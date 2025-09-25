El Bayern Múnich recibe al Werder Bremen este viernes 26 de septiembre en el Allianz Arena, en duelo válido por la quinta jornada de la Bundesliga 2025. El encuentro tendrá como gran atractivo la presencia de Luis Díaz, quien se ha convertido en pieza clave en el ataque bávaro junto a Harry Kane, actual máximo goleador del torneo.

El conjunto de Vincent Kompany llega como líder absoluto de la liga, con puntaje perfecto, 18 goles a favor y solo 3 en contra. Enfrente tendrá a un Werder Bremen que no logra despegar y que suma apenas una victoria en las primeras cuatro fechas. El choque promete ser clave para que el Bayern amplíe su ventaja en la tabla antes de la segunda fecha de la UEFA Champions League 2025.

Harry Kane y Luis Díaz lideran el ataque del Bayern Múnich en el duelo contra Werder Bremen en el Allianz Arena. (Foto: AFP)

¿Dónde ver Bayern Múnich vs. Werder Bremen EN VIVO en Estados Unidos?

En USA, el partido de Bundesliga 2025 se jugará este viernes 26 de septiembre a las 14:30 (ET) y podrá seguirse en vivo a través de ESPN y en streaming por fuboTV.

¿A qué hora y por qué canal ver Bayern Múnich vs. Werder Bremen en Colombia y Sudamérica?

En Colombia, Perú y Ecuador, el encuentro comienza a las 13:30; mientras que en Argentina, Uruguay y Chile será a las 15:30. La transmisión oficial estará disponible en Disney+ para toda Sudamérica.

¿Cómo seguir el partido Bayern Múnich vs. Werder Bremen desde México?

En México, el compromiso se disputará este viernes 26 de septiembre a las 12:30 (hora CDMX) y se podrá ver en vivo por Sky Sports y Sky+.

¿Qué canal transmite Bayern Múnich vs. Werder Bremen en España?

En España, el encuentro se jugará a las 20:30 (hora local) y se transmitirá en directo por DAZN y Amazon Prime Video.