CDMX (MÉXICO), 24/08/2025.- Lista de horarios y canales de televisión para mirar el partido entre Club América y FC Barcelona este domingo 24 de agosto desde el Estadio Ciudad de los Deportes por amistoso internacional de fútbol femenino. Foto de Instagram @ americafemenil
CDMX (MÉXICO), 24/08/2025.- Lista de horarios y canales de televisión para mirar el partido entre Club América y FC Barcelona este domingo 24 de agosto desde el Estadio Ciudad de los Deportes por amistoso internacional de fútbol femenino. Foto de Instagram @ americafemenil
/ Club América
Noé Yactayo
Noé Yactayo

Las Águilas del Club América femenil sostendrán un interesante prueba frente a su similar del FC Barcelona, considerado como el mejor de fútbol femenino de la actualidad, en un amistoso internacional a jugarse este domingo 24 de agosto desde el Estadio Ciudad de los Deportes en la CDMX, México. ¿Quieres conocer la hora exacta y el canal de transmisión del partido? Aquí te ofrecemos todos los detalles sobre el inicio del encuentro, así como la información de los canales y plataformas en línea donde podrás seguirlo desde tu televisor Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil en diferentes países del mundo.

En México, el duelo entre Club América y FC Barcelona será transmitido desde las 12:00 horas del Tiempo de Centro en los canales de TUDN (Canal 503 de Total Play, 547 y 1547 de SKY y 501 y 890 de Izzi) y el servicio streaming de ViX Premium. De momento, no se ha confirmado cobertura por televisión abierta.

Por otro lado, en los Estados Unidos, el encuentro Club América-FC Barcelona femenil se dará a partir de las 2 pm ET (11 am PT) en TUDN USA por los cableoperadores de Dish Latino (856), Spectrum (444) y DIRECTV (464). También se pueden ver en streaming por TUDN App, ViX, CBS Sports Network, Univsion, Univisión NOW y fuboTV.

En España, se espera que el canal oficial de FC Barcelona, conocido como “Barça One”, se encargue de transmitir las imágenes del partido. Sin embargo, todavía no está confirmado.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Club América vs. FC Barcelona por amistoso de fútbol femenino?

PaísesHorarioCanales TV / Streaming
México12:00TUDN y ViX Premioum
Estados Unidos2 pm ET / 11 am PTTUDN App, ViX, CBS Sports Network, Univsion, Univisión NOW y fuboTV
España20:00Barça One por confirmar
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología dirigidas el público latino en USA, México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC