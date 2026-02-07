¡Es noche de fútbol grande en la Ciudad de México! El Club América recibe a CF Monterrey el sábado 07 de febrero a partir de las 10:10 p.m. ET /9:10 p.m. Tiempo del Centro de CDMX / 6:00 p.m. PT por la jornada 5 del Clausura 2026. Las Águilas de André Jardine buscan confirmar su resurrección futbolística en el Estadio Banorte ante un rival de máxima jerarquía. ¿Deseas saber qué canal transmite el partido entre Águilas y Rayados? En esta nota te contamos todos los detalles de la cobertura, con los canales de televisión y servicios de streaming disponibles en México, Estados Unidos y el resto del extranjero, para que vivas cada minuto de este choque imperdible.

Las Águilas del América se ubican en el puesto 9 de la tabla del Clausura 2026 de la Liga MX con 5 puntos. | Crédito: Club América / Facebook

En México, el encuentro entre Club América y Rayados de Monterrey se transmitirá en señal abierta por el Canal 5 de Televisa Deportes y cableoperadores como Dish (105 SD y 605 HD), Sky (105 SD y 1105 HD), Megacable (205 SD y 1205 HD), Izzi (105 SD y 805 HD) y Totalplay (5 SD y 105 HD).

Por otro lado, los suscriptores de TUDN también podrán disfrutar del partido América-Necaxa en Totalplay (503 HD), Sky (547 SD y 1547 HD) e Izzi (501 SD y 890 HD). TUDN App y ViX Premium llevarán las imágenes del juego en streaming para el público mexicano.

En Estados Unidos, el duelo América vs. Monterrey podrá verse a través de Paramount+, TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX y CBS Sports Golazo; mientras que en Puerto Rico se podrá ver única y exclusivamente por ViX.

Para otros países, si no existe señal con derechos locales, se recomienda acceder únicamente a servicios y plataformas legales disponibles en cada región. El uso de VPN debe cumplir con las regulaciones vigentes y los términos de servicio; se desaconseja emplear extensiones gratuitas por motivos de seguridad y privacidad.

Los Rayados de Monterrey marchan en el sexto puesto de la tabla del Clausura 2026 de la Liga MX con 7 unidades. | Crédito: Rayados / Facebook

¿A qué hora juega y qué canal transmite América vs. Necaxa por la Liga MX 2026?

PAÍSES HORARIO CANALES TV / STREAMING México 9:10 p.m. Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo y ViX Estados Unidos 10:10 p.m. ET / 7:10 p.m. PT Paramount+, TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX y CBS Sports Golazo Costa Rica 8:10 p.m. TUDN y ViX El Salvador 8:10 p.m. TUDN y ViX Guatemala 8:10 p.m. TUDN y ViX Honduras 8:10 p.m. TUDN y ViX Nicaragua 8:10 p.m. TUDN y ViX Panamá 10:10 p.m. TUDN y ViX Rep. Dominicana 11:10 TUDN y ViX