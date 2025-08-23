Las Águilas del Club América femenil sostendrán un interesante prueba frente a su similar del FC Barcelona, considerado como el mejor de fútbol femenino de la actualidad, en un amistoso internacional a jugarse este domingo 24 de agosto desde el Estadio Ciudad de los Deportes en la CDMX, México. ¿Quieres conocer la hora exacta y el canal de transmisión del partido? Aquí te ofrecemos todos los detalles sobre el inicio del encuentro, así como la información de los canales y plataformas en línea donde podrás seguirlo desde tu televisor Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil en diferentes países del mundo.

En México, el duelo entre Club América y FC Barcelona será transmitido desde las 12:00 horas del Tiempo de Centro en los canales de TUDN (Canal 503 de Total Play, 547 y 1547 de SKY y 501 y 890 de Izzi) y el servicio streaming de ViX Premium. De momento, no se ha confirmado cobertura por televisión abierta.

Por otro lado, en los Estados Unidos, el encuentro Club América-FC Barcelona femenil se dará a partir de las 2 pm ET (11 am PT) en TUDN USA por los cableoperadores de Dish Latino (856), Spectrum (444) y DIRECTV (464). También se pueden ver en streaming por TUDN App, ViX, CBS Sports Network, Univsion, Univisión NOW y fuboTV.

En España, se espera que el canal oficial de FC Barcelona, conocido como “Barça One”, se encargue de transmitir las imágenes del partido. Sin embargo, todavía no está confirmado.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Club América vs. FC Barcelona por amistoso de fútbol femenino?

Países Horario Canales TV / Streaming México 12:00 TUDN y ViX Premioum Estados Unidos 2 pm ET / 11 am PT TUDN App, ViX, CBS Sports Network, Univsion, Univisión NOW y fuboTV España 20:00 Barça One por confirmar