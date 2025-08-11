BAVIERA, MÚNICH (ALEMANIA), 12/08/2025.- Lista de horarios y canales de TV para mirar el partido entre Bayern Múnich y Grasshopper este martes 12 de agosto por un amistoso internacional en Zúrich, Suiza. Foto de LUKAS BARTH-TUTTAS para AFP
El último examen del Bayern Múnich de Luis Díaz, Harry Kane y Joshua Kimmich previo a la Supercopa de Alemania frente al Stuttgart se dará este martes 12 de agosto ante el Grasshopper desde el Estadio Letzigrund de la ciudad Zúrich (Suiza). ¿Quieres saber la hora exacta y el canal de TV para verlo? Aquí te contamos todo la que necesitas saber para seguir el cotejo en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil, según el país donde te encuentres.

Tras vencer al Lyon (2-1) y Tottenham (4-0), el conjunto bávaro dirigido por Vincent Kompany espera llegar en su máximo nivel antes de disputar el primer título de la nueva temporada.

En tanto, el exjugador del Liverpool ha demostrado un compromiso notable bajo las órdenes del belga en su poco de tiempo en Múnich donde ha sabido asociarse al juego de pases que proponen Michael Olise y Harry Kane en la zona ofensiva.

Para el duelo contra Grasshopper, Kompany apostaría por el siguiente once en el Bayern Múnich: Urbig; Boey, Upamecano, Tah, Guerreiro; Laimer, Kimmich, Olise, Bischof, Luis Díaz; y Kane.

Cabe mencionar que el extremo francés Kinsley Coman no formará parte del amistoso del Gigante de Baviera porque está negociando su traspaso al Al-Nassr de Arabia Saudita para ser compañero de Cristiano Ronaldo en el ataque.

Horario y dónde ver a Luis Díaz en el Bayern vs. Grasshopper desde USA, México y Colombia

El juego entre Bayern Múnich y Grasshopper se llevará a cabo este martes 12 de agosto, a partir de las 12:00 pm ET (9:00 am PT), desde el Estadio Letzigrund de Zúrich, Suiza. La transmisión del partido en los Estados Unidos, México, España y el resto de países del mundo estará a cargo de . Para adquirir este servicio exclusivo para los hinchas del cuadro germano tendrá que suscribirte a una cuenta Premium.

Por otro lado, en Colombia, el juego del Bayern de Luis Díaz se podrá seguir por las pantallas de Win Sport y Win Play.

PaísesHorarioCanales TV / Streaming
Estados Unidos12:00 pm ET / 9:00 am PTFC Bayern Plus TV
México10:00FC Bayern Plus TV
Colombia11:00Win Sports, Win Play y FC Bayern Plus TV
Guatemala10:00FC Bayern Plus TV
Costa Rica10:00FC Bayern Plus TV
Perú11:00FC Bayern Plus TV
Ecuador11:00FC Bayern Plus TV
Chile12:00FC Bayern Plus TV
Argentina13:00FC Bayern Plus TV
Brasil13:00FC Bayern Plus TV, DAZN
España18:00FC Bayern Plus TV
Francia18:00FC Bayern Plus TV, OLTV
Portugal18:00FC Bayern Plus TV, Sport TV Multiscreen, Sport TV1
Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología dirigidas el público latino en USA, México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

