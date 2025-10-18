El Bayern Múnich de Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise encara su primer examen de jerarquía en esta campaña con el siempre electrizante Der Klassiker ante el Borussia Dortmund de Serhou Guirassy y Karim Adeyemi. El duelo corresponde a la jornada 7 de la Bundesliga y se disputará este sábado 18 de octubre en el Allianz Arena de Múnich, corazón futbolístico de Baviera.

¿Quieres conocer el horario exacto y el canal de transmisión según tu país? Aquí te ofrecemos todos los detalles para seguir el encuentro desde tu Smart TV, ordenador, tablet o móvil.

Tras la pausa internacional, los dos gigantes del fútbol alemán —referentes absolutos durante las últimas tres décadas— regresan al césped con la mira puesta en el liderato. El Bayern encabeza la tabla con 18 puntos, mientras que el Dortmund sigue de cerca con 14 unidades, en lo que promete ser un choque con implicancias directas en la pelea por la Meisterschale.

El equipo de Vincent Kompany llega en plena forma: seis victorias consecutivas y una identidad de juego cada vez más sólida. El reciente 3-0 ante el Eintracht Frankfurt confirmó la potencia ofensiva de los bávaros, liderados por un Harry Kane imparable —actual Torschützenkönig con 11 goles— acompañado por Luis Díaz (5), Michael Olise (3) y Serge Gnabry (3).

El Borussia Dortmund, bajo la dirección de Niko Kovač, parece haber hallado nuevamente equilibrio tras la salida del histórico Marco Reus. Los aurinegros marchan invictos con cuatro triunfos y dos empates; su último resultado fue un 1-1 frente al RB Leipzig. El franco-guineano Serhou Guirassy se erige como la figura ofensiva del BVB 09 con 4 tantos en la temporada.

En la capital bávara, todo está preparado para un nuevo capítulo del clásico alemán: intensidad táctica, presión alta y duelos individuales al máximo nivel.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund por el clásico alemán de la Bundesliga?

El duelo entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund se transmite por el canal ESPN 2 y el servicio streaming Disney Plus Premium en los países de Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela.

En México, se televisa en SKY Sports y SKY Plus, mientras que en los Estados Unidos se verá a través de ESPN Plus y ESPN App.

En España, la cobertura del Bayern-BVB se verá en vivo, en directo y online por las pantallas de DAZN.

Países Horarios Canales TV / Streaming México 10:30 SKY Sports y SKY Plus Costa Rica 10:30 SKY Sports El Salvador 10:30 SKY Sports Nicaragua 10:30 SKY Sports Guatemala 10:30 SKY Sports Honduras 10:30 SKY Sports Colombia 11:30 ESPN y Disney+ Premium Ecuador 11:30 por confirmar Panamá 11:30 Rush Sports y SKY Sports Perú 11:30 ESPN y Disney+ Premium Venezuela 12:30 ESPN y Disney+ Premium Bolivia 12:30 ESPN y Disney+ Premium Estados Unidos 12:30 pm ET / 9:30 am PT ESPN Select (ESPN+) y ESPN App Chile 13:30 ESPN y Disney+ Premium Argentina 13:30 ESPN y Disney+ Premium Uruguay 13:30 ESPN y Disney+ Premium Paraguay 13:30 ESPN y Disney+ Premium España 18:30 DAZN