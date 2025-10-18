MÚNICH, BAVIERA (ALEMANIA), 18/10/2025.- Lista de horarios y canales de televisión en diferentes países del mundo para ver el partido entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund este sábado 18 de octubre por la fecha 7 de la Bundesliga 2025-26 desde el Allianz Arena de Múnich. Fotos de KARL-JOSEF HILDENBRAND (i) y INA FASSBENDER (d) para AFP
MÚNICH, BAVIERA (ALEMANIA), 18/10/2025.- Lista de horarios y canales de televisión en diferentes países del mundo para ver el partido entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund este sábado 18 de octubre por la fecha 7 de la Bundesliga 2025-26 desde el Allianz Arena de Múnich. Fotos de KARL-JOSEF HILDENBRAND (i) y INA FASSBENDER (d) para AFP
El Bayern Múnich de Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise encara su primer examen de jerarquía en esta campaña con el siempre electrizante Der Klassiker ante el Borussia Dortmund de Serhou Guirassy y Karim Adeyemi. El duelo corresponde a la jornada 7 de la Bundesliga y se disputará este sábado 18 de octubre en el Allianz Arena de Múnich, corazón futbolístico de Baviera.

¿Quieres conocer el horario exacto y el canal de transmisión según tu país? Aquí te ofrecemos todos los detalles para seguir el encuentro desde tu Smart TV, ordenador, tablet o móvil.

Tras la pausa internacional, los dos gigantes del fútbol alemán —referentes absolutos durante las últimas tres décadas— regresan al césped con la mira puesta en el liderato. El Bayern encabeza la tabla con 18 puntos, mientras que el Dortmund sigue de cerca con 14 unidades, en lo que promete ser un choque con implicancias directas en la pelea por la Meisterschale.

El equipo de Vincent Kompany llega en plena forma: seis victorias consecutivas y una identidad de juego cada vez más sólida. El reciente 3-0 ante el Eintracht Frankfurt confirmó la potencia ofensiva de los bávaros, liderados por un Harry Kane imparable —actual Torschützenkönig con 11 goles— acompañado por Luis Díaz (5), Michael Olise (3) y Serge Gnabry (3).

El Borussia Dortmund, bajo la dirección de Niko Kovač, parece haber hallado nuevamente equilibrio tras la salida del histórico Marco Reus. Los aurinegros marchan invictos con cuatro triunfos y dos empates; su último resultado fue un 1-1 frente al RB Leipzig. El franco-guineano Serhou Guirassy se erige como la figura ofensiva del BVB 09 con 4 tantos en la temporada.

En la capital bávara, todo está preparado para un nuevo capítulo del clásico alemán: intensidad táctica, presión alta y duelos individuales al máximo nivel.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund por el clásico alemán de la Bundesliga?

El duelo entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund se transmite por el canal ESPN 2 y el servicio streaming Disney Plus Premium en los países de Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela.

En México, se televisa en SKY Sports y SKY Plus, mientras que en los Estados Unidos se verá a través de ESPN Plus y ESPN App.

En España, la cobertura del Bayern-BVB se verá en vivo, en directo y online por las pantallas de DAZN.

PaísesHorariosCanales TV / Streaming
México10:30SKY Sports y SKY Plus
Costa Rica10:30SKY Sports
El Salvador10:30SKY Sports
Nicaragua10:30SKY Sports
Guatemala10:30SKY Sports
Honduras10:30SKY Sports
Colombia11:30ESPN y Disney+ Premium
Ecuador11:30por confirmar
Panamá11:30Rush Sports y SKY Sports
Perú11:30ESPN y Disney+ Premium
Venezuela12:30ESPN y Disney+ Premium
Bolivia12:30ESPN y Disney+ Premium
Estados Unidos12:30 pm ET / 9:30 am PTESPN Select (ESPN+) y ESPN App
Chile13:30ESPN y Disney+ Premium
Argentina13:30ESPN y Disney+ Premium
Uruguay13:30ESPN y Disney+ Premium
Paraguay13:30ESPN y Disney+ Premium
España18:30DAZN
Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

