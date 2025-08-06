Luis Díaz se alista para disputar su segundo partido oficial con la camiseta del Bayern Múnich ante un viejo conocido, el Tottenham de la Premier League. El cotejo se realizará este jueves 7 de agosto en el Allianz Arena de Baviera, Múnich (Alemania). El extremo colombiano se pone a punto con sus nuevos compañeros bávaros con miras a la final de la Supercopa de Alemania frente al Stuttgart. ¿Quieres saber la hora exacta y el canal de TV para verlo? Aquí te contamos todo la información que necesitas para seguir el cotejo en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil, según el país donde te encuentres.

Tras vencer al Lyon en el debut, Lucho ha demostrado una rápida adaptación en tiempo récord luego de salir de las filas del Liverpool y, ante el Spurs, se perfila para ser nuevamente titular en el equipo de Vincent Kompany.

Por otro lado, Harry Kane tendrá un reencuentro especial con el Tottenham, club donde es considerado como uno de los máximos ídolos y, actualmente, máximo goleador histórico con 280 goles en 435 partidos oficiales.

Sin más preámbulos, la formación titular de Kompany en el Bayern Múnich sería con Neuer; Boey, Upamecano, Min-Jae, Guerreiro; Bischof, Goretzka, Olise, Wanner, Díaz; Kane.

En tanto, el Tottenham, que es dirigido por el danés Thomas Frank, saldrá con Kinsky; Porro, Romero, Danso, Davies; Betancur, Gray, Johnson, Sarr, Richarlison; Tel.

Horario y dónde ver a Luis Díaz en el Bayern vs. Tottenham desde USA, México y Colombia

El juego entre Bayern Múnich y Tottenham se llevará a cabo este jueves 7 de agosto, a partir de las 12:30 pm ET (9:30 am PT), desde el Allianz Arena de Múnich, Alemania. La transmisión del partido en los Estados Unidos, México, Colombia y el resto de países del mundo estará a cargo de FC Bayern TV Plus. Para adquirir este servicio exclusivo para los hinchas del cuadro germano tendrá que suscribirte a una cuenta Premium.

Países Horario Canales TV / Streaming Estados Unidos 12:30 pm ET / 9:30 am PT FC Bayern Plus TV México 10:30 FC Bayern Plus TV Colombia 11:30 FC Bayern Plus TV Guatemala 10:30 FC Bayern Plus TV Costa Rica 10:30 FC Bayern Plus TV Perú 11:30 FC Bayern Plus TV Ecuador 11:30 FC Bayern Plus TV Chile 12:30 FC Bayern Plus TV Argentina 13:30 FC Bayern Plus TV Brasil 13:30 FC Bayern Plus TV, DAZN España 18:30 FC Bayern Plus TV Francia 18:30 FC Bayern Plus TV, OLTV Portugal 18:30 FC Bayern Plus TV, Sport TV Multiscreen, Sport TV1

Hasta el final de haberse escrito este artículo, ESPN, Disney Plus, TUDN, TNT Sports, Win Sports, FOX Sports, DAZN, DIRECTV, entre otros canales especializados en coberturas deportivas, no han confirmado la transmisión del juego Bayern-Tottenham en su programación. Si en caso algunos de las cadenas hace el anuncio oficial, aquí te daremos la información actualizada. Gracias por confiar en nosotros.