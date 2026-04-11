El Estadio Banorte será verdadera fiesta este sábado 11 de abril, cuando se dispute una nueva edición del Clásico Joven: el América vs. Cruz Azul por la Fecha 14 del Clausura de la Liga MX 2026. Si no te quieres perder el partido, descubre aquí a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.

El América vs. Cruz Azul por el Clausura de la Liga MX 2026 promete ser vibrante. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el América vs. Cruz Azul en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego América vs. Cruz Azul por la Fecha 14 del Clausura de la Liga MX 2026 este sábado 11 de abril, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 11:00 pm

Estados Unidos (CT): 10:00 pm

Estados Unidos (MT): 9:00 pm

Estados Unidos (PT): 8:00 pm

México (CDMX): 9:00 pm

Puerto Rico: 11:00 pm

República Dominicana: 11:00 pm

Panamá: 10:00 pm

Costa Rica: 9:00 pm

El Salvador: 9:00 pm

Guatemala: 9:00 pm

Canadá: 10:00 pm

Honduras: 9:00 pm

Nicaragua: 9:00 pm

Argentina: 12:00 am del domingo 12 de abril

Brasil (Brasilia): 12:00 am del domingo 12 de abril

Uruguay: 12:00 am del domingo 12 de abril

Chile (Santiago): 12:00 am del domingo 12 de abril

Paraguay: 12:00 am del domingo 12 de abril

Bolivia: 11:00 pm

Venezuela: 11:00 pm

Ecuador: 10:00 pm

Perú: 10:00 pm

Colombia: 10:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el América vs. Cruz Azul?

Este sábado 11 de abril se podrá ver el América vs. Cruz Azul por la Fecha 14 del Clausura de la Liga MX 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

México: ViX

Costa Rica: ViX

El Salvador: ViX

Guatemala: ViX

Honduras: ViX

Nicaragua: ViX

Panamá: ViX

República Dominicana: ViX