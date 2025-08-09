MIAMI, FLORIDA (EE.UU.), 10/08/2025.- Estos son los horarios y los canales de TV online para mirar el partido entre Orlando City e Inter Miami este domingo 10 de agosto por la Major League Soccer 2025. Foto de PATRICIA DE MELO MOREIRA para AFP
MIAMI, FLORIDA (EE.UU.), 10/08/2025.- Estos son los horarios y los canales de TV online para mirar el partido entre Orlando City e Inter Miami este domingo 10 de agosto por la Major League Soccer 2025. Foto de PATRICIA DE MELO MOREIRA para AFP
El Inter de Miami de Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo de Paul enfrenta a su similar del Orlando City en el denominado “derbi de Miami” que se jugará este domingo 10 de agosto en el marco de la jornada 23 de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS) 2025 desde el Chase Stadium de la ciudad de Fort Lauderdale, Florida (EE.UU.). ¿Quieres saber la hora exacta del inicio y en qué canal se transmite el juego de las Garzas? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre la cobertura del partido del conjunto dirigido por Javier Mascherano, según el país donde te encuentres.

En Estados Unidos, el duelo Inter Miami vs. Orlando City será televisado por MLS Season Pass de Apple TV desde las 8 pm ET (5 pm PT). Apple TV+ está disponible por $9.99 (USD) al mes en Estados Unidos con un periodo de prueba gratis de 7 días para nuevas suscripciones.

Por tiempo limitado, los clientes elegibles que compren y activen un nuevo iPhone, iPad, Apple TV o Mac pueden disfrutar de 3 meses gratis de Apple TV+.

Por otro lado, en Argentina, el juego del Inter Miami contra Orlando City empezará a las 21:00 horas de Buenos Aires y se podrá ver EN VIVO y ONLINE vía MLS Season Pass de Apple TV, EA Sports FC, TNT Sports y MAX.

En el resto de países del mundo como México, Chile, Colombia, Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia, Venezuela, Paraguay, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá y Nicaragua se verá con MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Inter Miami vs. Orlando City en la MLS 2025?

PaísesHorarioCanales TV / Streaming
Estados Unidos8 pm ET / 5 pm PTMLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC
Argentina21:00MLS Season Pass de Apple TV, EA Sports FC, TNT Sports y MAX
México18:00MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC
Costa Rica18:00MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC
El Salvador18:00MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC
Nicaragua18:00MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC
Honduras18:00MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC
Guatemala18:00MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC
Panamá20:00MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC
Perú20:00MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC
Colombia20:00MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC
Ecuador20:00MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC
Chile21:00MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC
Venezuela21:00MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC
Bolivia21:00MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC
Rep. Dominicana21:00MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC
Puerto Rico21:00MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC
Uruguay22:00MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC
Paraguay22:00MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC
Brasil22:00MLS Season Pass de Apple TV y EA Sports FC
Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología dirigidas el público latino en USA, México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

