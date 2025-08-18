El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo se enfrentará al Al-Ittihad de Karim Benzema este martes 19 de agosto en una emocionante semifinal de la Supercopa de Arabia Saudita. Ambos gigantes del fútbol árabe buscarán un lugar en la final de este torneo, que se celebra este año en el Hong Kong Stadium. Este enfrentamiento no solo determinará al finalista, sino que también reavivará la rivalidad entre dos de los clubes más poderosos de la región, que llegan con el objetivo de demostrar su supremacía. Si quieres saber a qué hora juega y qué canal transmite Al-Nassr vs. Al Ittihad, en este artículo te ofrecemos toda esta información al detalle sobre el reencuentro entre El Bicho y El Gato, esta vez como rivales.

El Al-Ittihad llega a esta semifinal con la etiqueta de ser el actual doble campeón de la liga y la Copa del Rey de Arabia. Sin embargo, su rendimiento en la pretemporada ha generado dudas, con derrotas ante equipos europeos como el Fenerbahce y el Fulham. A pesar de esto, el equipo dirigido por Laurent Blanc cuenta con un historial reciente favorable contra el Al-Nassr, habiendo ganado sus últimos dos enfrentamientos en la liga. El club busca su segunda Supercopa desde que el torneo se expandió a cuatro equipos.

Por su parte, el Al-Nassr de Jorge Jesus aspira a su tercer título en este certamen. El equipo, que participa por segundo año consecutivo, se ganó su lugar gracias al doblete de su rival. Al contrario que el Al-Ittihad, el Al-Nassr tuvo una pretemporada productiva, con victorias importantes que reforzaron la confianza del equipo. A pesar de un historial de solo dos victorias en los últimos 15 partidos contra el Al-Ittihad, el equipo de CR7 buscará romper esa racha y vengar su derrota en la Supercopa de 2023.

El Al Nassr de Cristiano Ronaldo se mide este martes 19 de agosto de 2025 ante el Al Ittihad por la Supercopa de Arabia Saudita. (Foto: Getty Images)

¿A qué hora ver y qué canal transmite Al-Nassr vs. Al Ittihad EN VIVO por Supercopa de Arabia Saudita?

PAÍS / REGIÓN FECHA Y HORA México 6:00 am Estados Unidos 8am ET / 5am PT Colombia, Ecuador y Perú 7:00 am Chile 8:00 am Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay 9:00 am España, Portugal y Francia 2:00 pm

Karim Benzema (Al Ittihad) está valorizado en 104 millones de dólares. (Foto: Getty Images)

¿Qué canal transmite Al-Nassr vs. Al Ittihad EN VIVO por Supercopa de Arabia Saudita?

PAÍS / REGIÓN CANAL TV / PLATAFORMA STREAMING Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela FuboTV (VPN) / YouTube Brasil Zapping, Claro TV+, Canal GOAT, Sky+, Band Play, Vivo Play y BandSports México FuboTV (VPN) / YouTube Estados Unidos fuboTV, Foxsports.com, FOX Sports App, Fox Sports 2 y FOX Deportes España FuboTV (VPN) / YouTube Portugal Sport TV Multiscreen y Sport TV1 Francia FuboTV (VPN) / YouTube

Posibles alineaciones del Al-Nassr vs. Al Ittihad

Al-Nassr : Nawaf Al-Aqidi; Nawaf Boushal, Abdulelah Al-Amri, Íñigo Martínez, Ayman Yahya; Wesley Gassova, Marcelo Brozović, Ângelo Gabriel, João Félix; Cristiano Ronaldo, Sadio Mané. DT: Jorge Jesus.

: Nawaf Al-Aqidi; Nawaf Boushal, Abdulelah Al-Amri, Íñigo Martínez, Ayman Yahya; Wesley Gassova, Marcelo Brozović, Ângelo Gabriel, João Félix; Cristiano Ronaldo, Sadio Mané. DT: Jorge Jesus. Al Ittihad: Mohammed Al-Mahasneh; Yaseen bin Khalid bin Yaseen Al Jaber, Abdulmohsen Fallatah, Swailem Al-Menhali, Saad Al-Mousa; Kouadio Emmanuel Kondro, Yaseen Khalid; Muhannad Abdulhalim Fallatah, Sultan Saad Farhan Jamal, Farhah Al-Shamrani; Karim Benzema. DT: Laurent Blanc.