El Inter de Miami de Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo de Paul enfrenta a su similar del Orlando City en el denominado “derbi de Miami” que se jugará este domingo 10 de agosto en el marco de la jornada 23 de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS) 2025 desde el Chase Stadium de la ciudad de Fort Lauderdale, Florida (EE.UU.). ¿Quieres saber la hora exacta del inicio y en qué canal se transmite el juego de las Garzas? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre la cobertura del partido del conjunto dirigido por Javier Mascherano, según el país donde te encuentres.

En Estados Unidos, el duelo Inter Miami vs. Orlando City será televisado por MLS Season Pass de Apple TV desde las 8 pm ET (5 pm PT). Apple TV+ está disponible por $9.99 (USD) al mes en Estados Unidos con un periodo de prueba gratis de 7 días para nuevas suscripciones.

Por tiempo limitado, los clientes elegibles que compren y activen un nuevo iPhone, iPad, Apple TV o Mac pueden disfrutar de 3 meses gratis de Apple TV+.

Por otro lado, en Argentina, el juego del Inter Miami contra Orlando City empezará a las 21:00 horas de Buenos Aires y se podrá ver EN VIVO y ONLINE vía MLS Season Pass de Apple TV, EA Sports FC, TNT Sports y MAX.

En el resto de países del mundo como México, Chile, Colombia, Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia, Venezuela, Paraguay, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá y Nicaragua se verá con MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Inter Miami vs. Orlando City en la MLS 2025?

Países Horario Canales TV / Streaming Estados Unidos 8 pm ET / 5 pm PT MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC Argentina 21:00 MLS Season Pass de Apple TV, EA Sports FC, TNT Sports y MAX México 18:00 MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC Costa Rica 18:00 MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC El Salvador 18:00 MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC Nicaragua 18:00 MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC Honduras 18:00 MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC Guatemala 18:00 MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC Panamá 20:00 MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC Perú 20:00 MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC Colombia 20:00 MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC Ecuador 20:00 MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC Chile 21:00 MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC Venezuela 21:00 MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC Bolivia 21:00 MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC Rep. Dominicana 21:00 MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC Puerto Rico 21:00 MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC Uruguay 22:00 MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC Paraguay 22:00 MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC Brasil 22:00 MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC