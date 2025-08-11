El último examen del Bayern Múnich de Luis Díaz, Harry Kane y Joshua Kimmich previo a la Supercopa de Alemania frente al Stuttgart se dará este martes 12 de agosto ante el Grasshopper desde el Estadio Letzigrund de la ciudad Zúrich (Suiza). ¿Quieres saber la hora exacta y el canal de TV para verlo? Aquí te contamos todo la que necesitas saber para seguir el cotejo en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil, según el país donde te encuentres.

Tras vencer al Lyon (2-1) y Tottenham (4-0), el conjunto bávaro dirigido por Vincent Kompany espera llegar en su máximo nivel antes de disputar el primer título de la nueva temporada.

En tanto, el exjugador del Liverpool ha demostrado un compromiso notable bajo las órdenes del belga en su poco de tiempo en Múnich donde ha sabido asociarse al juego de pases que proponen Michael Olise y Harry Kane en la zona ofensiva.

Para el duelo contra Grasshopper, Kompany apostaría por el siguiente once en el Bayern Múnich: Urbig; Boey, Upamecano, Tah, Guerreiro; Laimer, Kimmich, Olise, Bischof, Luis Díaz; y Kane.

Cabe mencionar que el extremo francés Kinsley Coman no formará parte del amistoso del Gigante de Baviera porque está negociando su traspaso al Al-Nassr de Arabia Saudita para ser compañero de Cristiano Ronaldo en el ataque.

Horario y dónde ver a Luis Díaz en el Bayern vs. Grasshopper desde USA, México y Colombia

El juego entre Bayern Múnich y Grasshopper se llevará a cabo este martes 12 de agosto, a partir de las 12:00 pm ET (9:00 am PT), desde el Estadio Letzigrund de Zúrich, Suiza. La transmisión del partido en los Estados Unidos, México, España y el resto de países del mundo estará a cargo de FC Bayern TV Plus. Para adquirir este servicio exclusivo para los hinchas del cuadro germano tendrá que suscribirte a una cuenta Premium.

Por otro lado, en Colombia, el juego del Bayern de Luis Díaz se podrá seguir por las pantallas de Win Sport y Win Play.

Países Horario Canales TV / Streaming Estados Unidos 12:00 pm ET / 9:00 am PT FC Bayern Plus TV México 10:00 FC Bayern Plus TV Colombia 11:00 Win Sports, Win Play y FC Bayern Plus TV Guatemala 10:00 FC Bayern Plus TV Costa Rica 10:00 FC Bayern Plus TV Perú 11:00 FC Bayern Plus TV Ecuador 11:00 FC Bayern Plus TV Chile 12:00 FC Bayern Plus TV Argentina 13:00 FC Bayern Plus TV Brasil 13:00 FC Bayern Plus TV, DAZN España 18:00 FC Bayern Plus TV Francia 18:00 FC Bayern Plus TV, OLTV Portugal 18:00 FC Bayern Plus TV, Sport TV Multiscreen, Sport TV1