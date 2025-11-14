Este sábado 15 de noviembre, un partido amistoso se llevará a cabo desde Fort Lauderdale en Florida. Colombia chocará ante Nueva Zelanda en un juego de preparación de cara a lo que será la participación de los cafeteros en la próxima Copa del Mundo 2026. Luis Díaz dirá presente en Colombia, atravesando un gran momento en el Bayern Múnich. Conoce a qué hora juega y qué canal transmite el partido de Colombia vs. Nueva Zelanda , que se disputará este fin de semana.

¿A qué hora juega Luis Díaz en el Colombia vs. Nueva Zelanda?

La transmisión del partido de Colombia vs. Nueva Zelanda, que contará con Luis Díaz como titular, iniciará a partir de las 19:30 horas de Bogotá y Florida, en lo que será el primer amistoso de preparación del equipo de Néstor Lorenzo de cara a la Copa del Mundo 2026.

¿Qué canal transmite a Luis Díaz en Colombia vs. Nueva Zelanda EN VIVO?

La señal que transmitirá a Luis Díaz en el partido de Colombia vs. Nueva Zelanda EN VIVO será GOL Caracol y Canal RCN, las opciones disponibles en señal abierta para seguir el minuto a minuto de este enfrentamiento. Elige tu mejor opción y disfruta de este nuevo amistoso.

Así llegan Colombia y Nueva Zelanda al amistoso

Empieza el camino de los cafeteros para el Mundial 2026, con amistosos de preparación. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo cuenta con todo su ataque listo, especialmente con Luis Díaz, que atraviesa uno de sus mejores momentos a nivel individual, siendo de las máximas figuras en el Bayern Múnich y con un increíble aporte goleador en lo que va del 2025. Además, James Rodríguez, Jhon Córdoba y Jhon Arias completan el tridente en ataque para este enfrentamiento.

Cabe señalar que Nueva Zelanda no contará con 6 de sus jugadores titulares, todos por molestias físicas. Los desafectados para este partido con Chris Wood, Tim Payne, Liberato Cacace, Callum McCowatt, Alex Paulsen y Ryan Thomas. Estas bajas son sensibles para el DT Darren Bazeley, que deberá colocar a sus mejores hombres para el duelo en Florida.