Eslovaquia se enfrentará a Alemania este jueves 4 de septiembre en el Tehelne Pole, en el inicio de las Eliminatorias UEFA para el Mundial 2026. Los Halcones, que buscan regresar a una Copa del Mundo desde 2010, llega con una racha de resultados poco favorables, incluyendo derrotas en sus amistosos de junio. Por su parte, la Die Mannschaft también buscará dejar atrás un periodo complicado tras ser eliminada en las semifinales de la Liga de Naciones. El equipo dirigido por Julian Nagelsmann querrá dar un golpe de autoridad en su debut en la clasificatoria, lo que sería clave para marcar el ritmo en el grupo. Aquí te detallo a qué hora se juega y qué canal transmite Países Bajos vs. Polonia de las Eliminatorias UEFA 2026 .

Alemania se estrena frente a Eslovaquia en el Grupo A de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. | Crédito: Germany Football Team / Facebook

¿A qué hora juega Alemania vs. Eslovaquia por Eliminatorias UEFA 2026?

No te pierdas el partido Alemania vs. Eslovaquia por la Jornada 5 del Grupo A de la Clasificación de UEFA para la Copa Mundial de Fútbol 2026 a partir de las 2:45 p.m. ET / 12:45 p.m. Tiempo del Centro de CDMX / 11:00 a.m. PT. Estos son los horarios en Estados Unidos y México para seguir la transmisión del encuentro que se vivirá en el Tehelné pole de Bratislava.

¿Qué canal transmite Alemania vs. Eslovaquia EN VIVO desde USA?

Si te encuentras en Estados Unidos y quieres ver el partido Alemania vs. Eslovaquia por la Jornada 5 del Grupo A de las Eliminatorias Europeas al Mundial 2026, deberás hacerlo a través de fuboTV, ViX y Fox Soccer Plus. Estas son las únicas opciones disponibles para seguir el juego de este jueves 4 de septiembre de 2025.

Eslovaquia se estrena frente a Alemania en el Grupo A de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. | Crédito: Slovenský futbalový zväz / Facebook

¿Qué canal transmite Alemania vs. Eslovaquia EN VIVO desde México?

Si te encuentras en México, te revelamos que SKY Sports cuenta con los derechos para transmitir las Eliminatorias UEFA 2026 en los siguientes canales SKY Sports 1 (524 / 1524 HD), SKY Sports 2 (529 / 1529 HD), SKY Sports 3 (537 / 1537 HD), SKY Sports 4 (540 / 1540 HD) y SKY Sports 5 (542 / 1542 HD).

Hora, TV y dónde ver Alemania vs. Eslovaquia por Eliminatorias UEFA 2026

Fecha: Jueves, 04 de septiembre de 2025

Jueves, 04 de septiembre de 2025 Lugar: Tehelné pole

Tehelné pole Horario: 2:45 p.m. ET / 12:45 p.m. CDMX

2:45 p.m. ET / 12:45 p.m. CDMX Canal TV: Sky Sports (México)

Sky Sports (México) Streaming: FuboTV, ViX y Fox Soccer Plus (Estados Unidos) / Sky Plus+ (México)