será titular en el Bayern Múnich ante el PSV, que se disputará este miércoles 28 de enero desde el Philips Stadion. En Colombia, el encuentro será transmitido por la señal de ESPN, siendo el duelo más esperado de la presente temporada de la UEFA Champions League, especialmente por la actuación del crack de la selección cafetera.

ESPN y Disney Plus serán las señales en Latinoamérica de este partido, mientras que en México será a través de FOX One, en Estados Unidos a través de Paramount+, ViX y CBS Sports Golazo y en España vía Movistar Liga de Campeones 14.

Bayern Múnich vs, PSV: posibles alineaciones con Luis Díaz

PSV: Matěj Kovář; Ryan Flamingo, Jerdy Schouten, Yarek Gasiorowski, Noah Fernandez; Joey Veerman, Mauro Júnior; Ivan Perišić, Ismael Saibari, Couhaib Driouech; Paul Wanner.

Matěj Kovář; Ryan Flamingo, Jerdy Schouten, Yarek Gasiorowski, Noah Fernandez; Joey Veerman, Mauro Júnior; Ivan Perišić, Ismael Saibari, Couhaib Driouech; Paul Wanner. Bayern Múnich: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Hiroki Itō, Jonathan Tah, Alphonso Davies; Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka; Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz; Harry Kane.