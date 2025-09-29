El Bayern Múnich de Luis Díaz se mide ante Pafos de Chipre este martes 30 de septiembre, a partir de las 3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. (Bogotá) en el Limassol Arena , como parte de la segunda fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-2026. Si te encuentras en México, Colombia o Estados Unidos, te comparto los horarios de inicio, en qué canales de TV ver y dónde seguir streaming online el partido en vivo online desde cualquier dispositivo móvil.

Dónde ver el partido Pafos vs. Bayern Múnich EN VIVO por TV y Streaming Online

El partido por la segunda jornada de la Champions League, el juego entre Pafos vs. Bayern Múnich, se disputará este martes 30 de septiembre, a partir de las 2:00 p.m. (hora de Colombia), y contará con transmisión de ‘ESPN’ y la plataforma ‘Disney+’ en todos los países de Sudamérica.

Si te encuentras en España, podrás ver el Pafos - Bayern de la jornada 2 de la Champions League a través de Movistar Liga de Campeones 6 (Movistar Plus+ 183; Orange 278) y, en el multi, en Movistar Liga de Campeones 4 (Movistar Plus+ 180; Orange 276) . Se trata de un duelo inédito, por lo que este partido será la primera vez que ambos equipos disputen un encuentro.

Si estás en México, puedes ver el juego a partir de las 13:00 horas (CDMX) por la señal oficial de Caliente TV . Finalmente, desde Estados Unidos, el enfrentamiento entre Pafos vs. Bayern Múnich será desde las 12:00 horas (PT) y 15:00 horas (ET) vía Paramount+ y TUDN .

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos - Paramount+ y TUDN México Caliente TV Caliente TV España Movistar Liga de Campeones Movistar Liga de Campeones Sudamérica ESPN Disney+

A qué hora ver Pafos vs. Bayern Múnich por UEFA Champions League

Conoce la lista de horarios por país, para seguir el partido del colombiano Luis Díaz, entre Pafos vs. Bayern Múnich por la UEFA Champions League 2025-2026.

Argentina: 16:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

Brasil: 16:00 horas

Chile: 16:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Estados Unidos (Central): 14:00 horas

Estados Unidos (Este): 15:00 horas

Estados Unidos (Montaña): 13:00 horas

Estados Unidos (Pacífico): 12:00 horas

México: 13:00 horas

Paraguay: 15:00 horas

Perú: 14:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Alineaciones posibles de Pafos y Bayern Múnich

Pafos: Neofytos Mikhail; Joao Correia, David Luiz, Derrick Luckassen, Kostas Pileas; Vlad Dragomir, David Goldar, Pepe Rodrigues, Ivan Sunjic, Jajá; Landry Dimata.

Bayern Munich: Manuel Neuer; Josip Stanisic, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Konrad Laimer; Aleksandar Pavolvic, Joshua Kimmich; Luis Díaz, Serge Gnabry, Michael Olise; Harry Kane.